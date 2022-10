Engen kritisk til det spanske fotballforbundet: – Det er vanskelig å forstå

– Det er jo først og fremst veldig tøft for dem, sier den norske Barcleona-profilen til TV 2.

– Jeg lever tett på dem, og jeg vet at det her er et valg som… Det handler ikke om at man ikke har lyst til å spille for landslaget sitt, men det handler om større ting.

Hun har vært tett på en av internasjonal kvinnefotballs største saker de siste ukene: At 15 spanske spillere nylig kommuniserte at de under dagens omstendigheter på det spanske landslaget ikke var i psykisk tilstand til å representere Spania.

Seks av de 15 spiller til daglig i Barcelona sammen med Syrstad Engen: Patricia Guijarro, Sandra Paños, Aitana Bonmatí, Maria León, Claudia Pina og Mariona Caldentey.

I tillegg har korsbåndsskadde Alexia Putellas og Spania-kaptein Irene Paredes vist støtte til 15-spiller-gruppens avgjørelse og tilbakemeldinger.

Paredes ble vraket til den nåværende samlingen etter dette – en vraking landslagssjef Jorge Vilda nektet å kommentere på pressekonferansen etter uttaket.

– Det er trist at verdens beste spillere nå ikke er aktuelle for landslaget sitt – at de føler de ikke er mentalt i stand til å gjøre det, sier Syrstad Engen.

– For jeg vet at disse spillerne har de høyeste ambisjonene, både med klubb og landslag. Jeg føler med dem, legger 24-åringen til.

Ingrid Syrstad Engen sammen med Andrea Pereira (t.v) og Maria León. Begge spanjolene er blant de 15 som ikke ønsket å representere det spanske landslaget. Foto: ALBERTO LINGRIA

Også den norske Barcelona-profilen Caroline Graham Hansen har vondt av sine lagvenninner.

– De er såret og lider som følge av dette fordi de ønsker å spille for landslaget. Jeg mener det er en klar beskjed når så mange går i mot forbundet, men det er ikke en enkel sak, uttalte Graham Hansen i intervjusonen etter Barcelonas seriekamp mot Madrid CFF i helgen.

Avgjørelsen fra de 15 spillerne – og deres støttespillere – falt ikke i god jord hverken hos det spanske fotballforbundet (RFEF) eller landslagssjef Vilda, som fredag i forrige uke kalte «spilleropprører» for latterlig på en pressekonferanse.

– Hva tenker du om at det spanske fotballforbundet ikke lytter når 15 av verdens beste spillere mener at noe er galt?

– Det er det jeg synes er vanskelig å forstå. At man velger å svare på den måten som de gjorde, sier Syrstad Engen og viser til den krasse pressemeldingen fra RFEF mot spillergruppen.

Samme kveld som pressemeldingen ble sendt ut, kom responsen til forbundet gjennom en pressemelding publisert av samtlige av de 15 spillerne og Alexia Putellas på deres profiler i sosiale medier.

«Vi tolerer ikke den nedverdigende tonen som RFEF kommer med i sin uttalelse» heter det blant annet i meldingen.

Spillergruppen skriver også at de aldri har bedt om landslagsjefens avgang, men kommet med tilbakemeldinger om hva de mener må endres og gjøres på landslaget for at Spania skal kunne oppnå sitt fulle potensial.

– Her er det egentlig spillere som har gitt en tilbakemelding på hva de mener bør endres. De blir ikke hørt. Da føler de at de må ta det drastiske valget her, sier Syrstad Engen.

Hun synes det er vanskelig å forstå at det spanske fotballforbundet ikke ønsker å lytte til disse spillerne.

– Hvis man kjenner dem, så vet man at det er spillere som kun ønsker at det skal være best mulig. De ønsker å vinne titler, de ønsker å være med å kjempe og de føler at de har et landslag som er godt nok til å kunne vinne titler i mesterskap, sier hun.