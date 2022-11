Fikk sjansen i A-lagstroppen: – Vil «gønne på» som jeg alltid har gjort

Keeperne André Hansen og Sten Grytebust varslet begge før Solbakkens landslaguttak tirsdag at de gir seg på landslaget.

Dermed måtte landslagssjefen hente nye keepere inn i troppen. Moldes keeper Jacob Karlstrøm ble tatt ut, samtidig som FK Haugesunds sisteskanse Egil Selvik fikk sin første mulighet i A-lagstroppen.

Overfor TV 2 gjør Selvik det klart at han er klar for å vise seg frem når han først nå har fått muligheten.

– Først og fremst er det en stor ære å bli tatt ut på A-landslaget. Det er utrolig kjekt å få muligheten til å være med i troppen, sier FK Haugesund-keeperen til TV 2.

Den 25 år gamle keeperen er et ubeskrevet blad i A-landslaget og har tidligere i karrieren spilt for Sandnes Ulf, Nest-Sotra (lån) og Odd før han gikk til Haugesund i 2021. Han har stått samtlige kamper for Haugesund denne sesongen og sluppet inn 44 mål på 29 kamper før den siste serierunden.

Selvik reiser til samlingen med lave skuldre.

– Det handler først om å komme inn i gruppen og bli kjent med gutta, og de tingene der, sier FKH-keeperen.

– Men om jeg får muligheten i kamp, så er jeg klar for det. For min del handler det bare om å «gønne på», som jeg alltid har gjort, fortsetter han.

Keeperen innrømmer at det å få sjansen i A-lagstroppen er en drøm han har hatt lenge.

– Ja, jeg husker jo fra da jeg begynte med seniorfotball i Sandnes Ulf at jeg da hadde et mål i fremtiden om å nå så langt. Det er utrolig kjekt at jeg nå har fått muligheten. Det virker som en fin gruppe på landslaget og jeg gleder meg til å reise, sier han.

Landslagssjef Ståle Solbakken gjorde det på pressekonferansen klart at Ørjan Nyland var førstevalget. Men han utelukket ikke å gi de nye keeperne muligheten.

– Akkurat nå mener jeg det er jevnt og tett bak Ørjan, som vi mener er den beste. De to keeperne kommer sterkere og sterkere, og har en ny nå i Egil som vi ikke har hatt med før. De har mulighet til å få vist seg frem både for meg og Frode Grodås og komme seg inn i gruppen, sa han om uttaket av de to nye keeperne.