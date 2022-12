Fikk sjokkbeskjed på ferie: – Ingen av oss klarte å si noe

DAMPLASSEN, OSLO (TV 2):

– Vi fikk kunngjøringen på Whatsapp klokken to eller noe. Jeg tror jeg ringte deg sekundet etterpå, sier Joanna Bækkelund og ser bort på venninnen Noor Eckhoff.

– Vi var begge på røret, men det var ingen av oss som klarte å si noe fordi vi var så sjokkerte.

De to U23-landslagsspillerne møter TV 2 på sin favorittcafé på Damplassen i Oslo, bare noen minutters gange fra Ullevaal Stadion.

Juletreutsalget lyser opp i vintermørket på motsatt siden av plassen sammen med glitrende hvite snøfnugg som daler ned fra himmelen utenfor.

Joanna Bækkelund (t.v) og Noor Eckhoff. Foto: Christina Paulos Syversen / TV 2

Eckhoff og Bækkelund har vært hjemme i Norge på ferie i noen uker etter at sesongen deres i Damallsvenskan ble avsluttet i slutten av november. På nyåret skulle de tilbake til Eskilstuna, en by halvannen time utenfor Stockholm.

Den planen endret seg drastisk for noen uker siden.

5. desember kom nyheten om at Eskilstuna United blir tvangsdegradert fra Damallsvenskan som følge av store økonomiske problemer.

– Jeg tror ikke det har skjedd tidligere at vi har hatt en samtale som har vart så lenge uten at omtrent noe ble sagt, forteller Eckhoff om hvordan de to jentene reagerte på beskjeden.

– Det bruker ikke være noe i veien med snakketøyet vårt, men akkurat da var det helt stille, legger Bækkelund til.

Selv om de mottok beskjeden med sjokk, hadde de likevel en anelse om at noe slikt kunne skje.

Økonomisk krise

Eskilstuna hatt alvorlige økonomiske problemer i lang tid. I sommer informerte klubben om at de måtte ha inn tre millioner svenske kroner på kort tid for å få fornyet lisens (ekstern lenke).

En stor andel av midlene ble hentet inn, forteller de norske spillerne. Pilene pekte i riktig retning. Likevel valgte elitelisensnemden i Sverige ikke å gi klubben fornyet lisens.

– Klubben har jo luftet for oss at det potensielt kunne skje, men personlig trodde jeg aldri helt på det. Det er ikke mange ganger i historien det har skjedd til tross for at mange klubber har slitt økonomisk, sier Eckhoff.

Lagvenninnene forteller om hvordan de selv levde med og bidro til kraftigt kostnadskutt i klubben det siste året.

– Vi hadde kjøpestopp, reiste samme dag for å kutte hotellkostnader, kuttet fellesmåltider og alt vi kunne for å forsøke å levere positive tall, forteller Bækkelund.

Klubben har anket avslaget fra elitelisensnemden og har fremdeles et håp om å få bli på svensk fotball øverste nivå også i 2023.

– Eskilstuna hører hjemme i Damallesvenskan, sier Eckhoff bestemt og får støtte av venninnen.

– Klubben er en grunnpilar for byen. Det er en ren jenteklubb som har hatt en veldig sterk posisjon i en by som ikke har så mange andre tilbud rent sportslig, forklarer Bækkelund.

– Hvis anken skulle gå gjennom, er det aktuelt for dere å dra tilbake?

– Det er vanskelig å vite. Det er fortsatt en avgjørelse som skal tas. Så er man selvfølgelig innom scenarioer, men det er så mange faktorer som påvirker alle ulike scenarioene, sier Bækkelund.

– Man kan sitte og bruke masse tid og energi på å tenke på det, men at man bare tar mest mulig stilling til fakta og så tror jeg veien viser seg litt derifra. Foreløpig synes jeg det er såpass mange spørsmål og så får svar at jeg synes det er vanskelig å skulle ta stilling til. Jeg føler ikke den anken egentlig har endret situasjonen så mye foreløpig før man har fått et svar, legger hun til.

Lar agenten jobbe

Selv om sjokknyheten fremdeles er fersk for de to norske spillerne, forsøker de å fokusere på det de kan. De trener hver dag, både for seg selv, med hjelp fra gamle trenere og andre ivrige spillere.

Før møtet med TV 2 har de gjennomført en økt inne på kunstgresset i Vallhall, en fin forandring fra de andre øktene som har foregått utendørs i bitende minusgrader.

Joanna Bækkelund (t.v) og Noor Eckhoff på Damplassen i Oslo. Foto: Christina Paulos Syversen / TV 2

– Vi har heldigvis en god agent som jobber bra i kulissene, sier Bækkelund om fremtiden.

– Man blir jo tvunget til å se etter andre muligheter. Om det hadde blitt sånn at man hadde dratt videre uansett, vet man jo ikke. Det er en grunn til at man har en agent slik at de kan ta av mye av fokuset, legger Eckhoff til.

Nå er de begge klare for å nyte juletiden hjemme med familie og venner på best mulig vis.

– Ting skjer så fort i fotballen. Det er jo i en litt spesiell situasjon selvfølgelig, men jeg tror ikke man hverken vinner eller det kommer ikke noe positivt ut hvis man går rundt og stresser med det og tenker på det døgnet rundt, sier Bækkelund.

– Man får heller nyte at man er hjemme, koble av på den måten og så er man klar hvis noe skulle skje, da.