England-stjernen slaktes: – Et hint av David Beckham

England-Nigeria 0-0, 4-2 etter straffer

England ble rystet av Nigeria, pådro seg rødt kort etter hodemist og måtte til slutt ut i straffekonk mot Nigeria.

Der var VM-favoritten sterkest og tok seg videre til kvartfinalen med et nødskrik.

England har aldri vunnet VM, men kom på tredjeplass i 2015. Etter seier i fjorårets EM på hjemmebane er britene gode kandidater til å gå hele veien. De møter enten Colombia eller Jamaica i neste kamp



– Utrolig usportslig



Kampens desidert mest dramatiske øyeblikk kom med seks minutter igjen av ordinær tid.

Etter en duell tråkket England-stjernen Lauren James på Nigerias Michelle Alozie.

Dommer Melissa Borjas delte først ut et gult kort, men fikk beskjed om å ta en titt på VAR-skjermen. Da var hun ikke lenger i tvil. Stemplingen i Alozies rygg var et soleklart rødt kort.

– Det er utrolig usportslig, fullstendig unødvendig. De har ikke noe annet valg enn å gi henne rødt kort. Det er ting vi ikke vil se på en fotballbane, sier NRK-ekspert Carl Erik Torp i kanalens direktesending.

David Beckham har akkurat utørt sitt berømte spark på Diego Simeone, og blir utvist av den danske dommeren Kim Milton Neilsen. Foto: Adam Butler

– Et hint av Beckham

James må nå finne seg i å bli sammenlignet med David Beckham, som ble lagt for hat i England etter å ha blitt utvist mot Argentina under fotball-VM i 1998, der Beckham ble utvist for et spark mot Diego Simeone.

Beckham lå på bakken, løftet foten og traff Simeone. I James tilfelle var det Nigeria-spilleren som lå på bakken, da England-spilleren tråkket på ryggen hennes.

– Et hint av David Beckham mot Argentina fra Lauren James. Hva er det hun gjør? Hvorfor gjøre det? Fullstendig unødvendig fra Lauren James, sier BBC Radio 5 Live-kommentator Vicki Sparks.

– Lauren James har et «Beckhamesque» øyeblikk av galskap, skrev England-ikon Gary Lineker på X/Twitter.

Tverrliggertreff

Nigeria tok styringen på kampen og skapte flere muligheter det første kvarteret. England på sin side slet med å etablere spillet og sette Nigeria under press.

Et skudd i tverrliggeren og en kjemperedning av England-keeper Mary Earps var hovedingrediensene før England kom mer med i kampen.

Etter en halvtime fikk England straffe da Rachel Daly gikk i bakken, men etter en VAR-sjekk konkluderte dommerteamet med at Daly hjalp til for mye i fallet og avblåste straffesparket.

Annen omgang startet med et nytt tverrliggertreff for Nigeria. Etter en lang stillingskrig pådro James seg rødt kort, før de hvitkledde til slutt kunne juble for avansement etter ekstraomganger og straffekonk.

Straffedrama

England bommet på sin første straffe, mens Nigeria startet med to bomskudd. Det ble avgjørende, for England satte sine fire neste i tur og orden.

Innbytter Chloe Kelly ble den store helten da hun satte det avgjørende straffespark med det som rett og slett var et fantastisk straffespark.

– Det er så hardt at uansett om keeper er borti, så går ballen inn, sier NRK-ekspert Elise Thorsnes.