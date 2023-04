Fikk ramsalt kritikk: – Spinner ut av proporsjoner

Martin Ødegaard og kollegaene i Arsenal tas i forsvar etter at maskot-video ble spredt i sosiale medier.

Den viste at flere Arsenal-stjerner, deriblant Ødegaard, signerte drakten til en liten jente.

Mange reagerte imidlertid sterkt på at spillernes opptreden overfor den unge jenten. Spillerne ble beskyldt for å være både kjølige og arrogante.

Blant dem som reagerte var TV-profil og Arsenal-supporter Piers Morgan.

– Kom igjen, gutter, en av dere kan nå i det minste si hei til henne, skrev Morgan.

Tas i forsvar av faren

I ettertid har saken skapt full debatt. Så mye at maskotens far tok til sosiale medier, der han forsvarte spillerne, gjengitt av de britiske avisene Daily Mail og Mirror.

– Datteren min hadde det kjempegøy som maskot for Arsenal. Det var bare et lite vindu for å møte spillerne, og hun syntes det var veldig kjekt. Ødegaard er favorittspilleren hennes, så å holde hånden hans på vei inn på banen var veldig spesielt, skriver faren.

SKUFFELSE: Martin Ødegaard og co. endte opp med 2-2 mot West Ham etter å ha ledet 2-0, et resultat som kan bli kostbart i kampen om Premier League-tittelen. Foto: Kirsty Wigglesworth

Nye bilder viser annen side

I ettertid har det også sirkulert en ny video som tar Arsenal-stjernene i forsvar.

Den viser at Ødegaard, målvakt Aaron Ramsdale og flere andre Arsenal-stjerner gir en «high five» til samtlige av West Hams maskoter i spillertunnelen tett opp mot kampstart.

Ødegaard går i tillegg bort til jenten med Arsenal-drakten og slår av en liten prat med henne.

En annen video som blir delt i sosiale medier viser at drammenseren gir overtrekksjakken sin til maskoten før hjemmekampen mot Bournemouth tidligere i sesongen.

VARM GEST: Her har Martin Ødegaard akkurat gitt jakken sin til en maskot under kampen mot Bournemouth 4. mars i år. Foto: John Walton

– Ødegaard med maskoten vår. For en kaptein, skriver en av Twitter-brukerne som har delt videoen etter at debatten blåste opp.

Ekspert reagerer

Sosiale medier-ekspert Astrid Valen-Utvik mener dette er et strålende eksempel på hvor fort en sak kan spinne ut av proporsjoner ved hjelp av sosiale medier.

– Et glimt av en sak, som noen gjør sin tolkning av – og om den eller de personene som gjør sin tolkning, også har et relativt stort nedslagsfelt, kan ofte historien ta fullstendig av, og etter hvert bli en «sannhet», sier Valen-Utvik til TV 2.

– Jeg ser at det også er Piers Morgan som var en av de som mente høyt om dette opprinnelig, og han er jo kjent for å være opptatt av å rope høyt om mye forskjellig, så det er ikke overraskende at dette spres i vill fart, fortsetter hun.

Valen-Utvik poengterer også at man må være ekstra påpasselig med britiske medier, som er kjent for å være ekstra tabloide.

– Og kanskje ikke fullt så opptatt av at det skal være sant alt som skrives, og da kan ting som dette fort skje.