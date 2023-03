Fikk drømmejobben: – Det betyr veldig mye

STORFORNØYD MED DEN NYE ARBEIDSPLASSEN: Fredrik Merrild Engebretsen (27) har fått jobb hos klubben i sitt hjerte. Her er han på Intility Arena, iført genseren med den passende skriften «Dø for enga». Foto: Ditlev Eidsmo

– Det er fantastisk. Dette er kanskje den beste utsikten man kan kan få. Å få jobbe her hver dag er stort, sier Fredrik til TV 2 idet han skuer utover Intility Arena.

Gjennom stiftelsen Helt Med, hadde 27-åringen i utgangspunktet fast jobb hos Scandic. Men da muligheten for å jobbe i blant annet resepsjonen hos Vålerenga Fotball dukket opp, var det liten tvil om hva Oslo-karen hadde aller mest lyst til.

Sammen med oppfølger og rådgiver i Helt Med, Ole Martin Hanssen, ble det sendt i vei en søknad. Den fikk grønt lys hos eliteserieklubben. Etter et intervju var jobben sikret.

– Jeg synes det er veldig flott gjort. Jeg fikk drømmejobben, forteller Fredrik.

KAN SMILE FOR NY ARBEIDSPLASS: Fredrik stråler idet han går gjennom lokalene til Vålerenga Fotball. Foto: Ditlev Eidsmo

Nå jobber han som resepsjonist og møtevert, med flere ulike arbeidsoppgaver.

– På jobb rydder jeg flere steder slik at det skal se ordentlig ut. Folk skal få en bra følelse når de kommer hit til Vålerenga. Det er viktig at det ser bra ut her, og at det ikke ligger smuler og søl rundt omkring, poengterer han.

Helt Med Stiftet 11. november 2019

Holder til i over 40 kommuner i Norge

Har visjon om at utviklingshemmede skal få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interessert i, og oppleve at de gjennom deltakelse i arbeidslivet er inkludert og deltakende i samfunnet, på lik linje med andre.

Vant prisen «Årets sosiale enterpenør» i 2023.

De som får jobb gjennom ordningen gjennomfører et kompetanseprogram. Kilde: Heltmed.no

Han viser stolt frem resepsjonen, som er plassen han er, hvis det ikke ryddes og ordnes andre steder i lokalet.

– Her sitter jeg og tar imot folk som kommer inn til oss. Så følger jeg de ut når deres besøk er over. Det synes jeg er veldig hyggelig.

PÅ JOBB: Her har Fredrik god utsikt over fotballbanen, mens han utfører sine arbeidsoppgaver. På dette bilde tar han hånd om posten, før han skal levere de til postkontoret. Foto: Ditlev Eidsmo

– Betyr veldig mye

27-åringens kjærlighet til Vålerenga oppsto på ingen måte ved en tilfeldighet.

– Det betyr veldig mye (å jobbe i klubben). Faren min spilte i Vålerenga Ishockey tidligere, som gjorde at jeg synes klubben var kul å heie på. Det har jeg gjort nå i mange år, forteller Fredrik.

Han har i lang tid vært å se på Bohemenes hjemmetribuner som supporter.

– Jeg har vært på masse kamper. På både Ullevaal og her på stadion. Dette (Intility Arena) er en av de flotteste stadionene i eliteserien.

KJENTE OMGIVELSER: Vålerengas hjemmebane er et sted Fredrik har vært mange ganger. Her tar han en prat med daglig leder i stiftelsen Vålerenga Fotballsamfunn, Jannicke Aas. Foto: Ditlev Eidsmo

– De beste kampene jeg har vært på er de gangene vi har slått Lillestrøm. Det har jeg vært med på en del, sier han.

Med den nye jobben virker som Fredrik og Vålerenga får skape nye og gode minner sammen i fremtiden.

Glad for at sjansen ble tatt

Nevnte Jobbspesialist og oppfølger i Helt Med, Ole Martin Hanssen, er veldig glad for at Fredrik har fått muligheten til å jobbe i klubben han elsker.

– At han tok sjansen er så bra. Mye av dette er takket være bydel Grünerløkka, som sto for finansiering av oppfølgingsbiten, som er en av nøkkelfaktorene i Helt Med, sier han.

Hanssen følger opp med å poengtere viktigheten av å være ute i arbeid for alle, og viser til viktige faktorer som å føle på tilhørighets- og mestringsfølelse.

HJULPET FREDRIK I PROSESSEN: Ole Martin Hanssen er stolt over at Fredrik tok sjansen på å legge inn jobbsøknad. Foto: Ditlev Eidsmo

Jobbspesialisten har fått utelukkende god respons på Fredriks arbeid.

– Han er en stor ressurs. Det er tilbakemeldingene jeg får fra arbeidsgiver og kollegaene hans. Jobben han gjør utgjør en forskjell, understreker Hanssen.

– En god representant

Daglig leder i stiftelsen Vålerenga Fotballsamfunn, Jannicke Aas, forteller klubben er strålende fornøyd med å ha Fredrik på plass.

– Vi er glade for å ha han på laget. Han har ikke vært her så mange dager ennå, men han er en flott ressurs, alltid blid og positiv. En god representant for Vålerenga, forteller hun.

ROSER KLUBBENS NYESTE TILSKUDD: Jannicke Aas mener Fredrik er en sterk ressurs til klubben. Foto: Ditlev Eidsmo

Aas er videre klar på at Vålerenga er en klubb som er opptatt av mangfold og inkludering, før hun roser dialogen klubben har hatt med Helt Med.

– Å jobbe med en organisasjon som de har vært veldig fint. De har en helhetlig tilnærming til dette. Da er det også lettere for oss å gjennomføre. Det har vært en fin prosess og vi gleder oss til å se hvordan det går videre, sier den daglige lederen.