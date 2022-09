EU-kommisjonen støtter granulat-forbud

EU-kommisjonen går inn for at gummigranulat i kunstgressbaner skal forbys. Nå vil NFF lobbyere for en annen løsning.

Som et ledd i EUs arbeid for å redusere mikroplast-utslipp, har det vært ventet et forbud mot gummigranulat i kunstgressbaner.

I januar 2019 foreslo det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) to alternativer som EU-kommisjonen skulle ta stilling til;

et forbud mot gummigranulat, med en overgangsperiode på seks år. obligatorisk bruk av risikohåndteringstiltak (som gjerder, børster) for å hindre spredning fra banene. Dette med en overgangsperiode på tre år.

Nå har EU-kommisjonen konkludert med at medlemslandene bør stille seg bak det første alternativet.

– Jeg får opplyst at kommisjonen 30. august la frem restriksjonsforslag om tilsatt mikroplast under Reach (kjemikalieforordningen). Dette omfatter mange produkter, inkl. gummigranulat brukt i kunstgressbaner, skriver Marit Aspaas som er kommunikasjonsansvarlig i Norges delagasjon til EU.

Dette bekreftes av EU-kommisjonens presseavdeling for miljø.

– Kommisjonen har publisert et utkast til forslag som begrenser mikroplast som med vilje er tilsatt produkter under den europeiske kjemiske lovgivningen REACH. Eksempler på dette inkluderer fyllmateriale for kunstige sportsoverflater, skriver Federica Miccoli i en e-post til TV 2.

Utkastet til forslaget vil bli diskutert med medlemslandene som sitter i den såkalte i REACH-komiteen fra og med september.

Deretter skal det videre til 3-måneders gransking av Europaparlamentet og rådet, før det endelig kan vedtas av Kommisjonen.

Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF, kaller beslutningen for «uklok».

– NFF deler fullt ut målsettingen om å fase ut bruken av gummigranulat, men vi mener det er uklokt å sette en sluttdato før det er gode alternativer på markedet som tåler møtet med ulike årstider. Der er vi ikke i dag, sier Hansen til TV 2.

UTVIKLINGSSJEF: Alf Hansen i NFF (midten). Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Vil jobbe mot

Konklusjonen fra EU-kommisjonen kom ikke uventet på NFF, ifølge Hansen.

– Dette er imidlertid ikke noen endelig beslutning, og NFF kommer til å fortsette jobbe inn mot EU-systemet sammen med UEFA og andre europeiske medlemsnasjoner med mål om å påvirke konklusjonen i en annen retning.

TV 2 har i flere saker skrevet om alternativene til gummigranulat som har skapt hodepine i norske fotballklubber.

Selv satser Norges Fotballforbund millioner på en løsning med bjørk.

– Bærekraft må etter vårt syn også innebære at vi tar vare på møteplassen som fotballen er for i underkant av 400 000 aktive fotballspillere i Norge - og for millioner av spillere i Europa. En møteplass må være funksjonell for at den kan forbli den kraften den bør og kan være i lokalsamfunn i Norge og i Europa, sier Hansen.

GÅR MOT FORBUD: EU-kommisjonen ønsker ikke gummigranulat som innfyll. Her ligger sekker med gammelt innfyll strødd på en avfallsstasjon, som ikke blir kvitt gummikulene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han viser til at et samlet fotball-Europa ønsker en løsning med fangstmetoder for granulat rundt banene, i påvente av en fullgod kunstgressløsning uten gummigranulat.

Fra 1. juli 2021 innførte Miljødirektoratet nye regler med blant annet strengere krav til fysiske barrierer rundt kunstgressbaner, og krav om forsvarlig håndtering av snø som inneholder granulat.

Formålet med forskriften er å hindre utslipp og spredning av mikroplast.

Endringslogg: TV 2 erfarte tidlig den 1. september at EU-kommisjonen støtter et granulatforbud. 1. september 12.34 ble saken oppdatert med sitater fra kommisjonen der de bekrefter sin innstilling.