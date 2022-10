FCK-profil mener spillerne er «smittet» av Haaland-feber

Se Manchester City – FC København på TV 2 Play fra klokken 20.45.

Han var delaktig i begge landskampene mellom Sverige og Norge i juni, da Haaland totalt banket inn fire mål og såret den svenske stoltheten.

– Det var ikke gode minner. Han scoret fire mål på to kamper. Vi må gjøre det bedre, men det blir noe helt annet, for han spiller med et annet lag, og det samme gjør jeg. Det kommer til å bli noe annet. Jeg håper vi kan overraske, sier Claesson til TV 2.

Erling Braut Haaland. Foto: CARL RECINE

Onsdag får han et gjensyn med Haaland når FC København gjester Manchester City i Champions League.

Claesson har tidligere beskrevet at det forbløffende med Haaland, er at «man tenkte ikke så mye på ham under kampen, men når man sjekker statistikken, så har han scoret to mål».

– Det er sånn. Han er en målmaskin. Så fort ballen nærmer seg boksen, er han der på rett plass. Nå hadde han tre mål og to assists i tillegg i forrige kamp, så vi må se opp for ham. Men det er ikke bare ham. Det er helt lag med verdensklassespillere i hver posisjon, sier Claesson.

Han innrømmer riktignok at Haaland tar mye plass i København-spillernes hoder før det tøffe borteoppgjøret.

– I taktikkmøtene er det ikke bare Haaland. Da er det et helt lag vi ser på. Men i garderoben og når man snakker med de andre spillerne, er det mye Haaland nå. Han setter rekord etter rekord og blir historisk i hver kamp nå. Det smitter over på oss, sier Claesson.

Han snakker «svorsk» i intervjuet med TV 2.

– Er det din gode venn Erik Botheim som har lært deg det?

– Ha-ha. Jeg vet ikke. Når man bor i Danmark er det visse ord som skiller seg fra svensk. Det ligner litt på norsk. Jeg har lært meg litt av Erik og andre spillere jeg har spilt med tidligere, smiler Claesson.

Botheim har overfor TV 2 beskrevet Claesson som en «storebror» etter at de tilbragte spesielle måneder sammen i Krasnodar i starten av året.

Den norske spissen er også en av Haalands nærmeste venner.

– Har du fått noen tips?

– Nei, ikke om hvordan jeg skal stoppe ham. Men Erik er god venn med meg også, gliser Claesson.

– Så du har fått tips om andre ting, altså?

– Jeg skal ikke si noe sånt! Erik har snakket godt om Haaland. Det blir fint.

Etter 0-3-tap mot Borussia Dortmund i første Champions League-kamp, klarte København uavgjort mot Sevilla sist. Men de kommer til Manchester som enorme underdogs.

– Det blir vanskelig. Det vet vi. Vi skal gjøre så godt vi kan og sikter på en bra prestasjon, så håper vi det kan føre til en liten skrell, sier Claesson.