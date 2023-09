Får kritikk etter intervju: – Fremstår naiv

SNAKKER UT: Jordan Henderson svarer på kritikken for første gang etter overgangen til Al-Ettifaq. Foto: Richard Sellers

Jordan Henderson (33) snakker ut for første gang siden overgangen til saudiarabisk fotball.

Det er i et stort intervju med The Athletic at den tidligere Liverpool-kapteinen snakker ut om overgangen til den saudiarabiske klubben Al-Ettifaq.

– Jeg er i siste fase av karrieren og jeg ønsker å ha være glad i å spille fotball. Jeg har lyst å spille. Jeg har ikke lyst å sitte på benken og komme inn i ti minutter i kamper, svarer Henderson på spørsmålet om hvorfor han valgte å gå til Suadi-Arabia.

Henderson forteller videre at det ikke var mange andre tilbud på bordet, og at han ikke følte seg ønsket i Liverpool som jaktet spillere i hans posisjon.

– De tvang meg ikke til å dra fra klubben, eller sa at de ikke ønsket meg. Men jeg følte meg ikke ønsket av klubben eller at noen ville at jeg skulle bli.



– Jeg ville elsket å fortelle at alle klubbene i verden ville ha meg, men realiteten var at de ikke ville det. Liverpool er hvor barna mine er født, og jeg har oppnådd så mye der. Jeg elsker klubben, fansen og tanken på å spille mot dem ville vært en annerledes utfordring på en annen måte. Det føltes ikke riktig for meg, sier 33-åringen.



– Jeg trengte å gjøre og prøve noe nytt. En ny utfordring av ulike årsaker. Denne muligheten med Stevie (Gerrard) i en helt annen liga og en totalt forskjellig kultur var noe helt annerledes. Det føles godt å være ønsket. Stevie og klubben ønsket meg og de ville at vi skulle bygge noe sammen over de neste årene, noe som er kommet for å bli og å være en av de beste ligaene i verden, fortsetter Henderson.



TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg, synes det er bra at The Athletic har gjort intervjuet. Men kjøper ikke Hendersons svar.

– Henderson skal ha for at han faktisk svarer på de vanskelige spørsmålene, men jeg synes ikke svarene hans er veldig overbevisende. Han fremstår ganske naiv til tider, sier Finstad Berg.



Blant annet reagerer Finstad Berg på Hendersons Qatar-eksempel der han hadde et helt annet inntrykk under VM enn hva som ble rapportert om i forkant av mesterskapet.

REGNBUEBÅND: Jordan Henderson var en av forkjemperne for bruk av regnbuebånd i Premier League. Foto: JASON CAIRNDUFF

– Han reiste ned som en privilegert, engelsk fotballspiller og får se det de ønsker du skal se. At han tror han kan likestille tunge Amnesty-rapporter med det han fikk se da han var der i en beskyttet og privilegert VM-boble viser naivitet, sier Finstad Berg.



Hun mener Henderson fremstår som et verktøy i det saudiarabiske fotballprosjektet.

– Han går veldig langt i å gjenta mange av de standard talepunktene i prosjektet. At han sier han vil hjelpe fotballen å vokse i et nytt land. Dette er dirkete gjengivelse av de viktigste punktene til Saudi-Arabia. Henderson har kjøpt den tankegangen veldig. Om det er bevisst eler ubevisst, vet jeg ikke. Men han gjør seg selv til et verktøy i det prosjektet og dermed et verktøy i det saudiarabiske regimet, sier Finstad Berg.



– Såret meg veldig, veldig mye



Overgangen var en av de mest kontroversielle i sommer, blant annet fordi Henderson i lang tid hadde vært en talsmann for LGBTQ+ rettigheter. I Saudi-Arabia anses det som kriminelt å være homofil.

Henderson fikk kraftig kritikk da nyheten om overgangen ble kjent.

– Det var en vanskelig tid, definitivt. Jeg vil ikke at folk skal synes synd på meg, det var bare vanskelig å ta det valget, sier han.

TUNGT: Henderson beskriver det som tøft og sårende å få kritikk for valget om å dra til Saudi-Arabia. Foto: Frank Augstein

– Det var tøft å takle kritikken og negativiteten. Jeg bryr meg om ulike saker jeg har vært involvert i og ulike deler av samfunnet. Jeg bryr meg. At folk kritiserte og sa at jeg hadde snudd ryggen til dem såret meg veldig, veldig mye.



Henderson forteller at det var det å få være med å utvikle fotballen og ligaen i Saudi-Arabia var hovedgrunnen til at han valgte å dra til landet. Han har følgende å si om kritikken i forbindelse med LGBTQ+:

– Jeg kan forstå frustrasjonen. Jeg kan forstå sinnet. Alt jeg kan si om det er at jeg er lei meg for at de føler det sånn. Intensjonen min var aldri å såre noen. Intensjonen min har alltid vært å hjelpe saker og samfunn hvor jeg har følt at de har ønsket min hjelp, sier Henderson og utdyper:



– Når jeg nå skulle ta denne avgjørelsen, følte jeg at om jeg ikke dro... vi kan alle stikke hodet i sanden og kritisere andre kulturer og andre land på avstand. Men da kommer ingenting til å skje. Ingenting vil endres. Jeg tror folk vet hva jeg synes og hvilke verdier jeg hadde før jeg dro og fremdeles har. Jeg tror at å ha en person med de synene på ting og de verdiene i Saudi-Arabia bare er en positiv ting.



Svarer på regnbuebånd-spørsmål

Som Liverpool-kaptein var Henderson en av dem som gikk i front for å spille meg regnbuebånd. På spørsmål om han vil fortsette å bruke regnbuebånd eller om han ser på det som respektløst mot det saudiarabiske folket, svarer Henderson følgende:

– Jeg vil ikke utelukke det. Men samtidig, jeg vil ikke gjøre noe som er respektløst mot religionen og kulturen i Saudi-Arabia. Om vi alle sier at alle kan være den de vil være og alle er inkludert, da må vi respektere det. Vi må respektere alle. Om det å gjøre noe sånt er respektløst mot den religionen, kommer jeg ikke til å gjøre det. Men om det kommer en mulighet der jeg kan gjøre det og det ikke ses på som respektløst, da kommer jeg til å gjøre det.



– Henderson svarer veldig vagt. Det hadde vært annerledes om han reiste ned for å være med på en forandring, som han selv sier, og så forklart hvordan han ville gjort det. Nå blir det bare veldig mye ord. Det virker som et forsøk på å forsvare overfor seg selv hvorfor han har tatt valget han har tatt, sier Finstad Berg.



Da Al-Ettifaq presenterte Henderson som deres nye spiller, hadde de sladdet bort regnbuebåndet han hadde rundt armen.

– Jeg visste ikke noe om det før den var ute. Det er vanskelig for meg å forstå alt som er en del av religionen. Om det at jeg går med regnbuebånd er respektløst mot deres religion, er ikke det greit heller. Alle må ha respekt for religion og kultur, sier 33-åringen.



– Jeg kan ikke love noe, men hva jeg kan gjøre er å si at jeg har mine verdier og det jeg tror på. Jeg har sterk tro på at det at jeg spiller i Saudi-Arabia er en positiv ting.



– Unnskyld er ikke godt nok



Liverpools LGBTQ+ fan-gruppe tok til Twitter etter at intervjuet med Henderson kom ut tirsdag morgen.

– Dette høres mest ut som et forsøk på å bygge seg selv opp igjen. Unnskyld er ikke godt nok, Henderson. Handlinger sier mer enn ord, skriver de.