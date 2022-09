Får skarp kritikk etter latterutbrudd: – Det er arrogant og barnslig

Det vakte oppsikt da den franske storklubben valgte å chartre et privatfly for å dra til bortekampen mot Nantes - istedenfor å velge hurtigtog som ville tatt to timer.

Det ble også tema på pressekonferansen før PSGs Champions League-oppgjør mot Juventus.

Både trener Christophe Galtier (56) og Kylian Mbappé (23) reagerte med latter da spørsmålet kom.

– Unnskyld... Jeg ante at jeg kom til å få det spørsmålet. Jeg har faktisk snakket med de som organiserer våre reiser og vi undersøker nå om vi ikke kan reise med «char à voile» (en form for landgående båt, jou. anm).

Mbappé fikk senere spørsmål om hva han mente om saken, men stjernen sa at han ikke hadde noen mening.

Kylian Mbappé her i samtale med klubbdirektør Luis Campos, president Nasser Al-Khelaïfi og hovedtrener Christophe Galtier i forkant av CL-kampen mot Juventus. Foto: FRANCK FIFE

– De latterliggjør problemstillingen

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener klubben kommer svært dårlig ut av det hele.

– Det fremstår ekstremt arrogant.

– Det kan godt være klubben kunne forsvart det med for eksempel sikkerhet, logistikk eller et stort støtteapparat, men verden er i en situasjon der klima og miljøvennlige alternativer er i fokus.

– At man får slike spørsmål, er helt relevant. De latterliggjør problemstillingen med den responsen. Det er både arrogant og barnslig.

Hun mener også at Mbappés latter er et bevis på en bekymringsverdig trend.

– Utbruddet til Mbappé blir på en måte bildet på boblen fotballspillere lever i. Bare tanken på å ta et hurtigtog til kamp er liksom helt fjern.

– Det er ikke helt Morten Thorsby...

Den norske landslagsspilleren har fått internasjonal oppmerksomhet for sitt engasjement i klimakampen.

Kommentatoren mener at det er svakt at PSG ikke klarer å svare på spørsmålet.

– Det er en del av jobben å være profesjonell og høflig. Spørsmålet er ikke usaklig eller frekt.

Kritikk fra mange hold

PSG delte selv bilder i sosiale medier av at de benyttet seg av flyet til den korte bortekampen. Det fikk også borgermesteren i Paris, Anne Hidalgo, til å reagere.

– Er dere seriøse, å reagere på den måten der? Våkne, gutter!, skriver hun på sin konto.

Også Alain Krakovic, som er sjef for hurtigtogene TGV, har også gitt utløp for sin kritikk via Twitter.

Han skriver også at klubben har fått gode tilbud flere ganger.

– Jeg gjentar vårt forslag med et TGV-tilbud som kan være tilpasset deres spesifikke behov for våre felles interesser: sikkerhet, hastighet, service og øko-mobilitet.