Fikk sjokk da treneren åpnet munnen: – Ble tatt på senga

LITE SPILLETID: Noah Holm har ikke fått mange minuttene med fotball etter overgangen til franske Reims, men selv er han sikker på at det kommer til å snu. Foto: Per-Atle Karlsen

Det kom et aldri så lite lyn fra klar himmel da Noah Holm ble lånt ut fra Rosenborg til fordel for fransk fotball og Reims i begynnelsen av september.

– Det gikk ganske fort der, så det var egentlig bare å få papirene signert og fly avsted, sier Noah Holm til TV 2.

Utlånsavtalen kostet ifølge TV 2s opplysninger den franske klubben 12 millioner kroner. Holder de seg i Ligue 1 er de i tillegg forpliktet til å kjøpe ut nordmannen for 30 millioner kroner.

Pluss bonuser er overgangen trolig verdt rundt 50 millioner kroner totalt.

21-åringen, som allerede er på sitt tredje utenlandseventyr, har funnet seg godt til rette i den franske champagnebyen.

– Det er fin og rolig by. De sier jo det er en studentby, så det er fint og rolig. Og så er Paris bare 30 minutter unna i tog. Fattern har vært her mye i starten og hjulpet til med det som trengs, så helt alene er jeg ikke enda i alle fall, sier Holm.

35 minutter med fotball

Men selv om han trives godt i byen, landet og laget, har det imidlertid gått tråere på den grønne matta.

35 minutter med fotball fordelt på fem innhopp er det Holm står med etter drøye to måneder i Frankrike.

– Jeg hadde selvfølgelig ønsket å spille mer, men jeg er ganske sikker på at jeg skal klare å spise meg mer og mer inn i det. Jeg føler det absolutt er et lag jeg burde kunne spille på. Det er bare å fortsette å jobbe beinhardt og trene som jeg gjør nå, så er jeg helt sikker på at det kommer, sier Holm.

Oppholdet i Reims er Holms tredje i en utenlandsk klubb. Fra før har spissen vært i både tyske Leipzig og portugisiske Vitoria de Guimaraes.

Denne gangen er det én stor forskjell, ifølge hovedpersonen selv.

– Jeg føler meg mye mer klar nå. Jeg har fått spille masse fotball i Rosenborg, jeg har vært ute tidligere og jeg vet litt hva greia er. Jeg har masse bagasje med meg fra tidligere utenlandsopphold og et fint år i Rosenborg, selvfølgelig. Det er rett og slett at nå vet jeg litt mer hvordan jeg skal takle det, med alle de referansene jeg har dannet meg de siste par årene.

Debuten hans i Ligue 1 kom i midten av september, der Holm ble byttet inn sju minutter før full tid i 0-3 tapet hjemme mot Monaco.

Tross tap ga den opplevelsen mersmak.

– Det var utrolig gøy, selv om resultatet ikke helt spilte i vårt favør. Men det var gøy å få debuten unnagjort. Det var selvfølgelig en stor dag, men ikke noe som jeg tenker altfor mye på i ettertid. Jeg tenkte egentlig bare på neste kamp med engang og at jeg ville spille enda mer. Det ga meg veldig lyst på mer, sier han.

Trenersparking og språk-overraskelse

Så langt har spilletiden uteblitt og noe av grunnen til det kan nok skyldes en turbulent periode for klubben.

I midten av oktober, bare en drøy måned etter at Holm kom til klubben, fikk Reims hovedtrener, Oscar Garcia, sparken for manglende resultater.

SPARKET: Oscar Garcia fikk i oktober sparken i Reims etter bare én seier på sesongens sju første kamper. Foto: FRANCOIS NASCIMBENI

– Jeg er hentet av sportssjefen, så en plan med meg har de uansett. Det er aldri gøy når en trener får sparken, men for min del var det helt greit, sier Holm.

Drammenseren har nemlig fått et svært godt forhold til klubbens assistenttrener og midlertidig manager, William Still. En 30 år gammel belgier som er kjent for at han forelsket seg i trenergjerningen gjennom det populære dataspillet Football Manager.

FOOTBALL MANAGER: Reims midlertidige manager William Still er en mann Noah Holm har et svært godt forhold til . Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

– Han har gjort en utrolig bra jobb og er en jeg har en veldig fin relasjon med. Det kommer til å bli spennende, sier Holm, som legger til at han ble smått sjokkert da han hørte Stills engelskuttale for første gang.

– Jeg ble litt tatt på senga, for først så hørte jeg han snakke det der belgiske, flanderspråk, eller hva det er, og så snakket han prikkfritt engelsk. Det var som om han kommer fra midt inne i London, humrer Holm.

Det hører til historien at Still faktisk har bodd flere år England, noe som forklarer hans uttale.

Selv jobber Holm med å lære seg fransk, men innrømmer at han er glad for at han stadig kan holde seg til engelsk.

– Der henger jeg litt etter, men jeg tar fransktimer og gjør mitt beste. Jeg prøver å si de få ordene jeg har snappet opp, men det er veldig tynt. Når man tenker på Frankrike så tenker man på at det stort sett bare går på fransk, men alle snakker stort sett engelsk. Det ble jeg litt overrasket over.

Savner fellesskapet

Fra sitt nye proffliv i fransk fotball, prøver Holm også å få med seg det som skjer i Eliteserien.

Han er ikke overrasket over det kompisene i Rosenborg har levert denne høsten.

IKKE OVERRASKET: Holm har alltid hatt troen på at Rosenborg ville sikre medalje denne sesongen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Ikke i det hele tatt. Det eneste som overrasket meg var at Molde slo de, men jeg er ikke overrasket over at de tok Bodø på Lerkendal, sier Holm og fortsetter:

– Det lå litt i kortene hele sesongen, føler jeg, at det skulle bli sånn i Rosenborg og at det skulle gå bra til slutt. Hele gruppa har hatt tro på at så lenge vi bare er lojale mot planen, så kommer det til å bli skikkelig bra, og nå ser det virkelig bra ut. Nå ser du virkelig hvordan det blomstrer og hvordan de vil spille fotball.

– Savner du Rosenborg?

– Jo, man savner jo litt det fellesskapet man har i norske lag, men jeg føler at her så er det det beste samholdet jeg har vært med på i et utenlandsk lag. Det er nesten sånn norsk kultur i garderoben her. En gjeng som liker å finne på ting med hverandre på utsiden, det har det ikke vært så mye av før da jeg har vært i utlandet.

Bedre enn noen gang

Nå gjenstår én ligakamp med Reims før Holm reiser på landslagssamling med U21.

Den samlingen har han planer om å bruke godt.

– Man setter pris på de samlingene når man spiller i utlandet. Det å komme seg av gårde å få snakket med gutter man har kjent i stort sett alle fotballår, som har blitt veldig gode kompiser. Jeg gleder meg utrolig mye til å komme på samling. Jeg vil gjøre det tydeligere at jeg vil med til sluttspillet i sommer, sier den offensive 21-åringen.

For selv om det har vært så som så med spilletid i begynnelsen av Reims-karrieren, forsikrer Holm om at formen er der den skal være.

– Den fysiske formen har bare blitt bedre. Det var igjen litt valpefett etter at jeg var så lenge uten fotball, det har jeg fått trent vekk helt her nede. Det er bare å dundre på. Nå er kroppen helt fint igjen og jeg kjenner ikke til noen skavanker eller noe som helst. Det er egentlig utrolig deilig, sier han og legger til:

VIL TIL EM: Holm har store planer om å befeste sin plass i U21-troppen på den kommende samlingen. Foto: Terje Pedersen

– Nå kommer det en landslagspause som forhåpentligvis byr på litt flere minutter sånn at jeg kan få bygget opp spilleformen i kamp. Jeg ser veldig optimistisk på veien videre og er helt sikker på at det blir mange flere minutter.

For la det ikke være noen tvil. 35 minutter skal etter hvert bli til 90-minuttere.

Det i en liga som passer drammenseren som hånd i hanske.

– Det eneste jeg tenker på nå er å prestere på trening og i de innhoppene jeg får, sånn at antall minutter går opp og sånn at jeg får spilt masse i den ligaen her. Jeg føler virkelig det er en liga som passer mine kvaliteter og mine evner som fotballspiller veldig, veldig bra,

– Selvfølgelig har jeg lyst til å bli her. Så vet jeg at jeg har en kontrakt i Rosenborg som jeg forlenget før jeg dro, så hvis det ikke skulle gå den veien vet jeg hva jeg kommer tilbake til, avslutter Holm.