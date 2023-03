Fikk punktert lungen under behandling: – Fikk sjokk

LSK Kvinner-profil Mimmi Löfwenius Veum ble innlagt på sykehus i Spania under Toppserien-klubbens treningsleir. Foto: Bildbyrån / Privat

LSK Kvinner-spiller Mimmi Löfwenius Veum fikk punktert lungen under treningsleiren i Marbella forrige uke.

– Jeg er fremdeles i sjokk. Det har fremdeles ikke gått opp for meg, og jeg savner mannen og barna mine utrolig mye, fortalte hun til TV 2 fra sykehuset i Marbella.

Nå forteller Löfwenius Veum til VG at hun fikk akupunktur (behandling med nåler) i klubbens regi da lungen kollapset.

– Jeg kjente at nålen traff noe, for å si det sånn. Det føltes rart. Jeg fikk trykk i brystet og veldig mye tørrhoste i etterkant av behandlingen – men jeg gikk rett og la meg. Så kom det pipelyder da jeg pustet.

– Det boblet i brystet. Da sto jeg opp igjen og kontaktet vårt medisinske apparat. De tok det på alvor og vi dro for å sjekke det på et lite akuttmottak, forteller Löwfenius Veum til VG.

– Kjempeubehagelig

Hun ble sent hjem fra det lille akuttmottaket. Tirsdag – to dager etter behandlingen med akupunktur – fikk hun beskjed av en lungeekspert om at lungen var punktert.

– Det var kjempeubehagelig. Jeg fikk sjokk. Jeg hadde hatt smerter på tirsdagen, men jeg trodde det skyldtes at jeg har astma og var blitt forkjølet. Alle tenkte det, sier 29-åringen til VG.

Spissen har de siste ukene vært på god vei tilbake fra en alvorlig kneskade etter at korsbåndet røk under sesongoppkjøringen i fjor.

I treningskampen mot Stabæk tirsdag 7. mars i Marbella var det planlagt at Löfwenius Veum skulle spille sine første 90 minutter siden skaden. Den muligheten fikk 29-åringen aldri.

LSK: – Ukjent for meg

I intervjuet med VG retter Löwfenius Veum kritikk mot LSK Kvinner.



Hun er skuffet over at klubben ikke har villet kommentere saken, og hun hevder klubben ba henne ikke fortelle om årsaken til skaden.

TV 2 har vært i kontakt med daglig leder i LSK Kvinner, Stein Ellingsen, som henviser til svaret han har gitt VG.

– Vi har nok ikke bedt henne om å ikke fortelle noe. Det medfører ikke riktighet. Det er ukjent for meg, sier Ellingsen til VG.