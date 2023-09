Erkjenner feil: – Vi burde ha markert det

TAR SELVKRITIKK: Medieansvarlig for A-landslag herrer, Morten Skjønsberg, erkjenner Instagram-glipp. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Forrige søndag publiserte herrelandslaget en video på Instagram der Jørgen Strand Larsen, Sander Berge og Ola Solbakken poserte i klær fra Giovani og Gant.

I innlegget var både Giovani og Gant merket med hashtag, men innlegget var ikke merket som reklame, eller som et sponset innlegg.

SLIK SÅ DET UT: Innlegget var ikke markert med «reklame». Dette ble endret tirsdag morgen. Foto: Skjermdump fra @herrelandslaget på Instagram

Giovani og Gant står for øvrig oppført som samarbeidspartnere med NFF.



Forbrukertilsynet reagerer

TV 2 har vært i kontakt med Forbrukertilsynet, som sier følgende om hvilke konsekvenser en slik feil kan få.

– Skjult reklame er forbudt. Markedsføringsloven krever at markedsføring tydelig fremstår som markedsføring. Forutsatt at dette innlegget faktisk er reklame for Giovani og Gant er dette noe som skal være helt tydelig for følgerne. Da vil ikke en hashtag som nevner merkevaren være tydelig nok, skriver underdirektør i tilsynsavdelingen, Nina Elise Dietzel, i en e-post til TV 2.



Dietzel skrivet at Forbrukertilsynet anbefaler å merke reklameinnlegg med enten «reklame» eller «annonse», men kommer med en presisering.

– Er ikke innlegget reklame for Giovani og Gant, så stiller det seg selvfølgelig helt annerledes, skriver hun.

Erkjenner feil

Medieansvarlig for A-landslag herrer, Morten Skjønsberg, erkjenner at de gjorde en feil. Feilen ble rettet opp på Instagram-kontoen tirsdag, etter at TV 2 stilte spørsmål rundt merkingen.

– Vi burde ha merket det. Vi lagde et innslag som skulle være et vanlig innslag, og så ble det satt på to hashtager. Men det burde blitt markert med «reklame», sier han til TV 2.