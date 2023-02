Får hakeslepp av milliardfesten: – Helt uvirkelig

I januar svidde Chelsea av 3,6 milliarder kroner på nye spillere.

– Jeg er nesten helt tom for ord. Det er helt uvirkelig, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

For å sette pengebruken i kontekst, så har Chelsea brukt tre ganger så mye som de resterende 15 lagene som skal spille åttedelsfinale i Champions League.

De har nemlig til sammen brukt 1,2 milliarder kroner.

– Det er helt ekstremt. Chelsea har rett og slett kastet en solid skiftenøkkel rett inn i fotballmaskineriet, sier Erik Thorstvedt.

Han frykter også at Chelseas overgangsaktivitet kan koste de andre klubbene i Europa dyrt.

I diagrammet under kan du se Champions League-lagenes pengebruk i januar. Tallene er hentet fra Transfermarkt.

PSG, Inter, Leipzig, Real Madrid, FC Porto og Napoli står ikke oppført med noen kjøp i januar.

ELLEVILL FORSKJELL: Chelsea utklasser de andre CL-lagene i pengebruk.

– Har gitt de andre lagene et spark i trynet

Erik Thorstvedt tror Chelseas milliardhandel kan komme til å koste andre lag dyrt.

– De har gitt de andre lagene et spark i trynet. Dette kommer trolig til å sørge for at inflasjonen går løpsk. Hva betyr for eksempel Enzo Fernandez-kjøpet for et potensielt Jude Bellingham-kjøp i sommer? Han blir jo sannsynligvis mye dyrere nå, sier Thorstvedt.

Begge ekspertene peker også på Chelseas måte å «finte» ut systemet, ved å gi spillerne kontrakter på åtte-ni år.

DIAMANTEN: Chelsea punget ut over én milliard kroner for argentinske Enzo Fernandez. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Dette gjør nemlig at klubben kan spre utgiftene ut over like mange år, og summene blir da seende «mindre» ut i regnskapet. Slik kan Chelsea trolig lure seg unna Financial Fair Play-reglene.

– De har funnet et smutthull som de har utnyttet til det fulle. Men det er ikke uten risiko. Dersom det klaffer har du fantastiske unge spillere på lange kontrakter, sier Amankwah og fortsetter:

– Men dersom man ser på tidenes dyreste overganger, så er det veldig mange flere flopper enn suksesshistorier. Høy prislapp er ikke en indikator på garantert suksess.

Smutthullet Chelsea har funnet og utnyttet ser imidlertid ut til å forsvinne. Men det har trolig lite å si for Chelsea, som allerede har hentet spillerne.

Ifølge storavisen The Times jobber Uefa for at spillere ikke kan signere lengre kontrakter enn fem år. Dette skal etter planen iverksettes allerede fra sommeren av.

– Noen av spillerne kommer jo til å bli stemplet som flopper, det er jo bankers. Det går ikke opp at samtlige skal lykkes, sier Thorstvedt.

SMUTTHULL: Chelsea-eier Todd Boehly i passiar med Uefa-sjef Aleksander Ceferin, som nå ønsker å stoppe Chelseas metode for å handle dyrt. Foto: ANTONIO BRONIC

Har nesten bare hentet «uerfarne» spillere

Chelsea-eier Todd Boehlys inntreden i europeisk fotball har skapt scener man knapt har sett før.

I løpet av januarvinduet brukte Chelsea mer penger enn samtlige av de andre 15 lagene som skal spille sluttspill i Champions League.

Samtidig klarer ikke Graham Potter å få skikkelig sving på milliardgalleriet i hjemlig liga. Faktum etter 22 seriekamper er niendeplass. Hele 20 poeng bak serieleder Arsenal.

Tror på store overraskelser: – Krise for mange av kanonene

Nå ligger det an til at Champions League er turneringen som kan bli sesongens redning.

Pengene er også brukt på relativt ferske fotballspillere.

Milliardkjøpene Mykhailo Mudryk og Enzo Fernández er begge uerfarne på det øverste nivået, selv om de har vist strålende ferdigheter på den lille tiden de har vært på den store scenen.

Mykhailo Mudryk har seks Champions League-kamper, åtte landskamper, ellers kun 38 kamper i den ukrainske ligaen.

Enzo Fernández har fem Champions League-kamper, ti landskamper og 17 kamper i den portugisiske ligaen.

UERFAREN: Mykhailo Mudryk står kun med åtte landskamper for Ukraina og 29 tellende kamper for Sjakhtar Donetsk. Likevel betalte Chelsea ifølge medier rundt én milliard for kantspilleren. Foto: TONY OBRIEN

De åtte spillerne Chelsea hentet i januar har en snittalder på lave 20,3 år.

Det synes TV 2s eksperter er spennende, men samtidig risikabelt.

– Det ser absolutt ut som om det er en plan bak kjøpene. De henter de heteste unge spillerne. På en måte er det jo spennende å se noen som går så steinhardt for den strategien. Men det er også verdt å merke seg at veldig mange rutinerte har forsvunnet ut, sier Amankwah.

TV 2s ekspert peker på at bærebjelker som Jorginho og Antonio Rüdiger er ute. Han peker også på at Cesar Azpilicueta og N'Golo Kanté begge har fått en mindre rolle og kan forsvinne.

– Thiago Silva er en dyktig leder, men jeg tror dette kan bli veldig mye ungt og spennende på en gang. Dette skjer også i kombinasjon med en trener som er helt fullstendig fersk på dette øverste elitesjiktet, sier TV 2s fotballekspert.

