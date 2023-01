Etter 24 år brakte krigen dem sammen

Tidligere landslagsspiller i fotball, Håvard Flo, har tenkt mye på sin gamle lagkamerat, Yurij Maksymov, det siste året.

For mens Flo jobber med spillerlogistikk i idylliske og rolige Sogndal, har Maksymov en helt annen hverdag.

Torsdag denne uken ble elleve personer i Ukraina drept av russiske missiler. Fredag ble ti nye drept, samtlige sivile ifølge ukrainske myndigheter.

24 år har gått siden Flo og Maksymov spilte sin siste kamp sammen i tyske Werder Bremen.

Denne helgen møttes de igjen. Og det på grunn av Russlands brutale invasjon av Ukraina.

LANG REISE: De ukrainske spillerne fikk tillatelse fra øverste hold for å reise til Norge å skape oppmerksomhet rundt Russlands invasjon. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Latter, klem og glede

Turneringsleder Roald Flodsand og gjengen som står bak veterancupen i Lærdal ønsket å bidra for det ukrainske folket.

De inviterte et tjuetalls spillere og startet en pengeinnsamling, som snart runder én million inntjente kroner. Pengene skal gå til innkjøp av ting som klær, strømaggregater og ambulanser.

Men turneringen sørget også for et sterkt møte mellom Ukrainas tidligere landslagskaptein Yurij Maksymov (54) og Håvard Flo (52), som var en del av Norges veteranlag.

– Det blir fint å gi Håvard en klem, sier Maksymov til TV 2.

Så får Flo øye på sin tidligere lagkamerat.

GLEDE: Håvard Flo hadde gledet seg til å se sin gamle lagkamerat. Her får han øye på Maksymov. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Yurij spretter opp fra stolen og ler når han ser Flo sitt store smil i døråpningen.

– Min venn!

Så gir de hverandre en lang og god klem.

ETTERLENGET: Etter 24 år kunne de gamle vennene endelig gi hverandre en klem. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Praten går i en blanding av engelsk, ukrainsk og tysk.

Men de forstår hverandre.

Maksymov forklarer at han sliter med det ene kneet sitt. Flo kontrer med at det ikke står noe bedre til med hoften hans.

– Det er fantastisk å møte Håvard igjen, sier ukraineren.

– Synes du Håvard har forandret seg med årene?

– Nei, nei, nei, nei! Alt er som det skal være. Han er høy og har kroppen til en spiss.

– Det er du også Yurij, sier Flo til latter fra sin tidligere lagkamerat.

SOM OM DET VAR I GÅR: Det tok sekunder før den gamle kjemien mellom de tidligere Werder Bremen-spillerne var tilbake. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Viktig å opplyse folk om hva som skjer

24. februar våknet Yurij Maksymov opp til at Russland hadde startet den massive fullskala invasjonen av Ukraina.

Noe han aldri hadde sett for seg skulle skje.

– Da dette skjedde i landet vårt ... Det er vanskelig å forklare det, du må oppleve det selv. Vi trodde ikke noe slikt kunne skje i det 21. århundre. At Russland skulle angripe Ukraina ... Vi har jo vært forent før.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har minst 42 295 personer mistet livet i krigen, mens om lag 14 millioner mennesker er tvunget på flukt.

Grunnen til at han og et tjuetalls ukrainske menn har forlatt landet til fordel for Norge denne uken er enkel ifølge Maksymov.

– Det er viktig at vi er her for å opplyse folk om hva som skjer.

BESØK: Onsdag var Yurij Maksymov (t.h) blant landslagsveteranene som besøkte Ullevaal. Der møtte de fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær i Norges Fotballforbund Karl-Petter Løken. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Sterkt av dem å bare komme hit

Det ble ingen duell på banen mellom de to tidligere lagkameratene, det er kneet til Maksymov for dårlig til.

Håvard Flo trosset hoftesmertene og spilte, mens Maksymov dirigerte spillerne sine fra sidelinjen.

Kampen endte 1-1 etter at Steffen Iversen reddet et poeng for Norge, men det holdt ikke. Et stygt tap mot Færøyene tidlig lørdag sørget for at Norge røk ut av turneringen.

NORGES LAG: Frode Grodås, Steffen Iversen, Dan Eggen, Håvard Flo, Kjetil Wæhler, Eirik Bakke og Karl Oskar Fjørtoft. Foto: Vegard Bjelland / TV 2

– Det er fint å se at de klarer å slappe av litt. At de klarer å få vekk tankene om alt det fæle de går igjennom. Jeg synes det er sterkt av dem å bare komme hit, sier Steffen Iversen til TV 2.

I finalen ble det totaldominans. Ukraina kunne løfte det uoffisielle VM-trofeet for veteranlandslag etter å ha vunnet 6-1 over Færøyene i finalen.