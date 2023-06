Feiret med kebab-besøk i natt

– Det var helt rått. Å få Erling Haaland og Martin Ødegaard på besøk, det kan ikke bli større, sier Jaskiret Singh Bal, som eier Tåsen Cafébar.

Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Sander Berge og Stefan Strandberg besøkte kebabsjappa i natt.

Det skjedde etter at Serie A-spiller Erik Botheim sendte en melding på Instagram og spurte om det var mulig.

– Vi stenger egentlig klokken ni, men vi åpnet opp for de. De var her rundt halv ett, forteller sier Singh Bal og fortsetter:



– De var her en time og var helt «down to earth» og tok bilder. Det så ut til at de hadde det hyggelig og de tok med mat til resten av laget.



STILTE OPP: Erling Braut Haaland og Jaskiret Singh Bal. Foto: Privat

VG omtalte saken først

Eieren av take-away stedet forteller at de alle bestilte det samme.

– Mixed jumbo med kylling og biff. Haaland bestilte det først, så gjorde de andre det samme.

Måten stjernene oppførte seg begeistrer Singh Bal.

– Hva gjorde mest inntrykk?

– At alle sammen og Haaland, som er en så stor stjerne, var så jordnær. Det var ikke noe stress eller noen ting.

Singh Bal fikk seg også et bilde med Norges landslagskaptein: