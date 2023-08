Fikk sjokkbeskjed av «Bruttern»: – Trodde ikke på ham

Onsdag kl. 17.55: Få med deg OBOS-runden med Målfest på TV 2 Play.



26 år gamle Jonas Bolkan Nordli hadde egentlig lagt proffdrømmen på hylla.

Den kjappe kantspilleren hadde innfunnet seg med at 3. divisjons-fotball for Byåsen og fysio-jobb i Ranheim var det nærmeste en fulltids fotballtilværelse han kom til å komme.

Det var helt til Ranheim-trener Kåre Ingebrigtsen opplevde noe av det fotballtrenere liker aller minst: oddetall på trening.

– Det var Kåre som kom med beskjeden. Jeg lurer på om det var etter en god kamp i Byåsen at han sa at jeg bare måtte signere her fra høsten av. Det var ikke sånn at jeg trodde på han helt med engang, men det forsterket seg gjennom våren, sier Bolkan Nordli til TV 2.



Tok kjøkkenveien til profflivet

Lysluggen fra Elverum har alltid spilt fotball, noe som har vært vanskelig å unngå gitt de kortene han har fått utdelt.

GODE GENER: Pappa Leif Nordli står blant annet bokført med 153 kamper for HamKam. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Pappa Leif Nordli spilte i sin tid åtte sesonger i HamKam, og i 1992 ble han seriemester med Rosenborg. Lillebror Simen har 57 kamper i Eliteserien for Aalesund og tjener nå til livets opphold i danske Randers.

SUKSESS FOR LILLEBROR: Simen Bolkan Nordli har lyktes godt på fotballbanen. Nå er storebror Jonas i ferd med å følge etter. Foto: Beate Oma Dahle

For storebror Jonas så fotballkarrieren imidlertid ut til å ende i 3. divisjon.

– Jeg hadde ikke forventet at dette var mulig. Jeg følte kanskje for noen år siden at jeg kunne ta et steg eller to opp, men de siste årene har hovedfokuset vært 3. divisjon og det å prøve å ta stegene der, forklarer Bolkan Nordli.

KASTET INN FYSIOEN: Da Kåre Ingebrigtsen opplevde oddetall på Ranheim-trening, fikk fysio Bolkan Nordli beskjed om å snøre på seg fotballskoene. Siden har det gått slag i slag. Foto: Per-Atle Karlsen

I februar i fjor ble han så ansatt som fysioterapeut i Ranheim. Det skulle vise seg å bli hans inngang til spill i OBOS-ligaen.

– Det alltid sånn på treninger at det ikke stemmer, at det er oddetall og vi må få det til å gå opp. Her hev vi inn fysioen og han var jo egentlig «all right». Etter et seks måneders langt prøvespill fant vi ut at det var «likar» at fysioen spiller for Ranheim og får en mye bedre hverdag, humrer Kåre Ingebrigtsen.



5. divisjon i mai – OBOS-debut i august

Det er ikke mer enn knappe tre måneder siden Bolkan Nordli spilte 5. divisjonskamp for Byåsens andrelag.

I juli ble han likevel belønnet med en halvtårskontrakt i Ranheim. Én måned senere, nærmere bestemt borte mot Bryne, debuterte han i OBOS-ligaen.

– Det kan gå fort, gliser Bolkan Nordli, før han fortsetter:



– Det er veldig, veldig gøy. Det er jo en drøm som går i oppfyllelse. Det har absolutt vært en fin start, så jeg ser frem til fortsettelsen her.

LEVER DRØMMEN: Bolkan Nordli trives svært godt som fysio, men innrømmer at det er hakke bedre å være Obos-spiller. Foto: Per-Atle Karlsen

Han har allerede fått et rykte på seg i «fjæra» for å være ekstremt fysisk på banen. Hovedpersonen selv innrømmer glatt at han nok er hakke roligere i fysio-rommet, enn på den grønne gressmatta.

– På fysio-rommet er jeg veldig rolig og jeg passer på gutta, sørger for at de ikke er skadet og den biten. Jeg er nok litt mer hardhendt på banen. Jeg vil ikke si at rullegardinen går ned, men jeg er veldig fokusert. Jeg har hørt før at jeg ser litt morsk ut på banen, men jeg er ikke morsk, ler 26-åringen.

– Stoler ikke på han



I tillegg som tilværelsen som spiller, har Bolkan Nordli fortsatt en liten prosentandel som Ranheim-fysio. Det varer ikke lenge, skal vi tro Kåre Ingebrigtsen.



– Han er jo i en konkurransesituasjon, så han sier jo at alle andre høyrekanter er skadet. Nå stoler jeg ikke på han lenger, så vi må ha inn en ny fysio, gliser «bruttern»

Med fysioen inn på kanten lover Ranheim-sjefen nå en god høst i Ranheimsfjæra.

LOVER BEDRING: Etter en god sesongstart har Ranheim falt som en stein på tabellen. Med fysioen inn på kanten lover Kåre Ingebrigtsen en lysere høst i Ranheimsfjæra. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Vi er klare for en ordentlig bra høstsesong. Med litt marginer med og litt høyere kvalitet på det vi gjør, så kommer vi definitivt til å vinne fotballkamper i høst, ganske mange av dem også, sier Ingebrigtsen, og legger til at ikke mister nattesøvnen, til tross for svake resultater i det siste:

– Det er ikke sånn at jeg ligger våken. Vi liker å dominere. Vi har spilt på oss fryktelig mange overganger, det har vi bestemt oss for at vi skal ta bort. Da plukker vi fort bort 10-15 baklengs. Det som bekymrer meg er at vi scorer for lite. Vi må bli dyktigere der. Fotball handler om score mål, så der må vi bare bli bedre, avslutter 57-åringen.

