Fikk personlig melding av stjernen: – Et slag i ansiktet

For 18 måneder siden valgte Blackpool-spiller Jake Daniels å fortelle verden at han var homofil.

Talentet ble med det den første åpne homofile fotballspilleren i profesjonell engelsk fotball etter at Justin Fashanu sto frem i 1990.

Daniels' innboks rant ned med meldinger, men én betydde noe ekstra spesielt.

Det var fra daværende Liverpool-kaptein Jordan Henderson.

– Han skrev at han støttet meg og at han var stolt over det jeg hadde gjort.

Nå forteller Daniels i et intervju med BBC hva han følte da Jordan Henderson valgte å bytte ut Liverpool med saudiarabiske Al-Ettifaq i sommer.

– Å se ham flytte til Saudi-Arabia ... Det var liksom som et slag i ansiktet, sier Daniels.

SKUFFET: Jake Daniels ble vært skuffet over Jordan Henderson i sommer. Foto: Blackpool FC.

Homofile kan dømmes til døden

Saudi-Arabia er et av 64 land i verden hvor det er kriminelt å være homofil. I ørkenstaten kan man straffes med dødsstraff for å elske en av samme kjønn.

Derfor reagerer Daniels kraftig på at Henderson valgte å flytte til landet og spille fotball.

– Det var frustrerende, men jeg antar at pengene er bra, og penger betyr mer for folk, sier Daniels.

Grunnen til at han reagerer er Hendersons tidligere arbeid for skeive folk.

Flere ganger tidligere hadde Henderson gått ut offentlig og støttet LGBTQ+-samfunnet.

Han spilte også med regnbue-kapteinsbindet for Liverpool og England.

PENGESEKKEN FYLLES: Jordan Henderson tjener store summer i Saudi-Arabia. Foto: HAMAD I MOHAMMED

Åpenhjertig Henderson: – Såret meg virkelig

I et intervju med The Athletic tidligere i år åpnet Henderson opp om valget. Og hvor sårende tilbakemeldingene hadde vært.

– Intensjonen min var aldri å såre noen. Intensjonen har hele tiden vært å hjelpe saker og lokalsamfunn.

Jordan Henderson var en av bærebjelkene i Liverpool-laget som gikk til topps i både Premier League og Champions League.

Lenge brukte han stjernestatusen til å kjempe de svakes sak.

– Jeg bryr meg om forskjellige saker som jeg har vært involvert i. Jeg bryr meg. At folk kritiserer og sier jeg har snudd ryggen til dem, det såret meg virkelig, virkelig, sa Henderson til The Athletic.