– Et veiskille for tre av de største klubbene i verden

Etter at Karim Benzema takket av, skal Real Madrid etter alt å dømme ut på spissjakt i sommer.

Det er de ikke alene om.

Bayern München er nok lysten på en ny talisman på topp etter at Robert Lewandowski ikke er blitt ordentlig erstattet.

I samme markedet er nok også Manchester United, som neppe er tilfreds med innsatsen til Wout Weghorst og Anthony Martial.

Verken Anthony Martial eller Wout Weghorst har fått det til å løsne foran mål for United. Foto: TONY OBRIEN

Tre gigantklubber på jakt etter verdensklassemateriell i samme posisjon.

– Det er et slags veiskille for tre av de største klubbene i verden. De tre klubbene må ha spiss, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.



Han mener behovet er prekært for alle klubbene, men mener spesielt at klubben som plutselig trenger angrepsspiller, bør være mest desperat.

– Etter hvilken grad av nødvendighet det er med ny spiss for disse tre, så er Real Madrid øverst. Deretter Manchester United, sier Stamsø-Møller.



– Det er så lang vei ned fra Benzema til neste mann. De kan bruke en av brasilianerne (Vinicius og Rodrygo) på topp, men de er ikke typiske spisser noen av dem. Real skal tross alt ha en målmaskin som spiss.

Real Madrid's Karim Benzema ble hyllet av lagkameratene etter sin siste kamp for klubben. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB

Dermed kan det bli en brennhet spissommer på overgangsmarkedet, spesielt nå som Benzemas exit inviterte Real Madrid på jakt.

– United og Bayern tenkte nok «fader», men andre klubber som skal selge syns nok dette er bra, sier Stamsø-Møller.



Kamp om Kane

Det er to spillere som etter alt å dømme kommer til å prege ryktebørsene i tiden fremover:

Tottenham-stjerne Harry Kane og Napolis spisskomet Victor Osimhen.

– De to mest logiske og åpenbare kandidatene. De har formatet til å spille for disse klubbene. Samtidig er de også i klubber med presidenter som selger seg veldig dyrt. Det har ikke vært lett på kjøpe spillere derfra siste årene, sier Stamsø-Møller.



Harry Kane har rukket å bli Tottenhams mestscorende spiller, men har fortsatt ikke vunnet en tittel med London-klubben.

Harry Kanes tid i Tottenham kan være forbi. Flere klubber snuser på 29-åringen. Foto: Tim Goode

Med Real Madrid spiss-trengende, kan Kane være et hett objekt for hovedstadslaget.

– Dette kan være tidens mulighet for Kane. Det så låst ut da City-overgangen glapp. Jeg er helt overbevist at han har ambisjoner utover Tottenhams.

– Passer han inn på Santiago Bernabeu?

– Absolutt. Han har noen gode år i seg, og dette var hans beste individuelle sesong noensinne. Kanskje har han fire virkelig gode år til, så er det verdt det.

Tottenham-sjef Daniel Levy er kjent for å være nådeløs i forhandlinger. Foto: DAVID KLEIN

Den spanske fotballeksperten Guillem Balgue er redd Daniel Levy vil kreve for mye for Kane.

– Ancelotti liker Harry Kane, men klubben synes det vil bli for dyrt for en spiller på hans alder. Men de ser etter den typen spiss, sier han.



Det har også vært hete rykter om Kane til United de siste årene, men det tror ikke Stamsø-Møller noe på.

– Det ville vært ille for Spurs å selge til United, og litt ille for Kane å gå til annen engelsk klubb. Det er enklere å gå til Real Madrid enn Manchester United av alle årsaker i verden, sier han.



Victor Osimhen scoret 26 ligamål, og ledet Napoli til en etterlengtet Serie A-triumf. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

– Er en superspiller



Victor Osimhen kan derimot være en god kandidat for Erik ten Hags menn.

– Osimhen burde være en mulighet, og han hadde jeg gått hardest etter hvis jeg styrte United. Jeg har sett nok til at det er prima vare. Napolis klart beste spiller. Litt skadeplaget, som kan gjøre dem tvilende, men han er en superspiller, sier Stamsø-Møller.



Men også om Osimhen vil de få konkurranse fra Real Madrid.

Ifølge Balague er nigerianeren godt likt av ledelsen på Santiago Bernabéu.

Han sier også at Real Madrid selvsagt ønsker seg fenomenet Erling Braut Haaland, men at det ikke er ansett som realistisk denne sommeren.

Erling Braut Haaland har mulighet til å vinne «the treble» i sin første sesong for City. Foto: GLYN KIRK

Stamsø Møller har mer tro på at de gjennopptar interessen for PSGs Kylian Mbappé.

– Det er mer sannsynlig med Mbappé enn Haaland, men han har vært tydelig på at han vil fortsette i PSG. For Haaland vil det være merkelig å forlate City etter et år, hvor det knapt kunne gått bedre. Han skal nok til Real Madrid en vakker dag, men ikke i år, spår Stamsø Møller.