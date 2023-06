Får støtte fra heltene: – Ingen grunn til å bytte ham ut

Se Norge - Kypros i kveld klokken 20 på TV 2 Direkte og TV 2 Play!

Etter et par skrekkelige minutter mot Skottland er EM-håpet plutselig blitt svært usannsynlig - i alle fall via den «vanlige» kvalifiseringen.

Dan Eggen startet alle fire kamper i VM i 1998 da Norge kom til åttedelsfinalen i Frankrike. Den tidligere midtstopperen er overrasket at Norge ikke står med mer enn det ene poenget så langt.

– Jeg hadde ikke forventet det. Jeg hadde troen på laget og at de skulle få til ting. At vi står med så lite igjen, er veldig overraskende, sier Eggen.



Henning Berg er en rutinert landslagsspiller med 100 kamper med flagget på brystet, men vil ikke svartmale situasjonen på landslaget.

Han peker på et lag som har vært uheldige så langt.

– Vi har gode spillere. Prestasjonene i de første to kampene var gode. Det er kamper som Georgia vi burde vunnet og Spania vi kunne vunnet. Det er små marginer som gjør at man ikke får mer ut av dem, og så er Skottland-kampen skuffende, sier han.



Slår ring rundt Solbakken

I etterkant av Skottland-fadesen er det blitt rettet kritikk mot Ståle Solbakken fra flere hold. Eggen mener han først og fremst har vært uheldig.

– Jeg ser Ståle kun som en dyktig og kompetent trener. Jeg tror han som de fleste andre klør seg i hodet over at dette så mer lovende ut enn det har vist seg å være.

Det er bare uker siden Solbakken fikk kontraktsforlengelse av Norges Fotballforbund ut 2025, eller til VM året etter om Norge kvalifiserer seg.

Solbakken selv sa i et intervju med TV 2 dagen etter Skottland-smellen at han skjønner at folk reagerer på kontraktsforlengelsen.

Henning Berg mener Solbakken har gjort seg fortjent til å fortsette i jobben.

– Det synes jeg absolutt. Ståle er en god trener. Og han har vist det i mange, mange år. Han har hatt mye større suksess enn de fleste norske trenere. Det han gjorde med FC København var ekstremt imponerende. Ståle er fotballfaglig smart og er bra sosial. Det er ingen grunn til å tenke på at man skal bytte ut Ståle, sier Berg.



– Hvordan vil du rangere prosjekt Solbakken? Har det vært utvikling?



– De jobber på som vanlig. På sitt beste er det bedre enn det har vært før. Det har kanskje vært perioder hvor de har vært litt dårligere enn de har vært før. De har vært ujevne i prestasjonene. Toppnivået har vært veldig bra. Det er synd at flere av dem mangler kamptrening som Østigård og Nyland. Det er to sentrale posisjoner.



Lars Bohinen, som også var en del av den suksessfulle Norge-årgangen for over 20 år siden, var imidlertid mer kritisk etter lørdagens nederlag:

Han har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Stusser: – Pussig

Mot slutten av kampen gjorde Ståle Solbakken flere bytter da Norge ledet. Byttene har høstet kritikk, men ble forklart med at mange var slitne. Leo Østigård, Patrick Berg og Erling Braut Haaland fikk alle trøbbel.

Dan Eggen sliter med å skjønne den lange lista over spillere som måtte kapitulere.

– Med så mange kramper og bytter, så er det pussig. Det er rart at det skjer med så mange. Det var varmt, men ikke ekstremt varmt. De fleste har nok spilt i slikt før. Jeg lurer på hva som har skjedd.



Nå avskriver han mulighetene for avansement fra kvalik-gruppa.

– Nå tror jeg ikke noe på at vi klarer kvaliken. Jeg tror vi får gå for Nations League, sier han.



Uansett skal Norge møte Kypros på Ullevaal tirsdag. Det er et land Henning Berg kjenner godt, etter å ha trent flere klubblag på øyen.

– Jeg synes de har hatt dårligere resultater enn det de har trengt å ha, med de spillerne de har der. Ikke at det er et topp europeisk lag, men jeg mener de har et litt høyere nivå enn de resultatene de har hatt.