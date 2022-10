Etter brudd og rettssak – nå varsler hun «krig» mot fotballstjernen

Etter at Real Madrid-stjernen Éder Militão og den profilerte modellen og influenceren Karoline Lima gikk fra hverandre har de ved flere anledninger havnet i en offentlig skittentøyvask.

Raseriet ser ikke ut til å dempe seg med det første. Nå anklager Karoline Lima Real Madrid-profilen for å betale for lite i barnebidrag, skriver spanske Marca.

Ekskjærestene har en datter sammen, og nå har Éder Militão for andre gang gått til rettssak for å avklare størrelsen på barnebidraget. Det har gjort motparten rasende.

Hun har ved flere anledninger gjort det klart at beløpet på 1.200 euro i måneden, eller rundt 12.400 kroner etter dagens kurs, ikke er i nærheten av å være nok.

Det har fått henne til å sende en klar beskjed til Militão på sin Instagram-story, som er gjengitt av spanske Marca.

– I dag er jeg nok en gang blitt overrasket over en handling fra min ekskjæreste, og nok en gang finner jeg det ut gjennom mediene, forteller hun på Instagram, og fortsetter:

– Jeg har foreløpig ikke fått 100 prosent tilgang til sakens dokumenter. Men min advokat står bak meg. Jeg vil ikke lenger late som ingenting skjer. Jeg vil ikke lenger lukke øynene. Nå begynner de voksnes kamp.

Éder Militão og Karoline Lima gikk fra hverandre kort tid før ekskjærestene skulle bli foreldre for første gang. Lima la i etterkant ikke skjul på at hun ble fullstendig sønderknust etter samlivsbruddet.

På Instagram slår hun fast at hun vil ikke vil tillate at barnets far sprer løgner om henne, og vil fortsette kampen til siste slutt.

– Jeg lurer på hvor mange kvinner som går gjennom den samme situasjonen som meg. Nå vil jeg bruke min stemme, og avsløre alt jeg har vært gjennom, og hva jeg fremdeles går gjennom, sier hun til sine 3,3 millioner følgere på Instagram, og kommer med følgende beskjed til Real Madrid-profilen:

– Jeg har prøvd å løse mye på best mulig vis uten advokater. Men siden du nå ønsker en krig, la oss kjempe, og jeg kan forsikre deg om at jeg aldri vil gå tom for ammunisjon.

Verken Éder Militão eller fotballstjernens advokater har foreløpig kommentert uttalelsene fra Lima.

Brasilianske Éder Militão kom til Real Madrid fra Porto i 2019. Overgangssummen var på 50 millioner euro, eller 510 millioner norske kroner. 24-åringen startet karrieren i São Paulo i hjemlandet Brasil.

I Real Madrid har brasilianeren vunnet både La Liga, Supercupen og Champions League siden overgangen for tre år siden. Høyrebacken har foreløpig spilt 23 landskamper og scoret ett mål for Brasils A-landslag.