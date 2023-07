Fifa-presidentens valg får slakt: – Fryktelig pinlig

Ifølge Sky Sports forlot Fifa-president Gianni Infantino sommerens VM før en uke var gått.

Det står i sterk kontrast til VM i Qatar, der presidenten var til stede på deler av samtlige 64 kamper.

Sky Sports hevder at Infantino forlot New Zealand 25. juli. Siden den gang har han vært på Tahiti, Cook Islands og flere andre Stillehavs-øyer, men ikke på noen av VM-kampene i mellomtiden.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener dette er nok en ripe i Fifas hardt prøvede lakk.

– Det er fryktelig pinlig for Fifa og Infantino. Spesielt når han har vært høy og mørk i forkant. Han har snakket mye om respekten skal være den samme for herre-VM og kvinne-VM. Og han kjeftet på tv-selskapene som ikke ville betale nok, sier Finstad Berg.

– Da blir det ekstra pinlig at han nedprioriterer, sier TV 2-kommentatoren.

– Jeg lurer veldig på hva han har å holde på med akkurat nå som er viktigere enn VM.

Fifa sier til Sky at Infantino vil dra til Australia for å se gruppespill-kamper som spilles der. Foreløpig har det ikke skjedd.

Lørdag morgen har Infantino lagt ut en Instagram-video der han er på besøk på stillehavsøyen Amerikansk Samoa.

– Det pågående VM for kvinner i 2023 er en feiring av vår vakre sport i hele Oseania, og da jeg ble ønsket velkommen på Amerikansk Samoa tidligere i dag, var det tydelig hvor mye denne nasjonen elsker fotball, skrev Infantino.

– Kjipt

TV 2-kommentatoren mener det at det er hele Oseanias mesterskap ikke rettferdiggjør prioriteringene.

– Det relevante stedet for Fifa-sjefen å være under et mesterskap er der kampene spilles, sier Finstad Berg.

– Jeg håper Fifa-ledelsen viser VM den respekten, at de kjenner sin besøkelsestid. Det er kjipt at det må komme reaksjoner og kjeft før de prioriterer det.

Beskrives som en hykler

Anna Friberg, som er kommentator for svenske Expressen, freser også mot Fifas mektigste mann.

– Alt høres så bra ut, men det er bare spill for galleriet, skriver hun.

– Så klart var Infantino på plass da det var åpningskamp og verdens tv-kameraer var rettet mot Oseania.

Hun er ikke begeistret for Stillehavs-turnéen.

– Kontrasten til at Infantino bosatte seg i Qatar for å fullføre sitt oppdrag under herrenes VM i vinter, samtidig som han så omtrent hver kamp. Den kontrasten er absurd på sitt vis.

Hun beskriver også Fifa-presidenten som «kvinnefotballens største hykler.»