Familien reagerte da Ryerson ble besatt av matinntaket

BERLIN (TV 2): Et mer avslappet forhold til kosthold har bidratt til å gjøre Julian Ryerson til Bundesligas beste forsvarsspiller.

– Det er du som spiller for Union Berlin?

En ung mann har fått øye på Julian Ryerson på gaten i Prenzlauer Berg. Kledd i svart frakk, svart genser og svart bukse, passer nordmannen perfekt inn blant byens mørke betong.

Han stiller opp, og en felles selfie blir knipset.

– Dette skjer vanligvis aldri i Berlin, sier Ryerson,

TAR BERLIN MED STORM: Julian Ryerson og Union. Foto: Johannes Morland

Men noe er i ferd med å skje i den tyske hovedstaden. I byen hvor Hertha BSC stort sett har vært den dominerende klubben i over hundre år, er det bydelsklubben fra det gamle Øst-Berlin som nå sensasjonelt leder Bundesliga.

Ryerson er visekaptein og for øyeblikket rangert som den beste forsvarsspilleren i ligaen.

Sjekke lommene

Hjemmepublikum på An der Alten Försterei setter nesten like mye pris på taklinger som på scoringer. Den 3. september i år jublet de ekstra høyt - og ekstra mange ganger.

Ryerson satte Bayern Münchens stjernespiller Kingsley Coman fullstendig i skyggen, og frustrerte høyrekanten såpass mye at han til slutt ble byttet ut.

Viaplays Eivind Bisgaard Sundet kommenterte at Ryerson måtte tømme lommene sine før han forlot stadion, så Bayern München kunne få med seg Coman hjem.

Julian Ryerson i duell med Bragas Rodrigo Gomes. Foto: STEFANIE LOOS

Ståle Solbakken gav ham muligheten fra start i to landskamper på rad, og viste til hvilken «power» han spiller med i ligaen.

– Hva går gjennom kroppen når vi nevner at du er en av de beste forsvarerne i Bundesliga?

Det kommer et lite rykk i foten før den sindige lyngdølen henter seg inn igjen.

– Ikke så veldig mye egentlig. Kanskje litt for lite. Det er fint utad at folk synes jeg gjør det bra, men jeg sitter alltid med en egen oppfattelse av spillet, sier han.

– Og hva er ditt eget inntrykk?

– Jeg ser mer at jeg kan bli bedre. Jeg har egentlig aldri vært så veldig fornøyd selv om jeg spiller bra. Og jeg tenker at i løpet av sesongen skal jeg ha en enda bedre utvikling.

Fikk kommentarer fra familien

Erling Haaland, Rune Jarstein og Håvard Nilsen er blant flere norske toppspillere som de siste årene har fortalt om ulike dietter og et kosthold planlagt i detalj. Da Ryerson skulle bygge seg opp igjen etter en skade, begynte det å bli så ekstremt at familien la merke til det.

– Jeg var ganske obsessed, jeg også. Det tror jeg de hjemme kan skrive under på, da var jeg ganske tynn. Jeg ville det jo, men det ble kanskje litt for mye. Du kunne se ganske godt at det ikke var så mye fett igjen, sier han.

Nå har han et langt mer avslappet forhold til hvilken mat han spiser. Resultatet er en mer robust bygget kropp og økt spilletid.

– Jeg er litt mer kraftfull og spiller med mer energi nå. Og så tåler jeg å spille kamp hver tredje dag.

JUBLER: Julian Ryerson og Union Berlins spillere og fans. Foto: LISI NIESNER

Mål om å overleve

Serieledelse etter elleve kamper får ikke klubben til å ta av. Deres uttalte mål er fremdeles 40 poeng og å overleve nok en sesong i Bundesliga.

– Men alt kan skje, smiler Ryerson.

Bundesliga-ekspert Sundet mener kvalifisering for Champions League neste sesong er innenfor rekkevidde, etter at de var ett fattig poeng unna en topp fire-plassering forrige sesong.

– Det ville egentlig være en sensasjon med Union Berlin i Champions League, men muligheten er jo der. Og en hel sesong med fulle tribuner på hjemmebane gir dem en fordel. Det er enormt trøkk på hjemmekampene, sier han.

Attraktiv for større klubber

Sundet mener det er opplagt at større klubber har Julian Ryersons navn på blokka etter prestasjonene denne sesongen.

I FORM: Julian Ryerson. Foto: Privat

– Hvert eneste år kommer det store klubber og henter Unions spillere. Det er ingen grunn til at Ryerson ikke skulle kunne være den neste.

– Personlig mener jeg han kunne ha passet godt inn i Dortmund. Han har den krigermentaliteten som de trenger i forsvaret der, sier han.

– Jeg har ikke hørt noe konkret om interesse. Har kontrakt her og trives, men man vet aldri hva som skjer i fremtiden, svarer Ryerson.

Og Berlins gater tilbyr noe som han setter pris på. Her får han - inntil videre - stort sett gå i fred.

– Det er helt fantastisk, egentlig, bare å kunne gå rundt og være helt anonym. Å gjøre hva man vil, når man vil.