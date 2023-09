TYDELIG: – Jeg har ikke opplevd maken til engasjement for et så abstrakt og krevende prosjekt, sier Klaveness. Foto: Frode Sunde / TV 2

ULLEVAAL STADION (TV 2): Norsk fotball er pilot i FNs historiske bærekraftsprosjekt. Fotballpresident Lise Klaveness er klar på at forpliktelsen vil koste.

Det er et drøyt år siden FN annonserte sitt første bærekraftsprosjekt i fotballen noensinne, «Football For The Goals», med Uefa som partner og Norge som pilot.

Piloten innebærer at NFF, Toppfotball Kvinner (TFK), Norsk Toppfotball (NTF), Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) og TV 2 går sammen om å bidra til å innfri bærekraftsmålene til FN med fotballen som utgangspunkt og plattform.

– Advarslene er alvorlige

Tirsdag var FN-toppen Robert Skinner på plass på Ullevaal stadion for å fortelle norske toppklubber mer om hva det vil innebære.

– Jeg tror det er viktig at klubbene ser på sine forretningsmodeller. Vi ønsker å oppfordrer dem til å stille seg selv nødvendige spørsmål. Hvor kan de kutte i karbonavtrykket sitt? Hvordan kan de kutte ned på reiser? Hvordan kan man frakte fansen til stadion på en bærekraftig måte? Det er på klubbnivå man virkelig kan skape en forandring, sier Skinner til TV 2.



DISKUTERTE BÆREKRAFT: Lise Klaveness og Robert Skinner møtte norske klubbrepresentanter på Ullevaal Stadion. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Fotballpresident Lise Klaveness er klar på at norsk fotball er villige til å ta utfordringen, men at det samtidig må jobbes knallhardt for å unngå at det bare blir med festtalene.

– Om viljen er reell? Ja. Uten tvil. Jeg har ikke opplevd maken til engasjement for et så abstrakt og krevende prosjekt, sier hun, og fortsetter:



– Men vi må gjøre mye mer. Vi må gjøre det raskere, bedre. Det er lett å være positiv på konferanser som dette, men det blir et jækla krafttak. Det er en trendlinje som skal snus. Vi må tørre å lene oss ut i det utrygge og innse at klimaadvarslene vi nå får er alvorlige.



To prioriterte satsingsområder

I sin presentasjon for de norske klubbrepresentantene listet Klaveness opp to punkter som norsk fotballs prioriterte satsingsområder.

Bærekraftige fotballanlegg og en grønnere fotballhverdag.

Når det gjelder førstnevnte punkt peker fotballpresidenten på fire ambisjoner. Fotballforbundet ønsker å innta en ledende rolle i omstilling av anlegg nasjonalt og internasjonalt, optimalisere drift og gjøre Ullevaal stadion til landets mest bærekraftige fotballanlegg.

I tillegg: Omstille rundt 2050 kunstgressbaner etter at EU etter alle solemerker vedtar et forbud mot gummigranulat i slutten av september.

Forbudet vil få store konsekvenser for norsk idrett. Etter NFFs egne beregninger vil prislappen ligge på rundt 10 milliarder kroner.

Under punktet «grønnere fotballhverdag» heter det at «norsk fotball skal redusere sitt fotavtrykk og være en sterk og troverdig partner for øvrig norsk idrett i klima- og miljøarbeidet».

Ambisjonene lyder som følger:

Utslipp skal reduseres med 55 prosent innen 2030.

Avfall fra plast og mat skal bli null.



Bruke fotballens innkjøpsmakt når det gjelder mat, avfall, energi og transport.

Hyller Norge: – Gir meg håp

Spesielt transport blir et viktig satsingsområde. Klaveness mener det allerede skjer mye bra på området, men at klubbene sammen må «uppe gamet».

Hun gir tommel opp for samarbeidet ishockeylaget Stavanger Oilers nylig inngikk med Go-Ahead Nordic om å ta toget hjem fra bortekamper denne kommende sesongen.

– Fotballklubbene gjør mye bra når det gjelder transport, og det er bra det også gjøres grep i ishockey. Vi ser at transport til og fra kamp er et av de viktigste prioriteringsområde, så det å teste ulike tiltak og dele erfaringer blir viktig.

I foredraget til publikumet på Ullevaal stadion pekte Klaveness på målinger som viser at 60 prosent av utslippene i norsk fotball kommer fra transport til og fra kamp.

FN-topp Skinner, hvis nøyaktig stillingsbeskrivelse heter «direktør for globalt engasjement», mener Norge lenge har vært et foregangsland når det gjelder bærekraft.

– Da vi startet arbeidet med Fooball For The Goals, så vi etter sterke partnere som kunne bære budskapet og i praksis demonstrere hva dette ville innebære. Vi håper og tror Norges eksempel i dette prosjektet vil være til etterfølgelse verden over i forsøk på å skape endring, sier Skinner, og avslutter:

– Det er masse dårlige nyheter i avisene, men når man ser så mange idrettsfolk komme sammen som dette, så gir det meg håp.