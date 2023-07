Ett steg nærmere gullkampen - tar ferie med god samvittighet

Jubel etter at gjestene tok ledelsen 1-0 i kampen i sluttspillet i Toppserien mellom SK Brann Kvinner og Rosenborg på Stemmemyren i Bergen. Foto: Bjørnar Morønning / NTB Foto: Bjørnar Morønning

RBK - Røa 3-0

Med to seire på rad etter et nederlag mot Lyn, fortsetter oppturen for trønderne med 3-0 på bortebane. Hovedtrener Steinar Lien er godt fornøyd med hva jentene leverte i kampen.

– Det er en god gjennomføring på en vanskelig bortekamp. Det er kvalitet i laget og spillerne er disiplinerte når det kommer til hva vi er enige om. Det skårer mål og skaper gode sjanser, sier en begeistret Lien til TV 2.

Godt utgangspunkt for høsten

Etter lørdagens kamp er det bare ett poeng som skiller tabelleder Vålerenga og RBK.

– Vi har satt oss i en posisjon der vi er med og kriger om topplasseringen, det liker vi godt. Vi har et godt utgangspunkt før høsten, forteller RBK-treneren og legger til:

Rosenborgs trener Steinar Lein etter kampen i sluttspillet i Toppserien mellom SK Brann Kvinner og Rosenborg på Stemmemyren i Bergen. Foto: Bjørnar Morønning / NTB Foto: Bjørnar Morønning

– Nå kan vi ta ferie med god samvittighet.



Slipper å surmule

En av de som var med på å sikre seieren var Anna Jøsendal, som nylig ble tatt ut på landslaget når VM snart sparkes i gang.

– Det var en skikkelig viktig seier for å henge med i gullkampen. Det er viktig å ta innpå de poengene når vi ligger bak Vålerenga, selv om vi ikke skal tenke alt for mye på det, sier en lettet Jøsendal.

Rosenborgs Anna Jøsendal jubler etter at hun ga gjestene ledelsen 0-4 i toppseriekampen mellom Brann og Rosenborg på Stemmemyren. Foto: Tuva Åserud / NTB Foto: Tuva Åserud

– Nå slipper vi å bruke en uke av ferien på å surmule, det er deilig.

Når ferien er over er hun klar på hvor mentaliteten til laget skal ligge.

– Vi må bare ta kamp for kamp også satser vi på at det er vi som til slutt ligger øverst, forteller 22-åringen.