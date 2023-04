Fagermo raste i hett rivaloppgjør: – Den er billig

Brann – Vålerenga 3-1

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Øst mot vest. Bergen mot Oslo. Rødt mot blått. Over 16.000 supportere tok turen for å se Brann og Vålerenga lørdag.

Frederik Børsting startet festen da han plasserte ballen iskaldt i det venstre hjørnet etter kun fem minutter.

Vålerenga utlignet ni minutter senere. Etter et frispark var Jaseph Sery Larsen klønete og satte ballen i eget nett.

Over i andre omgang satte Vålerenga ballen i nettet, men scoringen ble annullert for offside.

– Synes den er billig

71 minutter ut i kampen falt Bård Finne i bakken etter en duell med Fredrik Oldrup Jensen og dommeren pekte på straffemerket. Det fikk Dag-Eilev Fagermo til å rase, og Vålerenga-treneren fikk det gule kortet fra dommeren.

– Vi kan ikke skjønne at det er straffe. Han står stille, setter ikke noe bein fram eller noen ting. Vi synes den er billig, sier Fagermo til TV 2 etter kampen.

– Oppsøker Finne situasjonen?

Om han oppsøker den er vanskelig å si. Jeg ser ikke for meg Finne som en filmer. Men det er en situasjon der han dribler innover og Oldrup står mer eller mindre stille. Jeg tror det er kontakt, men en straffe skal være en takling, Det er ingen takling, understeker VIF-treneren.



RASTE: Dag-Eilev Fagermo kjeftet og smelte etter straffesituasjonen. Det fikk han gult kort for. Foto: Vegard Grøtt / Bildebyrån

Også Oldrup Jensen selv mener straffen er billig.

– Min opplevelse av situasjonen er at det er litt billig. Det er like mye han som løper inn i meg enn at jeg takler han, men jeg har ikke sett situasjonen om igjen så jeg skal ikke si for mye, sier Oldrup Jensen til TV 2 etter kampen.

Han tok plassen til Stefan Strandberg i midtforsvaret, som er ute med skade.

– Jeg drar en finte og han er på foten min. Dommeren velger å blåse og da er det straffe da, sier Finne, som falt i situasjonen.



– Oppsøker du situasjonen?

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg oppsøker ikke noe. Dommeren synes det var nok kontakt til å dømme straffe.

Kaptein Sivert Heltne Nilsen scoret sikkert på straffen, før Aune Heggebø sluttførte resultatet til 3-1 elleve minutter før slutt.

– Vi måtte slite på 1-1, men vi kjemper oss inn i det. Det er kjempebra av Bård å få straffe der, sier Brann-kapteinen etter kampen.



– Har mye i seg

Brann-trener Eirik Horneland var fornøyd med oppvisningen, men påpeker at de har mye å jobbe med.

– Dette laget har mye i seg. Så jobber vi veldig for å kontrollere på et høyere nivå. Da ser vi at vi må grave mye dypere for å få kontroll i kampene. Men guttene står distansen og det er mye kramper utpå her. De vil det mest, tenker jeg.

– I andre omgang er vi bedre, men det paradoksale er at vi da slipper inn to mål, sier Fagermo etter kampen.

JUBEL: Sivert Heltne Nilsen løftet armene i været for seier og tre poeng. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Børstet ballen i mål

Vertene gikk ut i fyr og flamme foran hjemmesupporterne på Brann Stadion. Det belønnet seg, for allerede etter fem minutter ga Børsting fansen noe å juble for.

Et lavt innlegg fra høyresiden var innom flere rødtrøyer i feltet før ballen nådde fram til Børsting. Han plasserte den på lekkert vis i venstre hjørne og ga en pangåpning på oppgjøret.

– Brann er veldig god i denne fasen av spillet. De gjenvinner ballen etter ett oppspill, så mister de den igjen og vinner den igjen. Børsting er presis når han får muligheten på det første touchet, så legger han den enkelt forbi Sjøeng, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Slo tilbake

Lagkamerat Felix Horn Myhre kom til en stor sjanse før kvarteret spilt, men ballen gikk utenfor. Istedenfor var det Vålerenga som utlignet like etterpå.

På frispark slo Fredrik Oldrup Jensen inn mot bakre stolpe. Der fløy Heggheim høyest, vant duellen med Børsting og headet ballen inn på tvers. Der vartet Sery Larsen opp med en dårlig involvering og satte ballen i eget nett.

– Heggheim går opp i lufta og knuser Børsting i den duellen. Han blir rett og slett for svak. Ja, Børsting går i bakken, men det er aldri snakk om noe frispark. Det er bare Heggheim som er ekstremt sterk og god i lufta, sier Mathisen.

Målet ble sjekket av VAR, men ble stående.

Brann hadde de klart største sjansene før pausen, og heller ikke i andre omgang manglet det på sjanser.

Målscorer Børsting var nærmest da Brann kontret, men danskens skudd gikk langt over mål. Også Bård Finne kom til en god skuddposisjon, men sjansen ble blokkert.

Annullert scoring

Så var Vålerenga farlig frempå.

Brann var i ubalanse da Torgeir Børven stormet mot Brann-målet. Skuddet ble blokkert, men endte opp hos Seedy Jatta. Han satte ballen enkelt i mål, men scoringen ble annullert for offside.

Deretter tok Brann over showet.

Etter 71 minutter la Oldrup Jensen Finne i bakken og dommeren pekte på straffemerket.

Den satte Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen sikkert i mål.

Knappe åtte minutter senere satte innbytter Aune Heggebø prikken over i-en med 3-1-scoring.