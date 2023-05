Erkjenner usikkerhet: – Tung tid for oss spillere

Over tre uker siden trener-sparking er ingen ny løsning på plass for Brann-kvinnene. Det påvirker spillerne.

Brann slo Røa 5-2 lørdag, noe som bergenserne nesten var nødt til å gjøre etter en trøblete sesong.

Fjorårets dobbeltmester hadde tapt tre hjemmekamper på rad, og er akterutseilt allerede i gullkampen.

Etter tapet for Arna/Bjørnar måtte Olli Harder gå som Brann-trener. Det er over tre uker siden.

Midlertidig trener Knut Slatleim har ledet laget i fire kamper. Hvor lenge han styrer laget, vet ingen.

Hegerberg med erkjennelse

Brann-profil Andrine Hegerberg erkjenner at det ikke er enkelt å være uviten om hvordan situasjonen blir fremover.

– En ting er å spille fotball, en annen er å ha en mental innstilling om å vite hva vi skal gjøre, sier hun og fortsetter:

– Det er ikke noe hemmelighet at det har vært en påkjenning og at det har vært en tung tid for oss spillere og ledelse, sier Hegerberg.

Lagvenninnen Larissa Crummer hevder hun er upåvirket av det hele.

– Knut har gjort en god jobb, så vi har ikke tenkt så mye. Vi har hatt to gode seiere, som er det eneste jeg tenker på nå, sier spissen.



Skeptisk

Ifølge sportssjef Alexander Olsen kan det være Brann venter til VM-pausen med å finne en permanent trener.

TV 2s ekspert Yaw Amankwah stiller seg undrende til at det hele drøyer.

– Jeg er spent på hvordan det påvirker spillergruppen og ha en midlertidig løsning. Hvordan blir tilliten fra spillerne? Det var jo gnisninger med Olli Harder.

MIDLERTIDIG TRENER: Knut Slatleim leder Brann inntil videre. Foto: Jan Kåre Ness

– Hvis det ikke kommer en avklaring innen rimelig tid, så kan det føre til slitasje og gå ut over prestasjonene.

Knut Slatleim mener selv at situasjonen ikke gjør hverdagen usikker for Brann.

– Jeg opplever ikke det, i alle fall. Vi jobber fra kamp til kamp, og bygger prestasjoner. Det opplever jeg at spillergruppa responderer bra på, og ikke tenker på i hverdagen.



– Hvordan er det for deg da?

– Det er uproblematisk. Om dette varer i fire uker, eller til sommeren, det er det samme for meg, sier han.