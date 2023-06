Fiasko-exit i cupen: – Rekdal er nødt til å være ferdig

Kjempesmell for Kjetil Rekdal (54) og Rosenborg. TV 2s fotballekspert totalslakter klubben og tror at dette kan ha vært nådestøtet for treneren.

Stjørdals-Blink-Rosenborg 2-1

– Han er nødt til å være ferdig som Rosenborg-trener etter dette, enten det skjer i morgen eller om de venter til mandag. De kan ikke sitte og se på at en klubb som er så stor er så langt unna, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han ser ikke bort fra at Rosenborg-styret vurderer det til at laget har størst sjanse på seier mot HamKam, neste serierunde, med Rekdal ved roret.

– Det kan godt være at de ikke har et godt alternativ klart ennå. Jeg tror ikke styret hadde sett for seg å ryke mot Stjørdals-Blink i cupen. Men nå har sesongen 2023 gått fra et mareritt til et gigantisk mareritt og en katastrofe, og det kan de ikke sitte og se på, mener Mathisen.

– Dette har gått altfor langt. De virker å være en klubb fullstendig i villrede og kaos. Det er ikke bare Rekdal sin skyld. Jeg tror han er minst like oppgitt over dem som er over ham i klubben som det Kjernen er av ham, sier TV 2s fotballekspert.

NÅDELØS: Jesper Mathisen er ikke imponert over tingenes tilstand på Lerkendal. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Han fortsetter tiraden mot Rosenborg:

– Dette er jo uvirkelig! At Norges største klubb skal være så svak ... jeg kan ikke huske å se et Rosenborg-lag som er så svakt som denne sesongen. Resultatmessig er det elendig, og de er minst like elendig spillemessig. Det er ikke sånn at de har uflaks heller, de får som fortjent.

Les om hva Rekdal sier her:

Rosenborg presset på for scoring på kunstgresset i Stjørdal, om lag tre mil øst for Trondheim.

Slik det til tider også har vært i serien denne sesongen, ville det seg ikke foran mål for Rekdals elever.

2. divisjonsmotstanden tok på sin side vare på mulighetene som bød seg til å sende sjokkbølger gjennom Trøndelag.

Andreas Solstrand Fossli ordnet ledelse etter en time spilt. Da Rosenborg presset på for utligning, økte i stedet Robin Hermanstad ledelsen til Stjørdals-Blink.

To minutter før full tid fikk Rosenborg straffe. Oscar Aga reduserte og sørget for en thriller-avslutning på kampen.

Rosenborg klarte imidlertid ikke å få inn utligningen. Dermed ble det exit i andre runde i cupen for Rekdal og co., som ligger på ellevteplass i Eliteserien etter ni serierunder.

– Rekdal har ingen fremtid på Lerkendal etter det Rosenborg har levert denne sesongen, sier Mathisen.

Han spør seg hvilken plan ledelsen har.

– Hvem er det som egentlig bestemmer på Lerkendal? Hvem skal stake ut veien videre? Det er mange flere enn Rekdal som har ansvaret og må se seg i speilet for at det har gått som det har gått, men det er han som har hovedansvaret for det som er levert denne sesongen – og både spillemessig og resultatmessig har det vært stryk, sier Mathisen.



– Det ser jo merkelig og klønete ut at de fredet han i går og så taper de mot Blink i dag. Det setter dem i en ekstremt vanskelig situasjon, og det spørs hva slags plan de har lagt når de nå går på dette tapet. Kanskje venter de til etter HamKam-kampen, men da skal det bli interessant å se hva slags stemning det blir på Lerkendal – for nå har Kjernen fått mer enn nok, og det bør de som bestemmer i Rosenborg også ha fått, melder TV 2s fotballekspert.