Fikk skrekkbeskjed av lege: – Jeg gikk totalt i sjokk

Som 18-åring tok Morten Thorsby det store steget ut i verden. I juli 2014 dro han fra trygge Stabæk og signerte for den nederlandske storklubben Heerenveen.

Som alltid når fotballspillere går til nye klubber, venter en helsesjekk for å sjekke at alt er ok.

Noe Thorsby trodde alt var.

– Jeg skulle scanne hoftene mine, og fikk beskjed av legen om at jeg kom til å være fotballinvalid om to år. Jeg gikk totalt i sjokk, sier Oslo-gutten som gjest hos «B-landslaget», som sendes på TV 2 Play.

Ikke lenge etter var Thorsby på samling med U17-landslaget i Romania.

– Men jeg greide ikke å spille kampene, fordi jeg var så ute av det. Jeg hadde det helt forferdelig i en uke, fortsetter midtbanespilleren.

– Den verste sjekken

Tilbake i Nederland dro 18-åringen på en ekstra helsesjekk i storbyen Amsterdam, omtrent halvannen times kjøretur unna Heerenveen.

LAGKAMERATER: Morten Thorsby og Martin Ødegaard spilte sammen i nederlandske Heerenveen. Her fra en kamp i oktober 2017. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildebyrån

Der viste det seg at han hadde en helt vanlig fotballskade i hoftene.

– Det er som schlatters (kneskade, journ. anm.), bare i hofteleddet. Det er veldig vanlig, men den første legen var ingen idrettslege og sa bare «dette går ikke». Det var den verste medisinske sjekken, sier Thorsby.

Oslo-gutten ble i Nederland i fem år, fram til sommeren 2019 før han signerte for Serie A-klubben Sampdoria. I fjor sommer gikk han til Tyskland og Union Berlin.

Kommer med tips

På spørsmål om hva som er det beste med å bo i Tyskland, er han kjapp i replikken:

– Du får lønn på dagen.

– I Italia ventet man et par måneder før den kom, og under korona var det enda lenger. Det er deilig å vite at den kommer den 15. hver måned, sier Thorsby, som understreker at han fikk det han skulle ha.

REAGERER PÅ ÉN TING: Morten Thorsby trivdes ikke med at lønna kom forsinket i Italia. Foto: Tano Pecoraro

Landslagsspilleren kommer også med ett tips til fremtidige spillere som går til en italiensk klubb.

– Jeg anbefaler alle som går til Italia å samle opp en liten buffer, så man vet at man har penger hvis lønna ikke kommer på dagen, humrer Thorsby.

Passer ikke inn

26-åirngen er spesielt kjent for sitt engasjement innen klima og miljø, som han bruker mye av fritiden sin på.

Noe han derimot ikke gjør, er å spille kort med lagkameratene mellom slagene på landslagssamlingen.

– Jeg er for dårlig. Jeg gamer heller ikke, så vi er en liten gruppe med de som ikke passer helt inn.

– Hvem er med der?

– Jeg og Julian Ryerson er stabile der inne, også kommer det noen inn og ut. Det er fritt for alle, og alle kan være med. De som er lei av de andre, kommer til oss, sier en lattermild Thorsby.

– Driver du en atypisk intelligent fotballspiller-sovjetstat?

– ... Jeg sier bare ja, for det hørtes bra ut, avslutter 26-åringen.