Fikk sjokk da han kom inn i garderoben etter møtet med Messi: – Hva skjer her?

For to år siden var ikke Warren Kamanzi god nok for Ranheim-troppen i Obos-ligaen. Nå har han stoppet Lionel Messi, og lørdag spiller han cupfinale i Frankrike.

Han gliste fra øre til øre, Warren Kamanzi. 22-åringen, som til daglig spiller i franske Toulouse, da han var hjemme på Trondheims-besøk etter noen smått utrolige måneder i Frankrike.

– Det har vært en erfaring, humrer Kamanzi til TV 2 og fortsetter:

– Det har vært noe helt annet. Det er en ulik kultur, så det er mye tilvenning, men det har vært ekstremt deilig.

Tilbake i Ranheimsfjæra kom Kamanzi naturligvis med gaver.

Med seg i kofferten hadde han en Toulouse-drakt, som skal pryde kontorlokalene på Extra Arena - stedet der ungguttens karriere for alvor skøyt fart for to år siden.

– Ranheim-garderoben er kanskje den beste garderoben jeg har vært i. Jeg setter pris på Ranheim. De har hatt veldig mye å si. Jeg var litt på A-laget i Rosenborg, men du følte at du fortsatt var juniorspiller. Her følte jeg at jeg var en del av det. Når du blir en viktig spiller, så gjør det noe med selvtilliten og mentaliteten din, forklarer Kamanzi.

Den utrolige reisen

Vi skal ikke mange årene tilbake i tid før hverdagen til Ligue 1-proffen var en helt annen.

I 2019 spilte han 2. lagsfotball i Rosenborg. Året etter signerte han proffkontrakt med RBK, men da mulighetene på Lerkendal uteble, dro han på lån til Ranheim foran 2021-sesongen.

FØLGER MED: Kamanzi følger fortsatt aktivt med på det som skjer i Ranheim. Trønderen er overbevist om at blåtrøyene rykker opp fra Obos-ligaen denne sesongen. Foto: Per-Atle Karlsen

– Da jeg var liten tenkte jeg at jeg skulle starte på Rosenborg når jeg ble 17 år, så skulle jeg ut. Det skjedde ikke, men jeg har aldri blitt demotivert av at ting har gått saktere, for plutselig går det fort, sier Kamanzi og fortsetter:

– For meg har det alltid vært sånn «om ett år skal jeg være der». Om jeg ikke er der, så fortsetter jeg, skjønner du? Jeg kom til Ranheim, og for to år siden i dag var jeg ikke engang i troppen. Men det gjorde aldri noe med meg mentalt, jeg har alltid vært veldig sterk der.

Etter hvert spilte Kamanzi seg til fast plass i Ranheim. Der imponerte backen såpass mye at Tromsø kom på banen i 2022.

– Jeg synes var en større utfordring, i begynnelsen, det å dra fra Trondheim til Tromsø, kontra det å dra fra Norge til Frankrike. Jeg hadde aldri bodd alene. Jeg visste ikke noe om det å lage mat og sånt. Jeg spilte rent på ferdighetene mine. Jeg dro aldri på gymmen eller noe. Så endret det seg mot sommeren, der jeg tok skikkelig grep, forklarer Kamanzi og utdyper:

STORE STEG: I løpet av året i Tromsø ble Kamanzi til slutt så god at han ble snappet opp av Ligue 1-klubben Toulouse. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Jeg ble mye flinkere til å spørre om hjelp, og det gjør jeg fortsatt, for å bli bedre på banen. Til slutt følte jeg meg mye bedre og jeg tror folk kunne se at det var en stor forskjell på meg fra starten til det andre halvåret.

Møtet han aldri glemmer

Den forskjellen var det også flere utenlandske klubber som bet seg merke i, deriblant Ligue 1-klubben Toulouse, som i januar punget ut rundt seks millioner kroner for å få høyrebacken til Frankrike.

– Jeg har alltid sett for meg at jeg skulle klare det. Alltid, sier Kamanzi.

Bare en drøy måned etter ankomsten til Frankrike skulle trønderen også få oppleve sitt hittil største øyeblikk på en fotballbane: En startplass mot selveste Paris Saint-Germain og favorittspilleren Lionel Messi.

– Det var litt blikkontakt i spillertunnelen og da skjønte jeg at nå må jeg fokusere. Så hadde vi en duell i kampen. Han spilte jo på motsatt side fra meg, så vi var ikke så mye i kontakt. Så fikk jeg tatt fra han ballen, da var det sånn «okei, greit». Da var kampen ferdig for meg, ler Kamanzi.

STOPPET MESSI: 22-åringen fra Trondheim opplevde sitt største øyeblikk på en fotballbane. Foto: GONZALO FUENTES

22-åringen prøvde å bytte til seg stjernens drakt etter kampen, dog uten hell. Da han kom inn i garderoben skulle han imidlertid få oppleve et annet øyeblikk han neppe glemmer med det første.

– Jeg satt der og så på litt meldinger, og alt var greit, fordi jeg følte at jeg gjorde en ok figur. Og så fikk jeg meldinger om å sjekke ut Messi sin Instagram. Jeg tenkte bare «oh, my days. Hva skjer her mann? Det her er sykt». Han skulle ha tagget meg da, sier Kamanzi om bildet Messi delte av de to for sine 456 millioner følgere på Instagram etter kampen.

PÅ INSTAGRAM: Dette bilde delte Lionel Messi selv for sine 456 millioner følgere på Instagram etter kampen mot Toulouse i februar. Foto: Skjermdump/Instagram

– Om du tenker over det har jeg egentlig rundet fotball. Grunnen til at jeg spiller fotballer først og fremst Ronaldinho, og etter Ronaldinho så var det Messi. Da satte han takhøyden. Det er ingen som kan komme opp dit.

– Ikke snakk mer om det. Det blir for mye

Nå skal 22-åringen selv gjøre sitt for å skaffe seg et navn i Frankrike, noe han er på god vei til å klare.

Så langt står han med fire starter og to innhopp for Toulouse, som ligger på en 12. plass.

– For min del er målet å spille seg til fast plass og bli en skikkelig Ligue 1-spiller, en skikkelig etablert og respektert spiller i Frankrike. Og så er det bare å spille mer på min måte, og vise enda mer av de offensive og tekniske ferdighetene som jeg har. Det å få et navn da, i Frankrike.

Sånn forklarer trønderen sitt neste mål, men aller først: cupfinale i Coupe de France.

HAR LEVERT: Kamanzi har gjort sine saker godt i Frankrike så langt. Nå håper han å få tillit fra start i cupfinalen. Foto: PASCAL GUYOT

– Cupfinale kunne jeg ikke sett for meg for fire måneder siden. Jeg har alltid drømt om å vinne trofeer. Jeg vant jo noen juniortrofeer i Rosenborg, det syntes jeg var helt ekstremt. Nå skal jeg liksom spille finale i en topp fem-liga. Det er jo syke fotballspillere, verdensklassespillere, som ikke engang får lov til å oppleve det. Harry Kane, for eksempel. Og så skal jeg gjøre det nå... det er deilig, gliser høyrebacken.

Kampen spilles mot regjerende cupmester Nantes foran 80.000 på Stade de France lørdag 29. april.

– Jeg tør ikke forestille meg det. Jeg har ikke peiling på hvordan det kommer til å bli. 40.000 er fra Toulouse. Det er bare motiverende. Jeg bruker det bare som motivasjon, sier Kamanzi.

– Se for deg å avgjøre cupfinalen, da?

– Nei, ikke si det. Ikke snakk mer om det. Det blir for mye!