Fiasko to måneder før VM: England rykket ned

Italia-England 1-0

Fredag ble det tap borte mot Italia.

Det betyr at England rykker ned fra nivå A i Nations League, selv om det er én kamp igjen i gruppen Ungarn overraskende leder.

– De var sjokkerende svake. Jeg har nesten ikke ord. Det blir rabalder, bråk og oppvaskmøter. De må få til noe mot Tyskland. Hvis ikke går de inn i VM med en veldig dårlig følelse, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

PRESSET: Gareth Southgate har fått mye pepper etter et svært svakt 2022. Foto: ALBERTO LINGRIA

Statistikken er alt annet enn oppløftende for engelskmennenes del.

På fem kamper har de ikke scoret i åpent spill. Harry Kane har scoret deres eneste mål, et sent straffespark mot Tyskland.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller refser i tillegg hvordan laget har spilt.

– Det mest oppsiktsvekkende og bekymringsfulle, er at de ikke klarer å sette et skikkelig spill og spille seg ut bakfra. De klarer ikke å legge et ordentlig, vedvarende trykk mot et b-preget italiensk lag, kommenterer han.

– De ser preget ut. De er dårlige utgaver av seg selv. De spiller veldig veldig godt i Premier League, men det er på ingen måte tilfellet under Gareth Southgate, mener han.

Langli stemmer i:

– Det er så fantasiløst.

– Bellingham, Foden: Man ser at det er noe der i ungguttene. Men Sterling, Kane i dag ... gutta bak der ... måten de spiller mot etablert forsvar, dødballene er dårlige – det er ingen x-faktor i laget i det hele tatt, mener han.

Midtbanespiller Declan Rice føler seg trygg på at de klarer å snu det, selv om det bare er to måneder til åpningskampen i VM mot Iran.

– Det er på vei. Det var en mye bedre kamp i dag enn det var i sommer. Det er ikke sånn at vi ikke skaper sjanser. Jeg ser det på trening. Man scorer mål for moro skyld. Tro meg, det kommer til å gå bra, sier Rice, ifølge BBC.

SKUFFET: Declan Rice mener at England ikke har klart å gjøre det de er gode for i Nations League, men føler seg trygg på at de klarer å snu det. Foto: Nick Potts

Bunnpunktet kom like før sommerferien. Da gikk England på et ydmykende 0-4-tap hjemme mot Ungarn.

I neste runde av Nations League skal de spille på nivå B, hvor Norge spiller nå.

Om Norge vinner lørdagens kamp mot Slovenia, kan det bli opprykk allerede lørdag. Da må i så fall også Serbia avgi poeng hjemme mot Sverige.

