Finne får Norge-sjanse: – Helt sinnssykt

Bård Finne (28) er med i Norges tropp. Det var bare en av flere overraskelser i Solbakkens tropp.



Etter dagens trening møtte Bård Finne pressen utenfor Brann stadion.

Gode nyheter?, spurte Brann-spissen da han kom gående mot TV 2s reporter som viste frem telefonen.

– Wow!

– Er det gøy?

– Det er jo helt sinnssykt. Min store drøm, sier Finne til TV 2.



På pressekonferansen sa Solbakken at Finne er tiltenkt en joker-rolle.

– Jeg ser det. Når man er med, så har man lyst til å by på det man har. Jeg har ikke visst noe, så jeg er litt tatt på sengen her. Jeg er veldig, veldig happy, sier Brann-spilleren.



Den målfarlige angriperen har flust av aldersbestemte landskamper, men han har aldri spilt for A-kamper for Norge.

Flere har ment at Branns toppscorer har fortjent sjansen med flagget på brystet. Også kompisene i garderoben.

– Det har ikke vært lite snakk om det. Lagkameratene mine har pushet på de, men jeg har visst fint lite.



Nå skal 28-åringen få trene med verdensstjerner som Ødegaard og Haaland.

– Det er de beste spillerne som finnes i hele landet, så det er jævlig kult. Sånn er det. Jeg kjenner jeg begynner å glede meg allerede, sier måltyven.

Finne har hatt en fantastisk sesong for Brann. Så langt står han med 16 scoringer totalt. Foto: Fredrik Varfjell

– Å bli servert av de beste, det er det beste man kan få. Om jeg er utpå og de får muligheten til å sette meg opp, så er det bare en glede. Det er en ære å få være med. Jeg gleder meg veldig, sier bergenseren.



Får med Brann-kamerat

I troppen får han også selskap av sin lagkamerat Mathias Dyngeland. Keeperen er tilbake i landslagstroppen for første gang siden 2017.

– Jeg er mest glad på Bård sine vegne. Jeg synes det er vel fortjent. Kult, sier Dyngeland, og passer på å si at han også er glad på egne vegne.

– Det var veldig kjekt. Jeg hadde håpet på det, men man vet aldri før det er bekreftet. Det er utrolig gøy, til TV 2.



Forrige gang en bergenser spilte for det norske landslaget var Andreas Vindheim for nødlandslaget. Før det var Erik Huseklepp forrige bergenser med spilletid for A-landslaget.

Bård Finne and Mathias Dyngeland kunne jubel for cupgull med Brann på Ullevaal. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Solbakken: – Hadde ikke satt huset mitt på det

Ståle Solbakken forklarer hvorfor Finne nå får sjansen.

– Har prestert jevnt over tid. Han var fantastisk i Obos og gjennom vinteren. Så hadde han en veldig god cupfinale. Han er energisk med lavt tyngdepunkt og gjennombruddskraft, sier Solbakken.

Ståle Solbakken kom med flere overraskelser i landslagstroppen. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Jeg så han i Danmark for SønderjyskE. Jeg hadde ikke satt huset mitt på at han skulle være i en norsk landslagstropp noen gang for å si det pent, sier Norge-sjefen.

Norge-treneren mener at bergenseren nå må lære seg nasjonalsangen.

– Nå må han ta «Ja, vi elsker». Det må han klare på en uke, sier Solbakken med et smil.

Flere overraskelser

Kristoffer Velde og Brice Wembangomo er også med i troppen for første gang.



– Velde er en vi har hatt i kikkerten lenge. Han har litt av det vi mangler i kantrollen en-mot-en og gjennombruddskraft. Fysisk eksplosivitet. Han er bedre den den veien enn den andre.

Landslagssjefen mener at Lech Poznan-spilleren ikke er like sterk i den defensive jobben.

– Der tar han seg noen kunstpauser. Han virker ikke å ha like stort hjerte for det som skjer andre veien, sier Solbakken.

– Det er en fin anledning til å ta ham inn.

23-åringen fra Haugesund hadde fått indikasjoner på at han kunne komme med i troppen.

– Jeg hadde fått signaler fra Ståle på forhånd, så jeg var forberedt på at det kunne skje. Det blir gøy, jeg reiser til Oslo i morgen. Jeg gleder meg. Det er en anerkjennelse av det jeg har gjort i år å være med i troppen, sier Velde til TV 2.

Kristoffer Velde har vist seg frem i Europa for Lech Poznan denne sesongen. Her jubler han for mål mot Fiorentina. Foto: JENNIFER LORENZINI

– Jeg håper å bidra med mål og målpoeng, og å vise mine kvaliteter hvis jeg får sjansen. Jeg forberedt på å bidra uansett hvor mye jeg får spille, sier Lech Poznan-spilleren.



Glimt-stjernen Amahl Pellegrino er ikke med i troppen.

Norge fortsetter EM-kvaliken på Ullevaal mot Skottland 17. juni og Kypros tre dager senere. Begge kampene ser du på TV 2 Direkte og Play.



Landslaget har fått en trå start på kvaliken med tap borte mot Spania og uavgjort borte mot Georgia. Skottland topper gruppen med full pott etter to kamper.

Dette er troppen:

Keepere: Mathias Dyngeland, Ørjan Nyland og Egil Selvik

Forsvare: Kristoffer Ajer, Birger Meling, Stian Gregersen, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, Stefan Strandberg, Brice Wembangomo, Leo Skiri Østigård

Midtbanespillere: Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Ola Solbakken, Kristian Thorstvedt, Kristoffer Velde, Hugo Vetlesen og Martin Ødegaard.

Angripere: Erling Braut Haaland, Bård Finne, Jørgen Strand Larsen og Alexander Sørloth.