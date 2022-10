Fede Valverde er Real Madrids heteste spiller: – Helt ekstrem

BRENNHET: «Fede» Valverde har vært i strålende form for Real Madrid denne sesongen. Mot byrival Atlético ble han matchvinner. Foto: Susana Vera / Reuters / NTB

Sesongen har ikke vært annet enn strålende for Real Madrid. Ni seire på ni kamper før smellen søndag mot Osasuna er fasiten så langt.

Én av spillerne som har stått frem er Federico Valverde - mest omtalt med «Fede» som fornavn.

– Han er helt ekstrem. Jeg tror ikke Real Madrid ville byttet ham ut med noen. Valverde har en utrolig motor som overgår de aller fleste - det kommer godt med i et sånn lag, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller.

Før landslagspausen hadde han scoret i tre kamper på rad, og sementert plassen sin i Carlo Ancelottis foretrukne ellever. I tillegg ble han kåret til den beste spilleren i LaLiga for september.

Stamsø-Møller beskriver 24-åringen slik:

– En anvendelig spiller som egentlig er høyre midtbanespiller. En veldig moderne fotballspiller i et spill som er blitt mer fysisk.

For å ikke glemme scoringsegenskapene, som dette målet for noen runder siden:

– Jeg hadde aldri trodd han skulle score et slikt mål, sier TV 2-eksperten.

Gikk Ødegaard-skolen

Valverde er fra Uruguay, og spilte for Peñarol i hjemlandet. I 2016 oppdaget Real Madrid den da 18 år gamle midtbanespilleren, og hentet ham til Spania.

For hovedstadsklubben var veien fortsatt langt frem til A-laget, og han ble utlånt til Deportiva La Coruña i 2017/18-sesongen.

KONTAKT: Martin Ødegaard og Fede Valverde var tilsynelatende gode venner fra Real Madrid-tiden sammen. Foto: Skjermgrab fra Fede Valverdes Instagram.

Men han hadde også sine kamper for reservelaget - Castilla. Der spilte han med Martin Ødegaard.

På mange måter er karriene like, ved at de ble hentet til klubben, utviklet seg på Castilla og på utlån til mindre klubber. Deretter har de tatt toppnivået.

På bildet under ser man de to stå side om side for reservelaget der begge var tenåringer:

Simen Stamsø-Møller trekker paralleller mellom de to tidligere lagkameratene. Spesielt er det slående at de to, som begge er født i 1998, fikk gjennombruddet på toppnivå nærmest samtidig.

– Valverde har fått spille mye, og er ganske erfaren til sin alder. Han minner litt om Ødegaard. Det kan ofte hende at det tar fire-fem år med seniorfotball før man viser seg frem fra den beste siden, påpeker han.

Ubeskrevet blad

Den uruguayanske landslagsspilleren er kanskje et noe ubeskrevet blad enda sammenlignet med andre Real Madrid-stjerner som Karim Benzema, Luka Modric og Thibaut Courtois.

Men i Spania begynner han å få anerkjennelsen som en viktig Real Madrid-spiller.

KONKURRENTER OG KAMERATER: Martin Ødegaard og Fede Valverde kjenner hverandre godt fra Real Madrid-systemet. I februar 2020 spilte de mot hverandre da Ødegaard var på lån til Real Sociedad. Foto: Pressinphoto / BILDBYRÅN

– Der har han fått hyllesten og det renommeet han fortjener. Antagelig er han undervurdert. Men, han spiller jo på et lag som over tid fortjener merkelappen som «verdens beste».

– Hvor viktig er han blitt for Real Madrid?

– Han er en nøkkelspiller, veldig viktig. De er en grunn til at han for eksempel fikk spille Champions League-finalen fra start. Carlo Ancelotti, som er den mannen med mest peiling, ville bruke han fra start. Det betalte seg, sier Stamsø-Møller.