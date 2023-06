Fifa: Galatasaray må betale 33 mill. til Elabdellaoui

Fifa mener at den tyrkiske klubben ikke hadde grunnlag for å terminere Omar Elabdellaouis kontrakt.

Dette kommer frem av et Fifa-dokument.

Et tribunal har bestemt at klubben må betale Elabdellaoui om lag 2,8 millioner euro i kompensasjon. Summen tilsvarer om lag 33 millioner kroner etter dagens kurs.

Galatasaray trues med overgangsnekt om de ikke betaler summen innen 45 dager etter å ha fått beskjed om avgjørelsen.

Dommen er datert 30. mars, men saken er blitt slått stort opp i tyrkiske medier fredag.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Elabdellaouis agent, Mikhail Adampour.

Nyttårsaften 2020 havnet Elabdellaoui i en alvorlig fyrverkeriulykke som nesten kostet ham synet.

31-åringen, som tidligere var visekaptein for landslaget, gjorde comeback for Galatasaray 14 måneder senere.

1. september 2022, helt mot slutten av overgangsvinduet, ble kontrakten hans med klubben terminert. Den utløp etter 2022/23-sesongen.

Anklaget for brudd på kontrakten

Fifa har lagt ut termineringsbrevet i dokumentet.

Galatasaray poengterer at ulykken ikke var relatert til fotball.

– Som en konsekvens kunne du ikke spille fotball og/eller være med på treninger i mer enn et år på grunn av din uaktsomhet, skriver klubben, som mener at Elabdellaoui ikke oppfylte kontraktsvilkårene.

Klubben gjør også et poeng av at de skal ha støttet spilleren «moralsk og finansielt» mens han var skadet, og hevder at prestasjonene «var langt unna» hans gamle nivå da han gjorde comeback.

Elabdellaoui slo tilbake

Galatasaray mente at de rettmessig kunne si opp kontrakten. Dette var Elabdellaoui uenig i, noe Bodø/Glimt-spilleren altså fikk medhold i.

Han kom med en rekke argumenter for at han hadde gode prestasjoner etter comebacket. Det ble også bekreftet av lagkamerater, trenere og medisinsk personell, ifølge Fifa-dokumentet.

Dette hadde han flere skriftlige forklaringer på.

Elabdellaoui argumenterte også for at han ikke hadde fått noen advarsler på termineringen, og at det ikke var noen kobling mellom den og ulykken, ettersom klubben hadde bestemt seg for å fortsette kontraktsforholdet etter at han var tilbake.

