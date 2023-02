Fikk bli da Ødegaard måtte dra – endelig blomstrer han

GREPET MULIGHETEN: Marco Asensio (t.v) og Dani Ceballos (t.h) fikk tillit fra start mot Valencia. Her sammen med Lucas Vázquez, som er skadet en stund. Foto: Alvaro Barrientos

Real Madrid har tidvis haltet etter VM-pausen, og avgitt poeng i flere kamper som har ført til et lite gap på tabellen opp til Barcelona.

Hengekampen mot Valencia sist torsdag var imidlertid en opptur, men det var ikke i den klassiske startelleveren som Carlo Ancelotti vanligvis har foretrukket som skal ha hovedæren for seieren.

Dani Ceballos og Marco Asensio fikk sjansen på bekostning av spillere som Aurelien Tchouameni, Federico Valvere og Rodrygo.

Begge tok vare på sjansen. Ceballos storspilte, mens Asensio scoret et vakkert mål:

Sjekk denne Asensio-suseren

For mange er det kanskje overraskende at nettopp disse to har spilt en rolle

– Real Madrid har sett litt slitne og seige ut etter VM. Ancelotti har sagt at disse to har sett motivert ut. Og nå har de virkelig vist ham hvorfor Ancelotti har brukt dem. Nå spiller de for en fremtid i Real Madrid, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

– Vært enorm

Mot slutten av kampen dukket Ceballos opp storskjerm, og da hyllet nesten hele Santiago Bernábeu ham.

– Det tror jeg han setter enormt pris på. Bortgjemt og glemt forrige sesong, men her får han skinne og se ut som spilleren han ble hentet som, sa kommentator Espen Ween underveis.

Dani Ceballos ble hentet fra Real Betis for snart seks sår iden, men har aldri blitt en nøkkelspiller. I to år var utlånt til Arsenal, og returnerte til Real Madrid sommeren 2021.

Men det var Martin Ødegaard som ble sendt permanent til Nord-London. Ancelotti prioriterte Ceballos som en ekstra del av en midtbane bestående av Toni Kroos, Luka Modric og Casemiro.

DRO: Dani Ceballos fikk bli i Real Madrid, mens Martin Ødegaard ble Arsenal-spiller. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Ødegaard ble sluppet fordi han kunne gi penger i kassa, og da ble Ceballos beholdt. Han har vært undervurdert, men nå jobbet seg gjennom skader og formsvikt. Nå viser han hvorfor han fikk bli, sier Osnes.

Kommentatoren sier spanjolen har vist at han har noe å gjøre i Real Madrids stjernegalleri.

– Han har jo vært enorm, og egentlig alltid vært det. Men nå får han vist det ordentlig. Ancelotti har et øye som har sett dette, og samtidig beholdt tålmodigheten.

Et år tidligere enn Ceballos ble Marco Asensio kjøpt fra Espanyol. 27-åringen har tidvis glimret, men aldri helt blitt en nøkkelspiller for Los Blancos.

Skadepreget mannskap

Søndag skal Real Madrid spille tidligkamp på ferieøya Mallorca, i en kamp som bør gi tre poeng.

Der må de klare seg uten Éder Militão, som ble byttet ut med en skade. Ancelotti bekreftet at han mister Mallorca-kampen, men stopperen kan fort gå glipp av kamper i både klubb-VM og Champions League som nærmer seg.

– Ikke bra for Real Madrid. En spiller de absolutt ikke skal ha skade på. Deres viktigste spiller de siste ukene, sa TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller under kampen.

Ferland Mendy og David Alaba er også ute med skade. Karim Benzema fikk seg også en smell, men kan bli klar til søndag.

