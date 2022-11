Engelske EM-vinnere boikotter Qatar-VM

Det var under BBCs radioprogram «Woman's Hour» at Mead i forrige uke bekreftet at hun vil avstå fra å se kamper fra det kommende mesterskapet på grunn av holdningene Qatar står for.

– Det er det komplett motsatte av alt jeg tror på og respekterer, uttalte Mead.

27-åringen er privat i et forhold med Nederland- og Arsenal-stjerne Vivianne Miedema.

– Selv om jeg kommer til å heie på guttene som skal delta der, så var det fra første øyeblikk for meg klart at dette mesterskapet ikke var noe god idé, sier hun.

– Det er ikke noe jeg ønsker å støtte eller promotere. Det er skuffende i den betydning av at det finnes ingen respekt på mange plan selv om det er i fotballens verden.

Dette i ntervjuet med en VM-ambassadør vekker oppsikt:

Hun får støtte av lagvenninne i Arsenal og på landslaget Lotte Wubben-Moy.

– Det er en tøff diskusjon å ta og det er mye dialog rundt det. Personlig kommer jeg til å støtte herrelandslaget vårt, men jeg kommer ikke til å se kampene, sier Wubben-Moy til The Telegraph.

– Som et England-lag så har vi noen sterke verdier og mange av de verdiene er, slik vi ser det, ikke tilstede i Qatar, sier Wubben-Moy til The Telegraph.

Landslagsprofil: – Skulle aldri vært arrangert der

Mead og Wubben-Moy er til daglig lagvenninner med Frida Leonhardsen Maanum i Arsenal.

– Kommer du til å se kamper fra VM i Qatar?

– Det er jeg faktisk veldig usikker på om jeg kommer til å gjøre, sier Maanum til TV 2.

– Jeg har vel egentlig det samme svaret som Beth og Lotte på akkurat det.

Landslagskollega og Chelsea-profil Guro Reiten sier hun egentlig ikke har tatt stilling til en boikott eller ikke av mesterskapet.

– Det er ikke sånn at jeg går og gleder meg ekstremt til dette mesterskapet slik jeg har gjort tidligere. Det kan hende jeg får med meg en kamp eller to, sier Reiten til TV 2.

Guro Reiten på landslagets samling i Spania denne uken. Foto: Christina Paulos Syversen / TV 2

Hun har full forståelse for Mead, Wubben-Moy og andres valg om å boikott.

Selv sier Reiten at interessen hennes aldri har vært mindre inn mot et fotballmesterskap.

– Det skulle først og fremst aldri vært arrangert der med alt som har skjedd, sier hun.

– Men jeg har knapt lest noen ting om det. Ikke vet jeg hvem som er i gruppe med hvem eller når det starter heller egentlig.

Skal jobbe med VM: – Ingen fan

Sammen med NRK, har TV 2 rettighetene til å sende kampene fra mesterskapet i Qatar.

Under TV 2s studiosendinger skal blant andre Brann- og landslagsspiller Guro Bergsvand være gjest.

– Jeg er på ingen måte fan av det som skjer. Jeg støtter ikke noe av det, sier Bergsvand når hun får spørsmål om hvorfor hun har valgt å jobbe med mesterskapet.

– Nå er det tatt et valg om at mesterskapet skal sendes. Da synes jeg på en måte det er fint å kunne være tilstede og ha en stemme. Jeg synes måten TV 2 la det frem på hvordan man skal dekke mesterskapet, var en ordentlig måte å gjøre det på, sier 27-åringen.

Guro Bergsvand (t.h) sammen med landslagskollega Thea Bjelde på samling i Spania. Foto: Christina Paulos Syversen / TV 2

Bergsvand beskriver VM som et veldig spesielt mesterskap. Hun håper det er mulig å få noen gode opplevelser knyttet til fotball og kampene også.

– Men det er veldig viktig at man tar med seg det som skjer utenfor banen og har fokus på det gjennom mesterskapet, sier hun.