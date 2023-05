RØST (TV 2): Bodø/Glimt-legenden Trond Olsen (39) fikk en uventet avskjed med fotballen. Så endret et kafébesøk alt.

– Løp! Du rekker den!

Røsten er kjent.

Før manet stemmen Bodø/Glimt-spillerne fremover på banen.

Nå står han her, langt ute i havgapet, på det som er et av de mest værharde områdene i Norge.

Øya Røst.

Den tidligere Glimt-helten, Trond Olsen, er spillende trener for femtedivisjonslaget Værøy.



Det er langt fra Aspmyra og Lerkendal til kunstgressbanene på Røst og Værøy.



Mot erkerivalen Røst har Olsen scoret to mål i det som blir omtalt som «Øy Clásico». Årets viktigste kamp for begge lag.

Det var her ute i havgapet Trond Olsen fant tilbake til kjærligheten for fotballen.

For avslutningen på proffkarrieren ble aldri slik han hadde sett for seg.

– Det var noen ting som gikk litt skeis på slutten av karrieren, jeg fikk aldri lagt opp på en god måte, sier Trond Olsen.

Øyclassico er et stort lokaloppgjør mellom de to øysamfunnene Røst og Værøy, ytterst i værharde Lofoten. Frode Hoff / TV 2

Etter å ha spilt over 300 kamper for Bodø/Glimt fikk Trond Olsen i 2018 beskjed av klubben at de ikke kom til å forlenge kontrakten med ham.



Han fikk et tilbud av Sogndal og valgte å ta sjansen. Dessverre ble oppholdet i saftbygda skadepreget.

Det ble bare fire kamper i den hvite drakten, før de ble enig om å avbryte kontrakten.

I en pressemelding fra klubben kom det frem at Olsen hadde ambisjoner om å fortsette på et høyere nivå.

Det skulle likevel vise seg at han hadde spilt sin siste profesjonelle kamp.

– Jeg hadde ambisjoner, men fant aldri en klubb etter det.

– Når gikk det opp for deg at det var slutt?

– Det har vel fortsatt ikke gått helt opp for meg, ler 39-åringen.

Men tiden gikk. Det skulle gå to år før tilfeldigheter sørget for at Trond Olsen igjen tok på seg en fotballdrakt.

Det første året etter karriereslutt gikk fint. Han reiste, besteg fjelltopper og tilbrakte tid med venner.



Men savnet av fotballen ble sterkere og sterkere. Spesielt samholdet.

– Det er noe eget med å sitte i garderoben med kompisene sine. Humoren, oppturene og nedturene, sier Olsen.



Et jobboppdrag på Værøy, fire timer med båt utenfor Bodø, skulle tenne gnisten igjen.

– Plutselig ble jeg invitert med på den lokale kaféen. Der lå kontrakten på bordet og før jeg visste ordet av det hadde jeg skrevet under. Det gikk litt fort i svingene, sier Trond Olsen.

Det var styreleder i Værøy Idrettslag, Tor-Kristian Fagertun, som hadde lagt kontrakten på bordet.

MR. VÆRØY: Tor-Kristian Fagertun organiserer alt for Værøy-spillerne. Foto: Frode Hoff / TV 2

I starten var han kun spiller, men før årets sesong tok Trond Olsen og Runar Mellem over treneransvaret i klubben.

Men skoene beholder Olsen på enn så lenge. Det er uaktuelt å henge dem på hylla foreløpig.

– Man blir jo pissesur og forbannet når man taper. Gleden når man vinner er jo like stor, selv om det ikke er på det høyeste nivået, sier Olsen.

DUO: Runar Mellem og Trond Olsen har fått sving på Værøy-laget. Foto: Frode Hoff / TV 2

Fem timer før kampstart kommer spillerne i små grupper. Noen kommer på el-sparkesykler, andre kommer bærende på vannflasker og proteinrike matretter.

De går om bord i fergen som skal frakte dem i nesten fire timer fra Bodø til Røst.

Alternativet er helikopter, men i dag blir det sjøveien.

Det er årets viktigste kamp for begge lag, men for Værøy betyr den noe ekstra. Helgen etter fyller klubben hundre år.

De aller fleste spillerne er rekruttert fra universitetet i Bodø, mens noen er værøyværinger som går på ungdomsskolen i Bodø.

Selv om Olsen bare er 39 år gammel, kunne han vært faren til flere av spillerne. Den yngste er 14 år.

– Vi mangler en av spillerne våre i dag, båten han jobber på hadde ikke klart å ta kvoten, så han kunne ikke dra i land ennå, sier Trond Olsen.

Under overfarten brukes tiden forskjellig. Noen spiller kort, andre sover.

Øyclassico er et stort lokaloppgjør mellom de to øysamfunnene Røst og Værøy, ytterst i værharde Lofoten. Frode Hoff / TV 2 Øyclassico er et stort lokaloppgjør mellom de to øysamfunnene Røst og Værøy, ytterst i værharde Lofoten. Frode Hoff / TV 2

Det at de to øyene har fotballag er ikke en selvfølge. De er avhengig av å rekruttere spillere fra Bodø, ellers klarer de ikke å stille lag.



Her ute i havgapet er befolkningsveksten et av de viktigste målene.

Men starten på 2023 er lite hyggelig lesing.

På Værøy ble det født seks barn i løpet av første kvartal 2023, på samme tid døde 13 personer.

Totalt sank befolkningen med ti personer i løpet av første kvartal.

På Røst er det samme tendens. Det blir færre og færre øyboere.



Begge øyene har flere fisk hengende til tørk på fiskehjeller, enn de har mennesker gående rundt.

På Røst henger fisk på hjell og skal bli tørrfisk. Frode Hoff / TV 2

Etter flere timer med åpent hav merker man at fergen nærmer seg land.

Måkeskrikene blir høyere og glimt av lys tvinger seg gjennom tåken.

Det er her Værøy skal spille kamp, det er også her de skal sove i natt. Totalt ofrer spillerne 24 timer av helgen sin for femtedivisjonskampen. Noe de gjør ofte.

– Det er jo krevende, det krever litt planlegging. Det er ikke bare, bare å ta seg en tur til øya. Noen har jo jobb og familie, men for meg som er student, så går det ganske fint, sier William Sivertsen

Selv er han fra Bodø og var en del av Bodø/Glimt frem til han ble 14 år gammel.

I fjor skapte Sivertsen overskrifter i lokalpressen.

En Avisa Nordland-journalist fikk meldinger om at Bodø/Glimts Runar Espejord var på byen, da han hadde meldt seg syk før en kamp.

Det viste seg at det var Sivertsen som var på byen.

Selv kunne Værøy-spilleren fortelle Avisa Nordland at han flere ganger hadde fått slengbemerkinger på byen for å score for lite mål, fra Bodø/Glimt-supportere som trodde han var Espejord.



– Det startet som en tilfeldighet, så ble det litt ... Det ble med vilje til slutt. Jeg har endret sveis i det siste for å ikke ligne for mye, ler han.

– Det ble ganske mye i fjor, så det har blitt en del selfier, sier Sivertsen til TV 2 og smiler lurt.

SLÅTT UT HÅRET: William Sivertsen har beholdt barten, men håret har han latt vokse. Foto: Frode Hoff / TV 2

Den tre minutter lange bilturen fra fergeleiet til kunstgressbanen på Røst gir et eksotisk bilde av norsk natur, som man ser svært få steder i Norge.

Langs veien henger tørrfisk på fiskehjeller, noe som bidrar til en stram lukt når de passeres. Fiskebåtene har lagt til kai, mens høye fuglefjell stikker opp ute i horisonten.

Måkeskrik er den eneste lyden man hører.

HISTORIE: På Røst har måkene egen rorbucamping. Foto: Frode Hoff / TV 2

Anlegget på Røst er imponerende. Det er lite som tyder på at det bor færre enn 600 personer her. En toppmoderne idrettshall, samt en kunstgressbane med utsikt du kun får i Lofoten.



I garderoben er stemningen spent. Kun trenerne vet hvem som starter kampen, hvem som får forsvare øyas ære fra start.

Mens spillerne forsyner med vannmelon og kaffe, trekker Trond Olsen seg unna.

Han setter seg ned på huk i dusjen. På taktikktavlen skriver han navnene til de elleve som skal starte kampen.

På topp skriver han sitt eget navn. Kanskje ikke så rart når han har over 300 kamper på toppnivå, én landskamp og har scoret 53 mål på 29 kamper for Værøy.

Rundt banen begynner det å fylles opp med folk, både røstværinger og folk fra Værøy, som har kjørt båt over sjøen for å få med seg bataljen.

– Denne kampen betyr veldig mye, både for oss og øya, sier lagkaptein og værøyværing Benjamin Bensvik.

– Den er utrolig viktig. Taper vi denne kampen, vil vi få høre det i lang tid, sier altmuligmannen Tor-Kristian Fagertun.

Røst-ordfører Elisabeth Kristin Mikalsen og Værøy-ordfører Susann Berg Kristiansen er begge til stede.

– Vi ser at flere av ungdommene våre som vokser opp kobler seg på laget, sier Kristiansen.

– Vi skulle bare hatt flere ungdommer ... Men det jobbes med, skyter Mikalsen inn.

– Ikke vi, men vi motiverer til det, ler Kristiansen.

– Det er en evig kamp, slår Mikalsen fast.

HEIA: Stemningen var god mellom Værøys ordfører Susann Berg Kristiansen (t.v.) og Elisabeth Kristin Mikalsen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Det tar bare to minutter før Værøy tar ledelsen. Nordnorske skjellsord hagler fra Røst-benken, de mener målet burde vært annullert for hands.

Kameraet til TV 2 avslører at de hadde en god sak, men på Røst må man klare seg uten VAR enn så lenge.

I løpet av tre minutter scorer Trond Olsen to mål. 39-åringen er iskald begge gangene, og viser at han definitivt ikke har glemt hvor målet står.

Stillingen er 5-0 når spillende trener Olsen bytter seg selv ut. Yngre krefter tar over. «Øy Clásico» ender 5-1 til Værøy.

Værøy kan kalle seg for kongene av Atlanterhavet frem til neste gang lagene møtes.

Den lille øya har fått en stor plass i hjertet til Trond Olsen. Det har også spillerne på laget.

– Jeg holdt på å si at de er blitt barna mine. Det er en veldig fin gjeng, sier han til TV 2 etter kampen.



– Hvor lenge tenker du å holde det gående?

– Å, nei, vi får se. Man vet aldri. Kanskje blir det slutt etter i år, kanskje blir det en sesong til. Jeg har ikke bestemt meg, sier Bodø/Glimt-legenden.

