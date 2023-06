Ferdig i Real Madrid: – Et av de største fallene vi har sett i fotballhistorien

Få med deg nedrykksdramaet i LaLiga søndag fra klokken 20.30!

Eden Hazards tid i Real Madrid er over. Det bekrefter klubben i en pressemelding lørdag.

Belgierens kontrakt gikk egentlig ut neste sommer, men nå opplyser «Los Blancos» at de har kommet frem til en enighet om å løslate ham 30. juni i år.

Ifølge The Athletic var det Real Madrid som ønsket at spilleren skulle dra. Nettstedet skriver at det er et alternativ for den 32-årige kantspilleren å legge opp, men understreker at en avgjørelse ikke er tatt.

Nesten ingenting har gått veien for den lille belgieren i den spanske hovedstaden,

29. mai 2019: Eden Hazard nådde nok en høyde for Chelsea. I Europa League-finalen mot erkerival Arsenal scoret belgieren to mål, og kan feire et nytt, stort trofé.

Nå hadde han nærmest vokst seg for stor for Chelsea. Etter sju år med terrorisering av forsvarsspillere i Premier League var det én klubb alle pekte på som det ultimate steget: Real Madrid.

Kort tid senere ble han presentert som den nye milliardsigneringen til den spanske gigantklubben. Alt lå til rette for suksess.

Snart fire år senere har «hele» fotballverden konkludert: Eden Hazard har vært en gedigen fiasko i Real Madrid.

– Dette er et av de største fallene vi har sett i fotballhistorien, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.



Hvordan kunne dette skje med en av verdens beste spillere, og hvordan ser fremtiden ut for den 32 år gamle belgieren?

AVSKJEDEN: Eden Hazards siste kamp for Chelsea ble finaleseieren i Europa League i 2019. Foto: OZAN KOSE

Mourinho merket noe

Kun 14 år gammel beveget Eden Hazard seg fra sin lokale, belgiske klubb Tubize, krysset landegrensene til Frankrike, og ble en del av Lilles ungdomsakademi.

Den tekniske kantspilleren steg raskt i gradene, og som 16-åring fikk han debuten sin for A-laget i Ligue 1.



Sommeren 2012 var Hazard en ettertraktet unggutt. Chelsea ble klubben som fikk kloa i den 1.75 meter høye spilleren.

I Premier League viste han seg som en en glimrende signering for Chelsea. Under José Mourinho ble han sesongens spiller i 2015/16-sesongen.

– Flere, inkludert Mourinho, så på ham som en spiller som kunne nå samme nivå som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Han la press på Hazard, sier Guillem Balagué, TV 2s fotballekspert som har vært tett på den europeiske toppfotballen i flere tiår.

Teknisk og taktisk hadde han det som skulle til. Spørsmålet var om han hadde den mentale biten på plass som kreves.

Det stod ikke i stil til ferdighetene på banen som tok pusten fra publikum. Flere av Chelsea-managerne begynte å kjenne mennesket Eden Hazard.

– Mens Mourinho forstod at han måtte være avslappet, glad og ikke under massivt press for å prestere, skjønte Antonio Conte at Hazard ikke måtte ha for mange stressmomenter rundt seg, sier Balagué.



HELTEMOTTAKELSE: 50.000 Real Madrid-fans møtte opp på Santiago Bernabeu da Eden Hazard ble presentert. Foto: GABRIEL BOUYS

Trøblete start i Madrid

Europa League-finalen i Baku ble det siste Eden Hazard gjorde for Chelsea. Noen uker senere skrev han under for Real Madrid på en femårskontrakt.

Belgieren var den hittil siste i rekken av «Galacticos» som ble presentert

– Vi ønsker en av de beste spillerne i verden velkommen, en unik og nydelig fotballspiller. Nå er du der du ønsker å være, sa Real Madrid-president Florentino Perez foran hele 50.000 tilskuere på Santiago Bernabeu.



Forventningene til Hazard var enorme. Men starten ble trå.

– Han ankom Spania med mer enn bare hans koffert. Med seg hadde en skade som holdt han ute tre kamper før han i det hele tatt hadde fått trent med laget, minner Balagué om.



Skader ble en rød trå i debutsesong i Spania. Hazard fikk bare 22 kamper, og scoret så lite som ett mål.

Problemene fortsatte i 2020/21-sesongen. Etter halvannet år i Real Madrid, hadde han ti forskjellige skader, men bare fire mål.

– Til sammenligning gikk han glipp av 20 kamper på sju år i Chelsea, opplyser Balagué.

– Skadene har antakelig påvirket ham mye. Når man er oppe i 18 skadeopphold er det fryktelig ødeleggende for en fotballkarriere, sier Stamsø-Møller.



Han klarte helle ikke på sin tredje sesong å overbevise. Han startet sesongen med tillit, men fra runde 6 av ble det bare tre starter i LaLiga. Totalt 18 kamper, og leveransen var én assist og null scoringer i den ligaesesongen.

BENKESLITER: Real Madrids kamper har stort vært med Eden Hazard på benken. Foto: Bernat Armangue

Isfront med trener

Det nærmer seg slutten av Hazards fjerde sesong i Real Madrid. Om ting ikke kunne gått verre, så har det nettopp det. Én start i LaLiga, ytterligere fire innhopp, og dypt nede i fryseboksen er beoldingen på sesongen som nå avsluttes.

Likevel var han kaptein i VM for Belgia, som heller ikke ble en personlig opptur. Det ble tidlig hjemreise fra Qatar etter gruppespillet. Samtidig takket han for seg som landslagsspiller.

Rett over nyttår fikk han omsider sjansen fra start i Copa del Rey-kampen mot 4. divisjonslaget Cacareno. Real Madrid vant bare 1-0, i en kamp Hazard berørte ballen 24 ganger og verken klarte å avfyre et skudd eller få til en dribling.

FADESE: Kampen mot Cacareno i Copa del Rey gjorde vondt verre for Hazard. Foto: Pablo Garcia

– Eden Hazard? Det var som om han ikke brydde seg om spillet. Han ville ikke ta ballen, han løp ikke. Vi la knapt merke til ham, sa Cacareno-spiller Carmelo Mereciano etter kampen.



Aksjene ble overhodet ikke styrket etter cupkampen. Det ble imidlertid en liten opptur da Hazard fikk seg assist i 6-0-seieren over Rayo Vallecano.

Men det sier vel sitt.

Carlo Ancelotti, som har vært Real Madrid-manager de siste to sesongene, uttalte i mars at dialogen mellom dem er fraværende.

– Vi snakker ikke mye sammen. Det er sannheten. Selv om han ikke spiller mye og vi ikke snakker mye, så respekterer vi hverandre, sa han.



ISFRONT: Carlo Ancelotti har innrømmet at han ikke snakker mye med Eden Hazard. Foto: ANDY BUCHANAN

Mentale utfordringer

Hvordan kan en så stor stjerne gå fra å være blant de beste i verden til å være helt i kulden?

Hazard har definitivt vært skadeplaget i løpet av de fire årene i Madrid. Det har sin del av skylden. Men det er flere andre faktorer.

Det snakkes om mentale utfordringer. Flere Chelsea-managere la merke til at ikke hodet var helt på rett plass.

– De som kjenner ham best vet at han er en spiller for de små øyeblikkene og ikke for 90 minutter. Han sliter med å finne den mentale styrken til å prestere over tid, og heller vil nyte livet og være avslappet kontra det å jage etter å være blant fotballens elite, sier Balagué.



I starten av hans Real Madrid-karriere gikk bilder av ham på banen viralt. Flere mente han så overvektig ut.

– Den useriøse holdningen han har hatt til kroppen sin med ikke akkurat et ideelt kosthold sammen med mental skjørhet, gjorde han mer sårbar for skader, sier Balagué.



Simen Stamsø-Møller synes ikke Hazard har sett dedikert ut.

– Hazard har en sjelden ballbegavelse, men har aldri blitt beskrevet som en som legger vekt på fysisk egentrening og vedlikehold. Selvfølgelig kan dette ha spilt inn, men mitt inntrykk er at han til tross for motgangen har beholdt et godt humør og vært en god lagkamerat, sier Stamsø-Møller.



FIASKO: Eden Hazards Real Madrid-karriere kan nærmest oppsummeres i bildet. Foto: ISABEL INFANTES

– Alt gikk galt

Fire år er gått som Real Madrid-spiller, men Hazard er ingen som blir medregnet som en av lagets store stjerner.

– Det er ganske nøyaktig fire år siden han var oppe der han hører hjemme i kvalitet. Noen fine landskamper har det blitt, men Real Madrid-tiden har blitt en gedigen nedtur, er Simen Stamsø-Møllers konklusjon.



Denne sesongen har han startet to kamper i LaLiga. Seks kamper totalt, og én assist. Ingenting tyder på at han skal tilbake til Chelsea-nivået.

– Vi snakker om en spiller som lekte seg med alt og alle i Premier League, og nærmest var nødt til å ta steget til en av de absolutte toppklubbene. Så gikk liksom alt galt. Det har vært trist å bli snytt for hans kvaliteter i så mange år, sier Stamsø-Møller.



Etter fire år i Madrid endte det på 76 kamper, sju mål og tolv målgivende pasninger.

Kilder: BBC, Real Madrid, Transfermarkt.