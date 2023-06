Fikk uventet beskjed: – Det var et lite sjokk

Se Kypros - Norge i kveld fra klokken 20 på TV 2 Direkte og TV 2 Play!

På den prestisjetunge listen over nominerte til «Golden Boy» var det plass til tre nordmenn.

Christos Zafeiris (47), Mathias Løvik (76), og Odin Thiago Holm (90) fikk alle en plass blant de hundre største talentene som er født etter 1 januar 2003.



Når TV 2 ringer til Molde-spiller Løvik, har han akkurat fått vite at han er en del av det gjeve selskapet. Beskjeden fikk han da han spilte golf med kompisen.

– Det er så klart helt sykt. Jeg visste ikke engang at jeg var med før en venn sendte en snap. Det var et lite sjokk å få, sier en relativt glad 19-åring.



Backen var ikke klar over at det kom en nominasjonsliste til kåringen, som først blir utdelt i høst.

– Jeg hadde egentlig ikke trodde at jeg skulle ha nubbesjans på den listen. Helt ærlig så vet jeg ikke hva jeg skal si. Det er en syk prestasjon jeg ikke hadde forventet, sier Løvik.



– Rart

Kåringen har tatt i bruk en ny måte å rangere talentene på, ved hjelp av blant annet algoritmer. Spilletid er en viktig faktor, noe som gjør at Antonio Nusa og Andreas Schjelderup ikke er med på listen. Begge sliter med spilletiden hos Club Brügge og Benfica.



Skal man tolke lista, er kun Sparta Praha-spiller Zafeiris et større talent fra Norge.

– Det er litt rart, og ikke noe jeg forventet.



Av kjente spillere er Løvik høyere rangert enn blant annet Chelsea-back Lewis Hall, som fikk mye tillit i vår.

– Ha ha, det er gøy! Jeg aner ikke hvordan det har skjedd. Nå har ikke jeg spilt Premier League, akkurat.



Sarpsborg 08s ghanesiske stjerneskudd, Christopher Bonsu Baah, var også på listen.

Den tyske midtbanespilleren Jamal Musiala hadde høyest ranking, som er basert på spilte kamper fra VM i Qatar og frem til 4. juni. Bak Bayern-stjernen er Jude Bellingham og Gavi.



Eksamenstrøbbel

Den unge Molde-profilen fikk gjennombruddet i fjor høst, og har denne sesongen startet fire kamper, og kommet inn i fem i Eliteserien. Samtidig har ikke den regjerende seriemesteren prestert så langt i år, og er på 6. plass.

– Det har vært litt varierende, både for lag og min egen del. Svingende prestasjoner. Men nå føler jeg er på rett kurve, og formen er fin, sier Løvik.

VARIERENDE: Erling Moe og Mathias Løvik kan se tilbake på en trøblete vårsesong med Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Han skulle egentlig ha vært med den nye generasjonen U-21-spillere i et par treningskamper i juni, men måtte melde avbud.

Grunnen? Muntlig eksamen i religion på videregående skole.

– Jeg bestod med glans, men det var dritkjedelig å droppe samlingen for eksamen. Samtidig hadde landslagsledelsen full forståelse for det. Klubben og jeg var fast bestemt på at jeg skulle fullføre videregående.



– Masse gode talenter

I Romania forbereder U21-landslaget seg på sin første kamp i EM mot Sveits på torsdag.

Der er den høyest rangerte nordmannen på Golden Boy-lista med, nemlig Christos Zafeiris. Slavia Praha-spilleren er naturlig nok fornøyd med å være nominert.

– Det var gøy å høre. Jeg er glad for det, så fortsette å spille, smiler den tidligere Grorud- og FKH-spilleren.

TALENT: Christos Zafeiris ble solgt fra Haugesund til Slavia Praha i vinter. Her med et annet talent, Heerenveen-spiller Osame Sahraoui. Foto: Jan Kåre Ness

– Det vil jo egentlig si at du er den beste spilleren på samlingen her?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er veldig mange bra fotballspillere her. Vi gjør hverandre bedre hver dag, vi prøver å utvikle oss og vi spiller bra fotball sammen som et lag. Så er målet vårt å gjøre det bra her, så får vi se, sier den greskfødte nordmannen til TV 2.



Landslagstrener for U21-laget Leif Gunnar Smerud sier dette om Zafeiris sin nominasjon.

– Det er masse gode talenter i Norge og mange av dem er her nå. Hvis man går inn i de listene er det også mange fra de andre landene, så er det et knippe veldig gode fotballspillere her. Derfor tror jeg nettopp at kollektivet og laget må være på plass for vår del. Har vi det på plass, så kan vi kjempe med de aller, aller beste, sier han.