FIFA-presidenten til angrep: – Jeg føler meg homofil

Infantino satte seg på podiet og sa at han håpet de hundrevis av journalistene i det enorme auditoriet i Doha, hadde tid til å høre på hans åpningstale.

Deretter fulgte en seanse som vil skape store overskrifter i medier verden over. Under en lang monolog gikk Infantino til knallhardt angrep mot kritikerne av 2022-VM.

Han beskyldte europeiske kritikere for å være «hyklerske» og for «ren rasisme», hyllet Qatar for arbeidet med migrantarbeidere, og hevdet at «ingen bryr seg» om at «15 prosent av verdens befolkning er handikappet».

Det var ventet at Infantino skulle svare på spørsmål fra de 400 journalistene i rommet, men han brukte en hel time på en uavbrutt monolog før det ble åpnet for noen spørsmål.

– Jeg har vært ganske stille de siste månedene, jobbet bak kulissene og observert alt som har skjedd, prøvd å gjøre mitt beste med teamet mitt. Nå tenkte jeg at det var viktig å møte dere alle og diskutere noen av temaene som rett eller galt har blitt bragt på banen de siste månedene, noen vil si de siste årene, sier Infantino og legger til:

– Det som har blitt plukket opp de siste månedene, har vært ganske utrolig.

Så satte han i gang med en tydelig forberedt tale, med kunstneriske pauser mellom hver setning.

– Jeg har veldig sterke følelser. Jeg føler meg som en qatarer. Jeg føler meg arabisk. Jeg føler meg afrikansk. Jeg føler meg homofil. Jeg føler meg handikappet. Jeg føler meg som en migrantarbeider, sier Infantino.

Det var tydelig at talen tok mange journalister på sengen. Blikk ble forvekslet og hvisking kunne høres mellom skinnsetene i salen.

Etter hvert kom Infantino til poenget.

– Jeg er ikke qatarer. jeg er ikke araber. Jeg er ikke afrikaner. Jeg er ikke homofil. Jeg er ikke handikappet. Jeg er ikke migrantarbeider. Men jeg føler meg som det fordi jeg vet hvordan det føles å bli diskriminert og mobbet som utlending, Jeg ble mobbet fordi jeg hadde rødt hår og fregner på skolen, sier Infantino.

– Hvem bryr seg egentlig om arbeiderne?

Etter den teatralske starten endret FIFA-presidenten tone og rettet knallhard skyts mot journalistene i rommet.

– Det vi europeere har gjort de siste 3000 årene, bør vi unnskylde oss for før vi begynner å gi folk moralske leksjoner, sier han og sikter til kritikken av migrantarbeidernes forhold i Qatar.

– Hvem bryr seg egentlig om arbeiderne? FIFA gjør det, fotballen gjør det. Og for å være rettferdig mot dem også, gjør også Qatar det.

Han forteller at han nylig holdt en pressekonferanse om forholdene for handikappede under VM, og at det bare dukket opp fire journalister.

– Hvor mange er dere her nå? 400?

– 15 prosent av verdens befolkning er handikappet. Ingen bryr seg.

Infantino sukker.

– Hvor er vi på vei hen med måten vi jobber på, folkens?

– Hvis dere bryr dere, kunne Europa gjort som Qatar gjør med migrantarbeiderne. Dere kunne laget en lovlig kanal, gitt dem arbeid i Europa, gitt dem en fremtid og et håp.

– Men Europa stenger grensene, fortsetter Infantino og utroper:

– Det er hykleri!

Ifølge Infantino har FIFA tatt initiativ til en rekke reformer knyttet til migrantarbeidernes forhold, inkludert et qatarisk som skal ha dekket ubetalt lønn og kompensasjon for skader verdt 350 millioner dollar siden 2018.

– Ren rasisme!

Deretter kom FIFA-toppen inn på temaet om «innleide supportere». Flere videoer av organiserte grupper med indiske fans av ulike landslag har versert på sosiale medier i uken før VM-start, med rapporter om at flere skal ha fått betalt for dette.

– Dette er ren rasisme! Alle i verden har lov til å heie på den de vil, sier Infantino.

Det har vært knyttet usikkerhet til om skeive er velkommen i Qatar, ettersom det er forbudt å være åpent homofil i landet.

– Alle er velkommen. Hvis noen sier det motsatte, er det ikke det landet mener, og ikke det FIFA mener. Alle er velkommen uansett seksuell legning, sier Infantino.

Han peker på at homofili var ulovlig i hans hjemland Sveits da VM ble arrangert i 1954.

– Dette er prosesser. Hva vil du gjøre? Bli hjemme og hamre og kritisere og si hvor dårlige disse araberne eller muslimene er fordi det ikke er lov til å være åpent homofil? Jeg mener selvfølgelig det bør være lov, som FIFA-president. Men jeg gikk gjennom en prosess, sier Infantino og fortsetter:

– Hvis jeg hadde spurt min egen far, hadde han nok hatt et annet svar enn meg. Og mine barn kommer igjen til å ha et annet svar enn meg. Så hvis noen tror at ved å hamre og kritisere, kommer man til å oppnå noe; nei! Det vil bli sett på som provokasjon. Og hvis du provoserer, kommer det reaksjoner. Og det er dårlig. Da blir det bare verre, nå som dørene er i ferd med å åpnes.

Til slutt kom Infantino inn på kritikken mot den sene avgjørelsen om å forby alkohol for andre enn VIP-gjester inne på VM-arenaene.

– Hvis dette er det største problemet vi har i VM, vil jeg signere umiddelbart og dra på stranden og slappe av, sier Infantino.

Han innrømmer at avgjørelsen kom sent.

– Jeg gir dere den. Men det var fordi prøvde til slutten å se om det var mulig, sier FIFA-presidenten.

Til slutt oppfordret Infantino journalistene om å fokusere på fotballen, om ikke å plage trenere og spillere om spørsmål om annet enn fotball, og om å rette eventuell kritikk mot ham som FIFA-president.

– La oss feire, avsluttet han.

Konfrontert om homofil-uttalelse

Etter 59 minutter ble det åpnet for spørsmål fra salen.

BBCs reporter Dan Roan åpnet med å fortelle at det har kommet reaksjoner fra det skeive miljøet etter at Infantino sa at han følte seg homofil.

Dette fordi han dersom han faktisk var homofil og sa dette, ville brutt loven i landet han befinner seg i.

Da svarte Infantino:

– Vil du utestenge alle land som har problemer med menneskerettigheter? Da blir det bare meg og deg igjen. Eller meg i hvert fall, for jeg diskriminerer ikke. Jeg vet ikke med deg.

Han oppfordret til dialog fremfor kritikk og plukket opp ballen foran seg:

– Det eneste våpenet vi har, er dette. Vi må engasjere oss.

Videre fikk han kritiske spørsmål om tonen i talen hans, om at enkelte mener han undergraver brudd på menneskerettigheter, og om hvordan man kan stole på lovnadene til Qatar når de nettopp innførte forbud mot alkohol like før mesterskapet startet.



– Føler du at du har kontroll over dette mesterskapet?

– Jeg føler at jeg har 200 prosent kontroll, svarer Infantino.