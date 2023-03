Får tyn etter kontrovers – nå forklarer Weghorst grunnen

Søndag filleristet Liverpool rivalen Manchester United 7-0 (!) i storoppgjøret i Premier League.

United-spillerne har virkelig fått gjennomgå etter ydmykelsen, men det er ikke bare resultatet som har blitt en snakkis.

Før spillerne gikk ut på gressmatta tok nemlig Wout Weghorst, som kom til Erik ten Hags lag i januar, hånden opp på det anerkjente «This is Anfield»-skiltet som henger i spillertunnelen.

Hendelsen er publisert på Liverpools YouTube-kanal i en lengre video som viser klipp fra innsiden av oppgjøret. Tirsdag kveld gikk Weghorst ut på Instagram og forklarte seg til fansen.

– Normalt reagerer jeg ikke på saker i media, men her er det verdt det for dere fantastiske United-fans som er viktige for meg. Så jeg vil presisere videoen som går viralt, starter 30-åringen.

Nederlenderen forklarer videre at han fra samlinger med landslaget vet at Liverpools Virgil Van Dijk alltid tar på skiltet, og at han gjorde det for å terge landsmannen.

– Den eneste intensjonen jeg hadde var å stoppe ham fra å røre det og å irritere ham før kampen, sier angrepsspilleren.

I DUELL: Liverpools Harvey Elliott og Wout Weghorst under Premier League-oppgjøret søndag. Foto: Jon Super / AP Photo

– Dumt og barnslig

I studio hos den engelske kanalen ITV får nederlenderen full støtte fra tidligere Arsenal-spiller Ian Wright.

– Jeg tok ikke på det da vi gikk ut med lagene, men da vi skulle varme opp. Det er ikonisk. Det er en utrolig ting å gjøre, sier Wright, som legger til at han ikke ville at de andre skulle se at han gjorde det.

Tidligere Manchester United-spiller Roy Keane deler ikke samme oppfatning.

– Det er ikke et poeng i det. Det er OK og tradisjon for engelske spillere, men ikke for andre. Det er dumt og barnslig. Hvilken fordel får man av å ta på det? Spør United-legenden.

– Det er ikke dumt og barnslig, svarer Wright. Begge spilte for storklubbene på 1990-tallet.

I need to see Roy Keane’s reaction to Wout Weghorst touching the This is Anfield sign.

pic.twitter.com/cWf6Bckwm4 — Paul Anderson (@PaulAndo1987) March 7, 2023

– En forferdelig dag

Selv understreker Weghorst at selv om han tok på Anfield-skiltet betyr ikke det at han har lidenskap for rivalen.

– Som barn støttet jeg alltid Twente FC, og som en stolt United-spiller kan min dedikasjon til denne ubeskrivelige klubben aldri stilles spørsmål til.

United kom til Anfield med elleve kamper uten tap, men endte opp med å ryke på sitt største nederlag siden 0-7-kampen mot Wolverhampton i 1931.

– Søndagen var en forferdelig dag for oss alle, vi legger alt inn for å gjøre det riktige de neste ukene. Vi vil komme tilbake og nå våre mål denne sesongen, avslutter Weghorst.

Nederlenderen står med ett mål og tre målgivende på 14 kamper i alle turneringer for Manchester United.