– Er det for mye å si at det ville betydd alt?

MARBELLA (TV 2): Hele verden forventer at Erling Braut Haaland (22) skal skyte Norge til et mesterskap. I kveld hviler ansvaret i langt større grad på Stefan Strandberg (32).

SOLBAKKENS FORSVARSSJEF: Det snakkes mye om Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Men skal Norge endelig ta seg til et mesterskap igjen, er man avhengig av at Stefan Strandberg og det norske forsvaret stenger igjen. I kveld starter jobben borte mot Spania. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Stefan Strandberg kan rusle rundt fritt i Marbella.

Kontrastene er enorme til Erling Braut Haaland.

– Jeg har gått rundt med han et par ganger her. Jeg tror ingen kan forstå oppstyret der er rundt han, sier Stefan Strandberg.

I likhet med Braut Haaland har han skaffet seg leilighet i Marbella, stedet i Spania der en rekke landslagsstjerner ofte tilbringer friperiodene sine.

– Det er jo ikke akkurat vanskelig å gjenkjenne han heller: Det er en svær mann på to meter med langt hår. Han har alt det en superstjerne skal ha, sier 32-åringen.

På spansk jord har Norge forberedt seg til kveldens møte med Spania.

FORSVARSSJEFEN: Stefan Strandberg stortrives med landslaget på Marbella, der han har kjøpt seg leilighet og i feriene ofte henger med flere av landslagsstjernene. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

I løpet av åtte kamper dette året skal Norge forsøke å kvalifisere seg til EM i Tyskland i 2024.

– Hvis jeg sier at det betyr alt, er det for mye å si det? For meg personlig blir det litt sånn definerende på hva jeg kan se tilbake på når jeg legger opp, sier Strandberg.

– Har ekstremt troa

Ti år er gått siden Strandberg fikk sin debut på landslaget. Mellom 2016 og 2020 spilte han ikke en eneste kamp, men de siste årene har han vært fast inventar.

Nå gyver han løs på det som kan bli hans siste kvalifisering med Norge.

– Jeg har ekstremt troa, sier Strandberg.

PÅ LANDSLAGSHOTELLET: Stefan Strandberg intervjues av TV 2 i februar i forbindelse med Vålerengas treningsleir i Marbella. Da bodde VIF på samme hotell som landslaget bruker nå. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Det er absolutt ingen tvil om at landslaget betyr ekstremt mye for lyngdølen.

– Nå har Norge noen av de beste spillerne i Europa, som går foran. Og samholdet Ståle (Solbakken) har klart å bygge opp... det står ekstremt sterkt. Vi gjorde mye bra forrige kvalik, og jeg har en stund følt at vi har noe ekstremt bra på gang. Nå er det på tide å få det ut i de avgjørende kampene, sier Strandberg.

Under Ståle Solbakken er Vålerenga-midtstopperen forsvarssjefen. Det er en rolle han trives i.

– Jeg føler at jeg har bidratt med min del. Det viktigste er å bidra med erfaring. Vi har mange spillere med sportslig erfaring, men jeg tror også at jeg har bidratt med litt livserfaring, sier midtstopperen.

Han har lagt bak seg en karriere i blant annet russisk, tysk og italiensk fotball.

TI ÅR: Stefan Strandberg debuterte for Norge i 2013, men har hatt en av og på-karriere med flagget på brystet. De siste årene har han imidlertid vokst fram som en nøkkelspiller under Ståle Solbakken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Nå venter Spania på bortebane.

– Det er en tøff start. Spania på bortebane er noe av det verste du kan få i hele Europa, sier Strandberg.

Det betyr at han og Leo Skiri Østigård må ha dagen som Norges midtstoppere i kveld.

Har blitt utpekt som Norges problem

Tallenes tale gir i alle fall grunn til optimisme: Fem ganger har duoen startet i lag. Det har endt i fire seiere og en uavgjort.

Ingen tap er fasiten.

Likevel er det en kjensgjerning at det ikke bare er i gatene i Marbella at kontrastene er store innad i Norges landslag.

På banen har Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard blitt hyllet som frelserne som endelig skal ta Norge til et mesterskap.

Forsvaret har blitt pekt på som problemet.

– Jeg vil tro at det ikke er noe lag i hele verden med større forskjell på de beste og de dårligste spillerne på laget. Jeg tror ikke det er mulig, uttalte Jan Åge Fjørtoft nylig i en artikkel i The Athletic.

Ifølge VG mener han Norge er langt, langt unna der man ønsker å være på keeper- og midtstopperplass.

Lillestrøm-midtstopper Ruben Gabrielsen er blant dem som har vært irritert på fokuset. «Stopperkrise? Vi må faen meg gi oss», meldte han nylig.

Mener slakten er feil

Stefan Strandberg erkjenner at det av og til kan være irriterende.

– Samtidig må man tåle det. Når du blir en del av landslaget, må du tørre å vise deg fram og vise at du er god nok, sier han.

Samtidig mener han at kritikken ikke er berettiget – om man isolerer det til tiden under Ståle Solbakken.

– Det har vært mye snakk om forsvaret de siste årene. Det er sikkert berettiget, men etter at Ståle kom inn er jeg veldig uenig i det. Vi har hatt perioder der vi har sluppet inn ekstremt lite mål. Så jeg kjøper ikke den, sier Strandberg.

19 baklengs på Ståle Solbakkens første 22 kamper er fasiten. Stefan Strandberg mener landslagssjef Solbakken er en av de beste i Europa på soneforsvar.

– Jeg skjønner at spørsmålene blir stilt, siden vi individuelt er bedre offensivt enn defensivt. Men det har stort sett vært ekstremt bra bakover under Ståle Solbakken, sier Stefan Strandberg.

STOR RESPEKT: Stefan Strandberg har enorm respekt for fotballhjernen til Ståle Solbakken. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Har planen klar

I kveld får han garantert testet seg mot seiersvante spanjoler. Deretter gjenstår sju EM-kvalifiseringskamper som kan sende Norge til et mesterskap for første gang siden 2000.

Nå skal Strandberg gå foran koste hva det koste vil.

– Tror du dette blir din siste sjanse for et mesterskap?

– Det kan være det. Men det må vi nesten bare se an, sier han.

Går drømmen i oppfyllelse nå, har Strandberg allerede klekket ut planen der han sitter på stolen og blir intervjuet av TV 2 et steinkast fra strandlinjen.

– Det viktigste for meg er å komme til det jævla sluttspillet. Da kan jeg legge opp, dra på ei strand og kose meg, sier han.