– Får oppleve talent som henne én gang i tiåret

Til tross for tap i Spania-oppholdets første treningskamp, var det åpenbart at Brann-stjerneskuddet har noe helt spesielt.

17-åringen styrte midtbanen med ro og autoritet. Men etter kampslutt i oppgjøret som endte med et surt 1-2-tap på overtid, brast det litt for Gaupset.

– Jeg måtte bort og sjekke om det var noe «gæli», men det var rett og slett bare at vi tapte og det gikk veldig hardt inn på henne, forteller Andrine Stolsmo Hegerberg til TV 2 og ler litt.

29-åringen måtte bort og legge en trøstende arm om sin nye lagvenninne.

For selv om det bare var en treningskamp, gikk tapet hardt utover stoltheten til Gaupset.

– Ja, jo... Det var mest frustrasjon, forklarer 17-åringen litt beskjedent om tårene som trillet.

– Jeg skal jo ikke late som at jeg ikke har vært der selv da jeg var yngre. Det skal svi litt å tape, legger Hegeberg til med et lurt smil.

Reaksjonen til den 17-årige moldenseren kommer nok av det hun selv beskriver som et veldig sterkt konkurranseinnstinkt: «I elske å vinne og i hate å tape».

Blåste lagvenninnene av banen

Tiden hennes i Brann har i stor grad vært preget av oppturer. Som 15-åring flyttet hun til Bergen og fikk debuten i Toppserien i 2021-sesongen.

Utover i 2022 blomstret midtbanespilleren ytterligere.

– Jeg fikk jo starte flere kamper på rad og følte meg mer sentral og viktigere for laget, sier hun om fjoråressesongen.

Den ble til slutt kronet med både serie- og cupgull, hvor Gaupset selv herjet i selveste finalen mot Stabæk.

– Signe, hun er sjelden vare. Jeg tror at vi får oppleve et talent som henne kanskje én gang i tiåret, sier lagvenninne Ingrid Stenevik.

Hun husker da den unge moldenseren kom til daværende Sandviken for to år siden: 15-åringen lot føttene snakke.

Signe Gaupset (t.v), Marit Bratberg Lund og Ingrid Østervold Stenevik før cupfinalen mot Stabæk på Ullevaal Stadion i november 2022. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Stenevik minnes at hele Sandviken «ble blåst av banen».

– Hun er utholden, kjapp, teknisk, sterk. Det eneste jeg sier jeg fortsatt tar henne i er hodeduellene – enn så lenge, sier Stenevik og ler høyt.

– Jeg føler meg heldig og glad for så lenge vi får lov til å beholde henne, legger hun til.

Kravstor veteran: – Var det derfor hun gråt?

Også Hegerberg, som bare har fått se 17-åringen på nært hold, har latt seg imponere. Hun ser en spiller med et stort potensial til å bli en europeisk toppspiller.

– Det er en fysikk der på en såpass ung kropp som jeg tror man kan få mye bra ut av. Så har hun fremdeles en del detaljer å ta tak i, men sånn skal det også være, sier 29-åringen.

Selv om tolv år skiller de to midtbanekollegaene, har de funnet tonen. Hegerberg legger lite i mellom når hun gir tilbakemelding til 17-åringen på trening og i kamp.

– Hun vet hvor nivået ligger. Jeg får ofte tilbakemelding på hva jeg kan bli bedre på eller at hvis jeg bare justerer litt på noe, så blir det enklere for meg, forteller Gaupset.

Hegerberg er klar over at hun kan stille harde krav til de rundt seg og seg selv. Uavhengig av alder, behandles folk som profesjonelle fotballspillere – også 17-åringen.

– Vi har en veldig åpen dialog, men jeg måtte spørre etter kampen om jeg trykka for hardt – var det derfor hun gråt? Så fikk jeg svar om at «nei, det var fordi vi tapte og jeg liker at du sier fra», forteller Hegerberg og ler.

