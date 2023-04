Fansen har fått presidenten til å frykte for livet: – Som om noen angriper vår mor

NAPOLI (TV 2): Konflikter, lidenskap og frykt for eget liv. Det koker i Napoli foran det som beskrives som et historisk oppgjør i den fotballgale byen.

KRIGSSONE: Slik så det ut da Eintracht Frankfurt inntok Napolis gater i mars. At andre lags supportere tar seg til rette i byen Napoli har aldri Napoli-fansen akseptert, men i kveld har supporterne sluttet fred i håp om å hjelpe klubben i sitt hjerte videre til en historisk semifinale i Champions League. Foto: STRINGER

Se Napoli - Milan i kveld kl. 20.00 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play!

For i kveld handler det om langt mer om en plass i semifinalen i Champions League når Napoli og Milan barker sammen på mektige Stadio Diego Armando Maradona.

Det er nord mot sør, rikdommen i industrialiserte nord mot «fattige» Napoli.

For napolitanerne er det David mot Goliat.

Aldri før har de vunnet en Champions League-finale. Nå lever drømmen om å klare det klubben ikke engang klarte under Maradonas glansdager.

– Kampen i kveld er kanskje den viktigste kampen Napoli noen gang har spilt, kanskje til og med viktigere enn noen av kampene under Maradonas tid, sier Napoli-supporteren Guiseppe.

BERYKTET: Napoli-supporteren Giuseppe er et sentralt medlem av ultrasgrupperingen Mastiffs. Foto: Francesco Celetta

Selv spillerne kjenner at noe spesielt er på gang.

– Disse kveldene blir hos deg resten av livet uansett hvordan det ender, på godt eller vondt. Det er derfor jeg har gått på trening hele livet. Det blir en av de største kveldene i min historie, sier Milan-forsvarer Simon Kjær til TV 2.

Men det er slett ikke bare det sportslige som har satt spor foran kveldens oppgjør.

Oppgjøret markerer på mange måter slutten for flere måneder med konflikter og bråk i kulissene rundt fotballgale Napoli og deres beryktede ultras-supportere.

– Vi trenger ikke å be fansen om støtte. Vi vet hva som venter oss i kveld, sier Napoli-stopper Juan Jesus.

HETT: Ultras-supporterne til Napoli møtes ofte på hemmelige steder for å planlegge sine aktiviteter. De eldste står på de øverste trinnene og forklarer ofte de yngste på de nederste trinnene hvordan ting skal foregå. Her fra Curva A, der de mest ihuga supporterne står. Foto: Insidefoto / BILDBYRÅN

Måtte ha politieskorte 24/7

Denne sesongen har nemlig Napoli-president Aurelio De Laurentiis holdt en jernhånd over de mest ihuga Napoli-supporterne.

– Napoli-fansen er fryktet fordi de er de mest trofaste mot ultras-troen og ultras-stilen. Napoli har laget mye bråk, men alltid mot personer som har fornærmet byen vår eller laget vårt. Napoli er beryktet i Italia, men også i Europa, forteller supporter Guiseppe.

Et organisert masseslagsmål mellom Napoli- og Roma-ultras i januar gjorde at supporterne ble nektet å dra på bortekamper. Dessuten fikk Napoli-fansen forbud mot å ha med bannere, flagg, roperter og bengalske lys på hjemmekampene.

For ultras-fansen til Napoli var det som å banne i kirka - forbannet over allerede økte bilettpriser og en kommersialisering av klubben rant begeret nå over.

Før hjemmekampen mot Milan i ligaen holdt supporterne en masseprotest utenfor stadion. Selve kampen endte med et 0-4-tap - og da kokte det over for flere.

Presidenten til Napoli fikk så mange trusler mot seg at han måtte ha politeskorte døgnet rundt. I flere uker fryktet han for livet.

FRYKTET FOR LIVET: Napoli-president Aurelio De Laurentiis, her omgitt av journalister på Anfield i Liverpool, har tidvis vært en svært omdiskutert mann i Napoli. Fansen har følt at han har lagt mer til rette for turister enn den trofaste fansen fra hjembyen til klubben. Foto: Martin Rickett

– Ultras dør aldri. Napoli er vår by. Det er ikke noe å diskutere, sier Giuseppe.

Sluttet fred lørdag

Vanligvis gjør ultras-supporterne aldri intervjuer med journalister. Italienske medier er bannlyst.

– Ifølge italienske journalister er vi alle kriminelle, som bruker søndagene til å begå ulovlige handlinger. Fra innsiden kan jeg forsikre deg om at det er mange personer som advokater, ingeniører, bedriftseiere og andre som hele uken går på jobb, men lidenskapen for fotball trumfer alt, sier han.

FARGET: Trolig er det få byer i verden der lidenskapen for byens lag er større enn i Napoli. Foto: Francesco Celetta

TV 2 har fått eksklusiv tilgang i kulissene til Napolis beryktede ultras-supportere. Supporterne ønsker imidlertid kun å bli omtalt med fornavn.

De ønsket i utgangspunktet å gi sitt innblikk av konflikten som har gitt et lite skår i gleden på det som hittil har vært en eventyrlig sesong for Napolis del.

Men så sent som lørdag denne uka sluttet klubbens mektige supportere og fansen fred. Sammen kom de med en felles uttalelse.

«Vi står sammen i vår kjærlighet for laget og skal heie og støtte Napoli fram mot seier i det som er en historisk drømmesesong».

Presidenten uttalte videre at «han anerkjenner og respekterer den tid og lidenskap ultras-supporterne ofrer for å støtte laget gjennom alle opp- og nedturer».

TV 2 møter flere av grupperingene i etterkant av uttalelsen.

– Vi vil ikke snakke om konflikten. Det er et tilbakelagt kapittel, men mot Milan vil vi sette fyr på stadion. Det blir en lidenskap så sterk at Europa ikke har sett noe liknende før, hevder supporterne.

– Som om noen angriper vår mor eller søster

At Napoli er en spesiell fotball-by, er det ingen som helst tvil om. Året rundt er byen farget i blått. Dagen før kveldens kamp, ble flere av byens bygninger lyst opp i blått.

Da TV 2 kjørte forbi spillerhotellet til Milan mandag kveld, sto hundrevis av Napoli-supportere der og sang.

– Da Maradona kom begynte vi å vinne kamper. Han fikk oss til å elske fotballen, til å elske byen vår, spillet. Fra da av gikk vi av hektene. Det er blind kjærlighet, sier Giuseppe.

Fotball betyr alt i Napoli. Og i spissen står flere av byens ultras-grupperinger, som overhodet ikke har vært redd for å ta konflikter med motstandernes supportere.

– Det er som om de angriper min mor, min søster eller meg selv. Da må man forsvare seg, sier Cristian.

– Fotball er ikke kino. Det er ikke applaus som på teater. Slåsskamper har det alltid vært siden romernes tid, forsvarer Giuseppe seg med.

STOLTE NAPOLITANERE: Cristian og Giuseppe, her i samtale med TV 2, har vært ihuga Napoli-supportere hele sitt liv. Foto: Francesco Celetta

Ultrasgrupperingene hevder de sjeldent planlegger slagsmål. De forteller at de møtes på hemmelige steder og forsøker å holde seg unna søkelyset.

– Aksjoner eller angrep på andre lags supportere planlegger vi nesten aldri, fordi vi blir veldig ofte angrepet. Når vi napolitanere blir angrepet vet vi å forsvare oss og vi angriper tilbake, sier Cristian.

I kveld er de imidlertid klare på at det kun handler om å ta seg videre i Champions League. På tribunen lover Napoli-supporterne å gi alt.

– Da Maradona kom til klubben begynte vi å vinne kamper. Han fikk oss til å elske fotballen, til å elske byen vår og spillet. Fra da av gikk vi av hektene. Det er blind kjærlighet, sier Napoli-ultras Giuseppe.