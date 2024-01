– Fikk blankt nei

Roberto Firmino ønsker seg bort fra Saudi-Arabia og skal ha henvendt seg til flere europeiske klubber. Den tidligere Liverpool-stjernen skal ha ønsket seg til Real Madrid, men ifølge El Nacional, gjengitt av Liverpool Echo, har Firmino fått et klart nei. Klubbpresidenten skal ha uttalt at de aldri har vurdert Firmino.

Jordan Henderson har funnet seg en ny klubb og flyr til Amsterdam torsdag for å gjennomføre medisinsk test hos Ajax. Den tidligere Liverpool-kapteinen har spilt for saudiarabiske Al-Ettifaq og skal nå ha signert en kontrakt på to og et halvt år med Ajax. Det melder Sky Sports.

Om Chelsea er villige til å selge Colwill er usikkert, men en de er åpen for å slippe er angriper Armando Broja (22). West Ham, Fulham og Wolverhampton er av klubbene som har meldt sin interesse, melder The Athletic. Men ifølge The Telegraph må budet være høyt nok for at Chelsea selger Broja. Prislappen er på over 660 millioner norske kroner.

Fremtiden til Manchester Citys Kalvin Phillips skal ifølge rapportene avgjøres neste uke. Det skal være seks klubber som ønsker å hente 28-åringen, blant dem Atlético Madrid og Barcelona. Det melder The Telegraph.

I Liverpool er det fremdeles et ønske om å hente Levi Colwill (20) fra Chelsea, selv om forsvarsspilleren signerte en ny kontrakt på seks år i august i fjor, ifølge 90 min.

Det har vært spekulasjoner rundt Ivan Toney den siste tiden, og usikkerheten rundt fremtiden hans i Brentford ble ikke mindre etter at han uttalte til Sky Sports at han ønsker å spille for en «toppklubb». Arsenal, Chelsea og Liverpool er av klubbene som har et godt øye til Toney.

Napoli er interessert i å hente Pierre-Emile Højbjerg ganske så fort som mulig, dersom Tottenham er villig til å selge midtbanespilleren i januar. Det melder The Telegraph.

Tottenham har på sin side ikke gitt opp håpet om å hente Conor Gallagher fra Chelsea. Ifølge Football Insider jobber de få på plass en avtale før januar-vinduet stenger.

Arsenal skal være i førersetet til å sikre seg angriperen Xavi Simons, melder Bild. 20-åringen er på lån i RB Leipzig fra PSG.