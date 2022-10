Etterlengtet opptur for Viking - tok seg videre etter ekstraomganger

Viking - Kristiansund 1-0 (0-0)

Saken oppdateres med reaksjoner fra Stavanger!

Etter at Viking feiret 17. mai på tabelltopp i Eliteserien, har de dalt på tabellen og kun vunnet tre av de siste 17 kampene i serien siden.

Dermed var det utsatte oppgjøret i cupens tredje runde mot Kristiansund en gyllen mulighet for Viking til å få seg en opptur. Med 0-0 etter fulltid på SR-Bank Arena gikk kampen til ekstraomganger.

Der ble David Brekalo den store helten for de mørkeblå. Sloveneren headet inn kampens eneste scoring etter 105 minutter. Dermed er NM-mesteren fra 2019 klar for fjerde runde, hvor Rosenborg kommer på besøk.

– Denne seieren satt langt inne. Det betyde mye for meg, spillere og klubben. Denne kampen var utrolig viktig. Da har vi noe å se frem til i mars neste år. Med den formen vi har vært i er det ikke lett å spille en sånn kamp, så jeg er stolt av gutta over hvordan vi fremstår i dag, sier Viking-kaptein Zlatko Tripic til TV 2 etter kampen.

– Det var absolutt viktig å komme videre i cupen når vi har seilt akterutseilt i serien. Så det er fint å få den gulroten å se frem til, sier Viking-trener Morten Jensen.

Slik spilles fjerde runde i cupen:

Sogndal – Lillestrøm, Start – Tromsø, Stabæk – Bryne, Brann – Haugesund, Sandefjord – Odd, Skeid – Molde, Viking – Rosenborg, Ranheim – Bodø/Glimt.

Kampene spilles i mars, mens finalen for cupen 2022/23-spilles mai. Molde vant cupfinalen for 2021/22 mot Bodø/Glimt 4. mai i år.

Viking best i første akt

Etter snaut sju minutter kom kampens første sjanse. Sander Svendsen klemte til fra distanse, men forsøket gikk like til side for mål.

Ti minutter senere var siddisene igjen frempå. Innlegget fra Niklas Sandberg var millimetere unna å treffe Sondre Bjørshol som hadde løpt seg fri inne i boksen, men Bjørshol var akkurat for sent ute.

Viking dominerte i første omgang, og etter en drøy halvtime kom omgangens største mulighet. KBK-keeper Sean McDermott bommet helt når han skulle ut å bokse. Ballen havnet hos Bjørshol som avsluttet fra skrå vinkel, men Max Williamsen reddet på streken.

KBK nære etter hvilen

Kristiansund-trener Christian Michelsen foretok seg et trippelbytte i pausen, og gjestene hevet seg etter hvilen.

Tidlig i omgangen var KBK svært nære scoring på en corner når keeper Patrick Gunnarsson bommet på ballen i feltet, men bortelaget klare ikke å sette ballen i mål.

Like etter fikk Max Williamsen forsøke seg fra 12 meter etter en kontring, men Gunnarsson sto i veien.

Viking presset

Utover i omgangen tok Viking mer over, og 20 minutter før slutt kombinerte Viking fint på høyresiden, og Zlatko Tripic fikk en god sjanse fra skrått hold, men McDermott reddet.

Fem minutter senere kom innbytter Markus Solbakken til skudd innenfor 16-meteren, men nok en gang var ikke avslutningen god nok for Viking.

KBK var ikke helt ufarlige, og Sander Kartums suser fra distanse tvang fram en god redning fra Gunnarsson som fikk slått til corner.

Etter målløse 90 minutter pluss tillegg gikk kampen til ekstraomganger, hvor hjemmelaget var det førende laget.

Og det var en dødball i det 105. minutt som sørget for kampens eneste scoring. David Brekalo stanget inn kampens 1-0, som sørget for at Viking er klare for cupens fjerde runde.