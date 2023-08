Ferguson: – Ikke noe poeng å komme hit om de ikke forstår

Manchester United - Wolverhampton 1-0

– Det er en regulær skandale at det ikke er straffespark. Hvis dette er lov er det bare å kaste regelboka, sa Kasper Wikestad i Viaplay-studio.

United fikk seieren de trengte i sesongåpningen, etter Raphaël Varanes scoring med et kvarter igjen av kampen.

– Opprørt er ordet. Vi kjempet hardt og må fortsette å forbedre oss. Vi blandet de nye ideene og de gamle ideene. Jeg er litt opprørt over resultatet, sier Matheus Cunha til BBC.



ØYEBLIKKET: Her header Raphaël Varane inn seiersmålet. Foto: Dylan Martinez

Klar beskjed fra Ferguson

På overtid kunne gjestene fått straffespark etter at André Onanas var ute på bærtur. Sammen med Mason Mount var det de to nysigneringene som startet kampen.

Klubben har også hentet danske Rasmus Højlund. Legendemanager Sir Alex Ferguson kom med klar beskjed etter kampen.

– Det er ikke noe poeng å komme hit om de ikke forstår hva forventninger betyr. Forventningene til denne klubben er gigantiske, sier Ferguson til CBS Sports.



Ferguson var manager for United fra 1986 til 2013, som regnes som klubbens storhetstid.

– Det er ikke noe poeng å komme til denne klubben om du ikke har egne forventninger og et ansvar for å prestere. Det er en utrolig viktig del. De fleste av spillerne vi hentet under min tid, forsto det og godtok det, sier Ferguson.

STOR: Sir Alex Ferguson regnes som en av tidenes managere i fotballen. Foto: Carl Recine

Kraftige reaksjoner- fikk unnskyldning fra dommersjef

Keeper Onana overfalt nærmest innbytter Sasa Kalajdzic, men dommer vinket spillet videre, også etter en VAR-sjekk.



Wolverhampton-manager Gary O'Neill rister på hodet.

– Det ser ut som keeperen prøver å kappe hodet av spissen. Det er hva det så ut som live og etter å ha sett det nå. Jeg er veldig overrasket over at det ikke dømmes, sier O'Neill til BBC.

Etter kampen skal han ha fått en unnskyldning fra dommerforeningens Jon Moss.

– Jeg ble fortalt da det skjedde at de ikke syntes det var en tydelig og åpenbar feil, men etter nettopp å ha snakket med Jonathan Moss – og fair play til ham for å være ærlig – så har han beklaget og sagt at det var et klart straffespark, og at det burde ha blitt gitt, sier O'Neill på pressekonferansen ifølge The Athletic.

BBCs Simon Stone skriver på Twitter at dommersjef Howard Webb også var i kontakt med Wolverhampton mandag kveld etter situasjonen.

Manchester United-manager Erik Ten Hag ble konfrontert med sitatet.

– Jeg føler jeg ikke må svare for hvordan han tolker og ser det, sier ten Hag alvorlig.



– Vi ga bort ballen for enkelt, men vi holdt nullen og tre poeng, oppsummerer nederlenderen.

REAGERTE: Gary O’Neil forsto ingenting da dommer ikke dømte straffe etter VAR-sjekken på overtid. Foto: LINDSEY PARNABY

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Onana var veldig heldig som ikke fikk straffe imot seg.

– Han er fullstendig på bærtur, og jeg forstår ikke hvorfor dommerne ikke gir straffespark til Wolverhampton. Alt for ofte ser vi keepere får gjøre hva de vil i eget felt, og dette var nok et eksempel på det.

– Onana er en meget offensiv keeper som kommer til å gjøre sine feil, og her var han rett og slett heldig som slapp unna i sluttminuttene, fortsetter Mathisen.



Brennhet brasilianer

– Rufsete, ingen samhandling, skrev Rio Ferdinand om Uniteds innsats på Twitter/X etter første omgang.

Det ble ikke veldig mye bedre etter hvilen, selv om United fikk scoringen sin.

Målet kom etter at Bruno Fernandes chippet gjennom Aaron Wan-Bissaka, som presist la ballen på hodet til Varane.

Midtstopperen tok vare på innlegget og headet inn 1-0.

Wolverhampton var fullt på høyde med Erik Ten Hags mannskap og særlig Matheus Cunha utmerket seg med flere gnistrende involveringer.

IMPONERTE: Matheus Cunha spilte en god kamp mot Manchester United. Foto: Nick Potts

Men verken han eller lagkameratene klarte å overliste Uniteds nye keeper André Onana.

Cunha satte blant annet ballen i stolpen fra to meter, etter 50 minutter.

– United ble utspilt og kan føle seg heldige som kom unna med tre poeng. De fortjente det ikke, sier Gary Neville til BBC.