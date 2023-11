«Europas mest uheldige spiss»: – Vil ødelegge

Se Skottland-Norge på TV 2 Direkte på Play fra kl. 20.00 søndag!

EM-kvaliken har vært en trist sorti for Norge. Når våre beste menn møter Skottland på Hampden Park blir det ikke finalen man håpet på.

– Det kjenner jeg veldig på, sier Ståle Solbakken til TV 2.

– Vi er veldig lei oss, sier Jørgen Strand Larsen.

I utgangspunktet er kampen nokså betydningsløs for Norge, men ikke for alle.

– Det betyr jo litt for min del, da. Spesielt for meg som får spille i fraværet av spisser som ikke kommer hit, sier Strand Larsen.

For i Glasgow, i skadefraværet til Erling Braut Haaland, får haldenseren tillit på topp for Norge.

– Jeg har jo jobbet lenge nå for å nærme meg en startplass på en eller annen måte. Nå får jeg sjansen til å vise meg frem.

– Europas mest uheldige



TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er tydelig på at Strand Larsen må ta muligheten.

– Han får ikke veldig mange muligheter de neste ti årene, så lenge Erling Braut Haaland er frisk, sier Mathisen.

Landslagssjefen gleder seg til å se 23-åringen i aksjon.

– Hva får man med Strand Larsen på topp?

– Vi får en god feilvendt spiss som kan gå litt i bakrom. Han er egentlig litt av hele pakken. Han har spilt jevnlig i LaLiga, sier Solbakken.

Strand Larsen, som scoret med hælen mot Færøyene, får også sympati av landslagssjefen:

– Han har kanskje vært Europas mest uheldige spiss i forhold til VAR. Hele Celta-laget har det hvilt en forbannelse over.

Blant annet fikk 23-åringen et mål annullert mot Real Madrid:

– Vil ødelegge festen

Solbakken krysser fingrene for at uflaksen er over for Celta-spissen.



– Han føler vel at han spille på to lag som det går litt stolpe ut for. Så får han sørge for å snu det mot Skottland, sier 55-åringen.

Strand Larsen er full av selvtillit:

– Jeg er i god form, og jeg skal vise at jeg er i god form. Vi er her for å ødelegge festen til Skottland.

