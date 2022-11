Får Ødegaard til å måpe: – Han er syk

TO VIKINGER: Rune «Tribune» takker Leo Skiri Østigård for innsatsen etter 2-1-seieren i Dublin. Eller var det motsatt? Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er noe jeg har ventet på. Jeg har hatt mine stunder der jeg har vært skuffet og forbannet over meg selv, sier 22-åringen til TV 2 i katakombene på Aviva Stadium sent torsdag kveld.

Det var ikke tilfeldig det som skjedde etter 40 minutter i Dublin:

Innsvingeren fra Norge-kaptein Martin Ødegaard traff pannen til Napoli-stopperen som headet Norge i ledelsen.

Se scoringen under:

Roses opp i skyene

Kaptein og dødballservitør Martin Ødegaard måper av Østigårds egenskap.

– Han er syk i lufta. Sinnssyk spenst og uredd. Han får bra fart på kula når han treffer. Snakket en del om det før matchen, at han skyldte meg noen etter forrige samling. Han var klar på at han skulle gjøre opp, og det gjorde han.

– Har du vært litt irritert på ham?

– Ja … jeg har sagt det til ham, at han skylder meg noen målpoeng, og han var helt enig, sier Ødegaard med et stor glis.

HYLLEST: Martin Ødegaard er full av begeistring for Leo Skiri Østigårds hodestyrke. Foto: LORRAINEO'SULLIVAN

– Jeg vet ikke hva han gjør. Han er ikke den høyeste, men han kommer alltid først. Han må ha trent mye. Han er helt rå, sier Arsenal-kapteinen.

Selvsikkert svar

Det er ikke første gang Østigård stuper inn scoringer med hodet.

På selveste Anfield trodde alle, inkludert nordmannen selv, at han hadde headet Napoli i ledelsen. Scoringen ble etter noen lange minutter felt av VAR.

Det kom en uke etter at han – hjemme mot Glasgow Rangers – scoret i Champions League-debuten.

– Jeg fikk litt selvtillit etter den scoringen mot Rangers. Det handler om å få den første i mål, og da får du selvtillit ut av det, forklarer han.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan far og tidligere trener har trent opp stopperkjempen fra Åndalsnes.

– Jeg tror ikke det er mange som er bedre enn meg på hodet. Jeg har alltid ønsket å være den beste i verden med hodet, forklarer 22-åringen.

– Hvordan jobber du med det?

– Jeg øver på trening. Endrer måten å angripe ballen på. Tidligere har jeg villet for mye, og gått for hardt i ballen. Da går det ofte der du ønsker den ikke skal gå, sier han og fortsetter:

– Det handler også mye om selvtillit. Det har mye å si. Alle spisser vet hvordan det er å score sitt første mål etter måltørke.

Landslagssjef Ståle Solbakken sammenligner åndalsnesingen med Fabio Cannavaro i luftrommet. Han trekker dessuten frem den defensive biten.

– I dag gjør han det jeg ba ham om. Han er roligere med ball. Mot Serbia og Slovenia spilte han ett touch-fotball, fordi han ikke var komfortabel. Det var han her, roser Solbakken.

Superlativ på superlativ

– En fagmann i luften, mener TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

Også stopperkollegaen slenger seg på hyllesten:

– Alle vet hva Leo kan i luften. Tidligere har han vært litt for vill, og vært litt for opptatt av å vise hele verden at han er så god i luften. Nå har han roet seg. Men samtidig har han den ekstreme spensten og timingen, sier Stefan Strandberg.

– Jeg tror ikke mange i Fotball-Europa hadde vært bedre enn ham på akkurat det, mener han.

STOPPERE: Stefan Strandberg gratulerer Leo Skiri Østigård med sitt første landslagsmål. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Norge møter Finland førstkommende søndag. Det ser du på TV 2 Direkte og TV 2 Play.