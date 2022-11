Sarah Zengeneh (30) var den som gjerne ga dommerne huden full.

– Jeg var den spilleren som kjeftet mest på dommeren, så mye at jeg igjen fikk kjeft av treneren fordi jeg la meg for mye opp i dømmingen. Den erfaringen tar jeg med meg når jeg dømmer kamper, og får kjeft selv, sier Zangeneh.

Hun har dømt over 100 kamper i Toppserien, og etter hvert også begynt å dømme herrelag i 2. divisjon.

I november skal hun for første gang dømme en cupfinale når hun leder Stabæk-Brann på Ullevaal Stadion 5. november.

Fikk merke Riises vrede: – Skjønte ikke hva det var

Ble tvunget

Ikke verst av ei som tidligere hadde fotballdommere i vrangstrupen, og måtte tvinges på dommerkurs som 12-åring.

– Som regel skjønte jeg ikke hvorfor jeg fikk gult kort. Det var helt uforståelig. Jeg traff jo ballen i den taklingen, hvorfor skulle jeg bli straffet. Jeg skjønte ikke at jeg ikke kunne takle gjennom motspilleren, sier Zangeneh og ler.

– Hvorfor ble du dommer?

– Jeg begynte da jeg var 12 år, fordi hele laget ble tvunget til å melde seg på dommerkurs. Vi ble beordret til å dømme i en klubbturnering. Det var bare jeg og venninna mi som fortsatte videre. Før hver kamp jeg dømte var jeg kjempenervøs. «Dette gidder jeg ikke mer», sa jeg. Men etter hver kamp syntes jeg det hadde vært kjempegøy. Og så gikk det jo bra også, sier hun.

Konfronteres av Riise

Såpass bra har det gått i år at hun altså er belønnet med cupfinalen.

TRENINGSKOMPISEN: Sarah med sin faste treningsmakker, Bonnie (1). Foto: Sigve Kvamme

Sist helg dømte hun skjebnekamp i nedrykkssluttspillet mellom TIL2020 og Kolbotn, og underveis har hun også figurert i TV 2 Play-serien «Fan av Riise» - der John Arne Riise irriterer seg så voldsomt over dømmingen i Kolbotn - Avaldsnes at han konfronterer henne ute på banen etter kampslutt.

– Hvorfor gir du ikke på to knotter? spør Riise.

– Takk for kampen. Ikke nå, svarer Zangeneh.

– Får jeg ikke snakke med deg?

– Nei, ikke her.

– Å herregud.

– Det er sånn reglene er.

– Det er helt latterlig, sier Riise.

Overfor TV 2 sier Zangeneh at hun ikke har sett klippet, men at hun har forståelse for at det kokte hos Riise.

– Jeg tok meg ikke nær av at han ble sur. Jeg skjønte først ikke hva det var, men i etterkant forsto jeg at vi hadde gjort en feil. Men der og da tenkte jeg bare «ja, ja, han får bare være sint, jeg får ikke gjort noe med det nå».

– Oppsøkte han dere i dommergarderoben etterpå?

– Ja, han ville inn. Han var fortsatt sint da han banket på dommergarderoben. Men det er ikke sånn at jeg tenker «å nei, jeg fikk litt kjeft etter kamp.» Han har rett til å være sint når vi gjør noe feil. Jeg tenker ikke at det er noe personlig mot meg, sier hun.

Kolbotn-målet som fikk Riise til å rase

Feilen hun tar selvkritikk på handlet ikke om å vise knotter, men frisparket som Kolbotn fikk utlikningen på.

– Angripende spiller løp for raskt inn i muren. Så der burde vi gjort noe annerledes og grepet inn. Det ble scoring, men om det var på grunn av det kan vi ikke vite, sier hun.

Zangeneh sier noe av det viktigste for henne i dommergjerningen handler er kommunikasjonen med spillerne.

– Det er viktig for meg ikke å framstå som arrogant. Jeg prøver så godt jeg kan å svare når spillerne spør «hvorfor gjorde du det?» eller «hva blåser du for nå?». Men det er ikke alltid man hører dem eller har tid. Men jeg er opptatt av å være ydmyk og innrømme feil. For det gjør vi jo.

I serien kan man flere ganger se en hissig Riise mot dommerne. I forrige uke tok han til sosiale medier for å komme med en generell beklagelse for oppførselen.

– At det i kampens hete blir sagt ting som man kanskje kunne latt være å si, er jeg enig i. Selv om jeg er kritisk til dommerens prestasjoner så kunne jeg med fordel ordlagt meg annerledes. Dette beklager jeg, skrev han.

TRENER HURTIGHET: For å dømme i Toppserien må Sarah løpe under 6,4 på 40 meter. For 2. divisjon og høyere for herrer er kravet 6,0. Foto: Foto: Sigve Kvamme

800 pasienter

Kommunikasjon er helt avgjørende også i hennes sivile jobb, der hun fra starten av november gyver løs på en tilværelse som fastlege i Kongsberg, med nærmere 800 pasienter på lista si.

– Jeg håper at det fortsatt lar seg kombinere med dømmingen, men vi får bare se. Jeg vet ikke hvor lett det lar seg kombinere. Men det jeg har gjort hele veien er å ta ett år av gangen, og fram til nå har det gått fint.

– Hvordan gikk det å kombinere dømming på toppnivå med medisinstudier?

– Overraskende greit, hvis det er lov å si. Det var verre under turnusen, å få til en god treningshverdag når jeg hadde nattevakter, sier hun.

MYE TID PÅ FORBERDELSER: Før en kamp pleier Zangeneh alltid å kikke på videoklipp av lagene hun skal dømme. Foto: Sigve Kvamme

Å slutte med dømmingen sitter uansett langt inne. På sikt har hun et håp om å være hovedommer i Eliteserien.

For å dømme en kamp i Toppserien - der man gjerne bruker tid til forberedelser, flyreise til og fra kamp og ofrer store deler av helga - får hun 5000 kroner.

Men så har det heller aldri vært pengene som er drivkraften.

– Hvor viktig er dommerkarrieren for deg?

– Den er viktig. Dømmingen betyr så mye for meg. Jeg har drevet med det siden jeg var barn, og klarer ikke forestille meg et liv uten. Det er en del av meg, sier 30-åringen.